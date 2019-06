Streit über Abschiebungen: Geisel attackiert Breitenbach

Die Koalition streitet weiter über die Befugnisse der Polizei für Abschiebungen aus Flüchtlingsheimen. Mit ungewöhnliche scharfen Worten attackierte Innensenator Andreas Geisel (SPD) dabei Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke). „Leider scheiterte eine politische Lösung am Widerstand der für Flüchtlingsunterkünfte verantwortlichen Senatorin Elke Breitenbach“, teilte Geisel am Montag per Pressemitteilung mit.

Wie berichtet hatte Breitenbach die Leiter von Flüchtlingsheimen aufgefordert, Polizisten zur Durchführung von Abschiebungen den Zutritt zu verweigern, wenn diese keinen Durchsuchungsbeschluss hätten. Geisel hatte daraufhin zunächst mitgeteilt, dass die Polizei an der bisherigen Praxis festhalten und Abschiebungen aus Wohnheimen weiterhin auch ohne Durchsuchungsbeschluss durchführen werde. Dann vollzog er eine Kehrtwende. In einem Schreiben an die Polizeiführung teilte die Innenverwaltung mit, dass die Rechtsposition zu dem Thema zwar nicht aufgegeben, aber „zurückgestellt“ werde.

Fünf Anzeigen gegen Beamte wegen Hausfriedensbruchs

Am Montag erläuterte Geisel die Weisung im Innenausschuss. Er habe die Polizisten angesichts einer unklaren Rechtslage schützen wollen. In fünf Fällen seien gegen Beamte bereits Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs erstattet worden. „Ich möchte nicht, dass unsere Polizistinnen und Polizisten bei der Durchsetzung von geltendem Recht von Dritten angezeigt werden“, sagte Geisel.

Die Anweisung gelte aber nur temporär bis zu einer Gesetzesänderung des Bundestages Ende dieser Woche. Damit soll klargestellt werden, dass Abschiebungen aus Heimen auch ohne Durchsuchungsbeschluss vollzogen werden können. Ob Breitenbach die Heimleiter dann anweisen wird, der Polizei auch ohne Durchsuchungsbeschluss Zutritt zu gewähren, ist indes unklar. Ihre Sprecherin äußerte sich dazu nicht eindeutig. Vertreter von Grünen und SPD bezeichneten es als „misslich“, dass Sozial- und Innenverwaltung sich nicht geeinigt hätten. Der Streit werde auf dem Rücken von Polizisten und Flüchtlinge ausgetragen. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Burkard Dregger kritisierte, Geisel habe sich nicht durchsetzen können.