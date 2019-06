Berlin buhlt um Ansiedlung von Siemens-Konzernteil

Künftiger Hauptsitz eines Dax-Konzerns? Der Siemens-Campus in Spandau könnte bald auch Zentrale der Konzernsparte Gas and Power sein.

Siemens will seine Energietechniksparte abspalten und an die Börse bringen. Der neue Hauptsitz des Konzerns könnte Berlin werden.

Berlin. Der neue Siemens-Innovationscampus in Spandau könnte offenbar auch Hauptsitz der Energietechniksparte Gas and Power des Industriekonzerns werden. Siemens-Chef Joe Kaeser plant, den Konzernteil vom Mutterunternehmen abzuspalten und an die Börse zu bringen. Mit einem Umsatz von 27 Milliarden Euro Umsatz und 88.000 Beschäftigten wäre die Sparte automatisch Kandidat für Deutschlands wichtigsten Aktienindex Dax.

Zuvor will Kaeser aber noch den Hauptsitz von Gas and Power aus dem US-amerikanischen Houston abziehen. Favorisierter neuer Standort für das Headquarter des Konzernteils sei Berlin, schrieb am Montag die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Der Berliner Senat bringt sich für die Pläne nun offenbar in Stellung. Ein Gesprächstermin zwischen dem Konzern und dem Senat ist nach Informationen der Berliner Morgenpost bereits vereinbart.

Wirtschaftssenatorin Ramona Pop: „Mit aller Kraft dafür einsetzen“

Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) sagte am Montag auf Anfrage: „Natürlich Berlin! Gemeinsam mit Siemens arbeiten wir eng und intensiv an dem zukunftsweisenden Projekt Siemensstadt 2.0. Es entsteht ein neues, auch klimafreundliches Quartier mit einer Mischung aus Forschen, Entwickeln, Arbeiten, Leben. Kernthemen sind Energieerzeugung, dezentrale Energie- und Gebäudetechnik sowie moderne Mobilität – der perfekte Standort also für die Siemens Gas and Power. Wir werden uns mit aller Kraft dafür einsetzen, dass Berlin auch für die Energiesparte unseres Partners das neue Zuhause wird.“

Siemens will in den nächsten Jahren rund 600 Millionen Euro in den Aufbau eines Campus in der Siemensstadt in Spandau investieren. Deutschlands größter Industriekonzern plant an dem Standort, Arbeiten, Leben und Wohnen miteinander zu verknüpfen. Gleichzeitig sollen dort die für den Konzern wichtigen Themen wie vernetzte Produktion, Künstliche Intelligenz, Elektromobilität und Energiesysteme vorangetrieben werden. Bereits heute ist Siemens mit rund 12.000 Mitarbeitern größter Produktionsstandort des Konzerns. Wegen fehlender Nachfrage auf dem Weltmarkt – vor allen Dingen für die in Spandau gebauten großen Gasturbinen – plant das Unternehmen aber mehrere Hundert Jobs in Berlin abzubauen.

Berlin könnte Sitz von Dax-Unternehmen werden

Im Wettbewerb um den neuen Sitz der Energietechniksparte ist Berlin allerdings nicht alleine. Laut FAZ soll bereits eine Fülle von Bewerbungen aus aller Welt eingegangen sein. Bis Ende dieses Jahres will Kaeser entscheiden, wohin der Hauptsitz der Energietechniksparte mit rund 200 Mitarbeitern ziehen soll.

Für Berlin wäre der Zuschlag noch aus einem anderen Grund ein Gewinn: In Deutschlands größtem Aktienindex Dax sind Unternehmen aus der Hauptstadt noch nicht vertreten. Bislang haben nur Firmen, die im kleinen M-Dax notiert sind, ihren Konzernsitz in Berlin. Dazu zählen die Start-up-Schmiede Rocket Internet, der Online-Modehändler Zalando, der Lieferdienst Delivery Hero, die Immobilienfirma Deutsche Wohnen und der Medienkonzern Axel Springer. Sollte der Konzernteil Siemens Gas and Power, der noch vor dem geplanten Börsengang im September 2020 in Siemens Power umgetauft werden soll, in die deutsche Hauptstadt umziehen, würde Berlin somit endlich der Sprung in Deutschlands erste Börsenliga gelingen.

Siemens wurde 1847 in Berlin gegründet

Kaeser, so heißt es, soll sich vor allem politische Unterstützung wünschen. Im Falle der neuen Siemensstadt hatte das Bekenntnis des Senats zunächst auf sich warten lassen. Erst nach der Drohung des Konzerns, man könnte den Campus auch woanders aufbauen, gab es erste Gespräche zwischen Senat und Konzern.

Siemens und Berlin haben eine lange gemeinsame Geschichte. 1847 wurde das Unternehmen in der Stadt gegründet. Erst vor zwei Wochen hatte sich Kaeser bei der Asien-Pazifik-Woche zu der Hauptstadt bekannt. „Zuhause ist dort, wo das Herz ist. Und für Siemens ist Zuhause, wo Berlin ist“, hatte der Konzernchef vor Unternehmern und Politikern erklärt.