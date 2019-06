Mit einer ganzen Serie unterschiedlicher Betrugsmaschen sollen zwei Männer 260.000 Euro kassiert haben. Am Montag begann der Prozess.

Prozess in Berlin

Prozess in Berlin Betrugsprozess in Berlin: Große Geschäfte mit Scheingewerbe

Berlin. Es kann mitunter ganz leicht sein, auf illegale Weise an das Geld von Banken und Versicherungen zu gelangen. Diesen Eindruck vermittelt zumindest der Prozess, der am Montag vor dem Landgericht begann. Angeklagt sind zwei 42 und 26 Jahre alte Männer. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen gewerbsmäßigen Betrug vor. Zum Prozessauftakt legten beide Angeklagte ein Geständnis ab.

Eine zündende Idee und etwas Geschick im Fälschen von Schriftstücken, viel mehr bedurfte es nicht zur Begehung der Taten. Der Rest war reine Fleißarbeit. Erleichtert wurde das Ganze offenbar noch durch das Fehlen ernsthafter Kontrollmechanismen bei den von den Betrügereien betroffenen Banken und Versicherungen.

Die Betrugsmaschen erfolgten den Ermittlungen zufolge in drei Schritten. Schritt 1 war im September 2014 die Anmeldung eines Scheingewerbes. Elias R. (42) und Pawel G. (26) entschieden sich für ein Unternehmen der Immobilien- und Hausverwaltungsbranche. Tätig wurden sie dabei zwar nicht, aber mit einigen gefälschten Steuerbelegen und Rechnungsunterlagen erweckten sie den Eindruck eines aktiven und erfolgreichen Gewerbes.

Teure Leasingverträge über hochwertige Autos

Schritt 2 bestand darin, die erfolgreichen Unternehmer auch bei Banken und Autohändlern zu geben. Was hervorragend klappte. Die Händler schlossen teure Leasingverträge über hochwertige Fahrzeuge ab, die Banken finanzierten das Ganze. Bei der Beschaffung der Autos kleckerten die Männer nicht, sie klotzten. Zehn Fahrzeuge legten sie sich zu, darunter das, was der erfolgreiche Immobilienunternehmer so braucht: Mercedes Cabrio, Porsche, Cadillac.

In Schritt 3 erfolgte dann der eigentliche Betrug, der den Angeklagten die 260.000 Euro Beute einbrachte. Immer wieder wurden den Versicherungen Schäden gemeldet, bevorzugt Wildunfälle und Brände. Die Wildunfälle passierten laut Schadenmeldung zumeist, wenn das Fahrzeug beim Ausweichen eines Rehbocks an einem Baum landete. Bei den Bränden wurden unterschiedliche Ursachen angegeben.

Die Versicherungen zahlten anstandslos

Gemeinsam hatten alle Schadensmeldungen, dass stets ein wirtschaftlicher Totalschaden an den Fahrzeugen entstand. Die Versicherungen zahlten anstandslos. Großartig überprüft wurden die Schadensmeldungen nicht, getreu dem mittlerweile in der Branche weit verbreiteten Grundsatz „Scheck und weg“.

Im Juli 2015 flog der Schwindel auf, die Festnahme der Männer erfolgte allerdings erst Jahre später. Pawel G. sitzt seit März 2018 in U-Haft, Elias G. verbüßt seit seiner Festnahme im November 2018 den Rest einer früheren Freiheitsstrafe. Er befand sich dabei schon mal im offenen Vollzug. Der wurde gestrichen, weil er seine Freiheit für die jetzt angeklagten Taten nutzte. Der Prozess wird am Donnerstag fortgesetzt.