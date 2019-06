Fahrstühle in Hochhaus gesperrt - Hunderte Mieter müssen Treppen steigen

In einem zehnstöckigen Wohnblock der WBM sind alle Aufzüge gesperrt. Die Mieter müssen Treppen steigen - oder in ihren Wohnungen bleiben.

Berlin. Heiß ist es in Berlin, doch abkühlen im Park kann sich Daniela Otto nicht. Weil der Aufzug in ihrem Wohnhaus seit bald zwei Wochen kaputt ist, sitzt die 46 Jahre alte Rollstuhlfahrerin in ihrer Wohnung im sechsten Stock fest. „Ich fühle mich hier wie eingesperrt“, sagt sie. „Jetzt im Sommer will man doch raus.“

Daniela Otto ist nicht die einzige, die der Fahrstuhl-Defekt vor Probleme stellt. In einem ganzen Wohnblock der stadteigenen Wohnungsbaugesellschaft Mitte (WBM) an der Köpenicker Straße in Mitte sind die Aufzüge seit eineinhalb Wochen gesperrt. Insgesamt sind 360 Mieter von dem anhaltenden Ausfall betroffen.

Mieterin muss Arzttermin ausfallen lassen

„Mich schränkt das total ein“, sagt Otto. Als am Donnerstag, den 23. Mai, ihre Betreuerin zu ihr kam, erzählte diese vom defekten Lift. Doch erst als sie sich am folgenden Wochenende an den Fahrstuhlnotdienst wandte, erhielt sie die Auskunft vom schweren Schaden, der alle Aufzüge betrifft. Von der WBM war sie bis dahin nicht über den Schaden informiert worden. Um ihren für den folgenden Montag geplanten Arzttermin neu zu organisieren, war es da bereits zu spät. Als der Fahrstuhl am Montag immer noch defekt war und sie mit der Bitte um einen Krankentransport bei der WBM anrief, habe sie nur die Antwort erhalten: Zu kurzfristig, sie hätte sich zwei Tage früher melden müssen. Ottos Arzttermin platzte. Kurzfristiges Planen sei unmöglich, ärgert sie sich. „Spontan geht gar nichts mehr.“

Die Mieter in dem Haus an der Köpenicker Straße sitzen fest.

Foto: Christian Latz / BM

Mieterin: „Wenn ich oben ankommen, brauche ich ein Sauerstoffgerät“

Auch wer selbst gehen kann, stellt der Fahrstuhlausfall vor eine Herausforderung. Schnaubend quälen sich Anwohner bei der Hitze das Treppenhaus hinauf. „Wir wohnen in der zehnten Etage“, sagt Martina Fischer. „Wenn ich da oben ankomme, brauche ich ein Sauerstoffgerät.“ Sie macht die Situation wütend. Die WBM würde den Mietern keine Informationen geben. Auch, dass ein Trageservice für Einkäufe und Taschen eingerichtet worden sei, empfinde sie als Witz.

Techniker hat Notrufkabel durchtrennt

Die WBM bestätigt auf Anfrage die Probleme. Betroffen vom Ausfall sei der komplette Komplex der Köpenicker Straße 104 bis 114, sagte Sprecher Christoph Lang. „Die Aufzüge sind alt und müssen ersetzt werden.“ Doch bei den Arbeiten sei ein Fehler passiert. „Ein Techniker hat aus Versehen das Telefonkabel gekappt, an dem der Notruf hängt“, sagte Lang. Ohne die Notruf-Leitung dürften die Fahrstühle aber nicht betrieben werden. Zwar sei das Kabel drei Tage später wieder hergestellt worden. „Aber seitdem prüft die Telekom die Leitung“, so der WBM-Sprecher. Es gebe einen Fehler, den die Techniker bisher nicht gefunden hätten. Aus Sicherheitsgründen blieben die Aufzüge daher gesperrt.

Lang spricht von einer „Verkettung unglücklicher Umstände“. Bis zur Behebung des Problems werde jedem geholfen, der sich nicht selbst helfen könne, so Lang. Die WBM habe dafür über ihre Mieterberatung einen Tragedienst für Einkäufe eingerichtet. Müssten Personen getragen werden, übernehme das ein Krankentransport auf ihre Kosten.

WBM will das Problem in den nächsten Tagen beheben

Anja S. hilft das nur leidlich. Mit ihrem schwerbehinderten Sohn Oskar wohnt sie im siebenten Stock. Seit dem Ausfall der Fahrstühle für ihn ein Leben im Ausnahmezustand. „Ich muss mehrmals in der Woche mit meinem Sohn zu Terminen beim Orthopäden und Logopäden.“ Auch mit Ihrem Hund muss sie vor die Tür. „Ich muss am Tag zehn Mal rauf und runter“, sagt sie. Das sei für den Krankentransport auf Bestellung und mit zwei Tagen Vorlauf überhaupt nicht machbar. „Die zeigen mir einen Vogel.“

Die WBM hat ihr deshalb angeboten für die verbleibende Zeit des Fahrstuhlausfalls angeboten, in ein Hotel zu ziehen. Ab Mittwoch hat S. nun ein Zimmer in einem nahen Hostel, auch wenn dieses nicht behindertengerecht sei. Zudem bereiten ihr die Kosten Sorgen. Zwar will die WBM die Ausgaben erstatten, doch die Mieterin muss zunächst in Vorleistung gehen. Für die auf Hartz IV angewiesene Frau kaum machbar. „Wir hoffen, dass das Problem in den nächsten Tagen erledigt ist“, sagt WBM-Sprecher Lang. Ein Satz, den die Mieter seit fast zwei Wochen zu hören bekommen.