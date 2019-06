Mitgestaltung beim Schulneubau wirklich erwünscht?

Berlin. Der Zeitdruck ist bei den anstehenden Schulsanierungen und -neubauten groß, denn Schulplätze werden in der Stadt dringend gebraucht. „Wir wollen schneller sanieren und bauen“, sagte Schulsenatorin Sandra Scheeres (SPD) deutlich. Und doch müsse Zeit bleiben, damit möglichst viele bei dem Prozess mitentscheiden dürften. Zauberwort: Partizipation. Die Senatorin stellte nun den dazugehörigen: „Partizipationsleitfaden“ vor.

In Berlin gibt es viele „Großschadensfälle“ unter den Schulen, die saniert werden

Workshops sollen Schulgemeinschaften frühzeitig bei der Schulplanung einbinden, sie mitgestalten lassen. „Partizipation“ ist ein eigener Kostenpunkt – 20.000 bis 35.000 Euro darf pro Schule dafür ausgeben werden. Beantragt wird das Geld über den Bezirk. Bei Schulneubauten, bei denen noch keine Schulgemeinschaft besteht, kann der Bezirkselternausschuss mitreden.

„Transparenz ist für uns ein wichtiges Thema“, sagte Scheeres. Wichtig sei, Eltern und Schüler zu informieren, was als kommende Baumaßnahme geplant sei. „Dazu gehören auch die Ansagen vor Oster- und Sommerferien.“ Viele in Berlin zu sanierende Schulen sind allerdings „Großschadensfälle“, die sich kaum innerhalb einer kurzen Ferienperiode sanieren lassen. Zuletzt hatte es vom stellvertretenden Berliner CDU-Vorsitzenden Mario Czaja Kritik gegeben, die angekündigten Sanierungen über Ostern seien ein „Riesen-Bluff“ gewesen.

Die Schulleiterin stellte die „Compartments“ in Frage

Doch Sandra Scheeres und ihr Schulbauteam erfuhren gleich vor Ort beim Pressegespräch, dass das mit der Partizipation so eine Sache ist. Warum? Irina Wißmann, Schulleiterin der „Grundschule an der Bäke“ in Lichterfelde, sollte aus der Praxis erzählen. Gehört ihre Schule doch zu einer der drei Modellschulen, an denen das Partizipationskonzept schon ausprobiert wird. Und die stellt die Partizipationswilligkeit der Senatorin gleich auf die Probe. „Wir wollen keine Compartments“, sagt die nämlich. Zumindest nicht in Reinform.

Der Hintergrund: Um- und neugebaute Schulen sollen bald anders aussehen als die herkömmliche Flurschule. Traditionell gibt es ja einen langen Schulflur, von dem Klassenzimmer abgehen. Jetzt soll eine Stammgruppe – ehemals Klasse – jeweils ein Compartment erhalten: mit einem Forum als Zentrum und anhängenden Einzelräumen, die beliebig teilbar sind. Im Idealfall ein eigenes Klassenreich für den ganzen Schultag. „Eine ganze neue Kommunikation“ sei dort möglich, schwärmt Scheeres.

„Den Schülern fällt die Decke auf den Kopf“

In der Bäke-Grundschule wurde aber in letzter Zeit klar, wie wichtig Raumwechsel für eine Ganztagsschule sind. Denn der Pavillon, in dem sich früher Hortkinder aufhielten, wurde abgerissen. Die Folge? Alle müssen auch nachmittags im Hauptgebäude bleiben. „Den Schülern fällt die Decke auf den Kopf“, sagt die Schulleiterin. Sich immer in einem Compartment aufhalten? Bloß nicht! Raumwechsel und Bewegung seien wichtig für die Schüler.

Die Reaktion auf diesen Bericht aus der Realität war unterkühlt. Offenbar habe man an der Grundschule in Lichterfelde „eine völlig falsche Vorstellung davon“, was Compartments seien, meinte Scheeres. Einen „statistischen Ausreißer“ nannte Norman Heise, Vorsitzender des Landeselternausschuss, die Erfahrung der Bäke-Grundschule. Lern- und Teamhäuser seien „gesetzt“. Punkt.

Fortbildungen für die Lehrer, damit sie mit der neuen Architektur klarkommen

Nur Hermann Budde, Vorsitzender des Landesbeirats Schulneubau, wirkte etwas nachdenklich. Er schlug Fortbildungen für Lehrer vor, um sie auf diesen völlig neuen Schultypus vorzubereiten. Nur so könne man das Potential dieser Compartment-Architektur ausschöpfen.

Nach weiteren konkreten Erfahrungen der Schulleiterin Wißmann fragte allerdings keiner mehr.