Waldbrand in Berlin-Grunewald - A10-Sperrung wegen Feuer

Waldbrände haben am Montag in Berlin und in Brandenburg zu mehreren Feuerwehreinsätzen geführt.

Das heiße, trockene Wetter begünstigt Waldbrände. Im Grunewald und an mehreren Stellen in Brandenburg loderten Feuer.

Berlin. Waldbrände haben jetzt auch Berlin erreicht: An der Havelchaussee in Grunewald brannten am frühen Montagnachmittag etwa 40.000 Quadratmeter Waldboden und Unterholz.

Die Feuerwehr rückte nach Alarmierung gegen 12.40 Uhr mit 50 Einsatzkräften an, wie ein Sprecher sagte. Wenig später sei der Brand eingedämmt worden, einzelne Glutherde würden aber noch gelöscht. Wie lange der Einsatz noch dauert, konnte der Sprecher nicht sagen. Wegen des Brandes war die Havelchaussee zunächst gesperrt. Die Buslinie 218 wurde umgeleitet. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

Feuerwehrleute löschen im Grunewald einen Waldbrand.

Foto: Reuters

„Glücklicherweise war nur das Unterholz betroffen. Hätte das Feuer auf die Bäume übergegriffen und hätten die Baumkronen in Brand gestanden, wäre die Wärmestrahlung deutlich höher gewesen“, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr. In diesem Fall wäre der Funkenflug höher gewesen, und da der Wind weiter oben stärker weht, wäre das Feuer noch weiter getragen worden.

„Die Schwierigkeit bei dem Einsatz war, dass die Wasserversorgung über eine lange Strecke von mehreren Kilometern aufgebaut werden musste, weil wir im Wald nicht an jeder Ecke Hydranten haben“, so der Sprecher. Der Waldboden sei derzeit sehr trocken, weil es schon im letzten Jahr kaum geregnet hat. Man müsse nun öfter damit rechnen, dass es brennt.

Waldbrand in Berlin: Grundschul-Klasse strandet im Grunewald

Wegen des Waldbrandes musste eine sechste Klasse der Grundschule am Rüdesheimer Platz zwei Stunden lang an einer Bushaltestelle im Grunewald ausharren. Als sie dann endlich in den Bus der Linie 218 in Richtung Messe Nord/ ICC steigen, waren die 22 Schüler sichtlich erschöpft.

„Wir waren gerade an der Lieper Bucht für ein Projekt zum Thema Floßbau. Die Hitze hat uns allen sehr zu schaffen gemacht“, sagte der ehemalige Schulleiter, der die Klasse zu dem Ausflug begleitet hatte. Die Informationslage sei gut gewesen, da die Gruppe regelmäßig von einem Informationsbus der BVG auf dem Laufenden gehalten worden sei. Das Sekretariat und die Eltern sind informiert.

A10 wegen Waldbrand gesperrt: Feuerwehr warnt vor Sichtbehinderungen

Brandenburg, Anschlussstelle Wolfslake: Blick auf einen Waldbodenbrand an der Autobahn 10 (A 10) in der Nähe der Anschlussstelle Wolfslake.

Foto: dpa

Auch in Brandenburg gab es am Montagnachmittag mehrere Waldbrände. Die Feuerwehr warnte vor Sichtbehinderungen durch starke Rauchentwicklung im Bereich der Anschlussstelle Wolfslake an der A10. Die Autobahn wurde zwischen den Raststätten Falkensee und Havelland gesperrt. Autofahrer sollten die Fenster geschlossen halten und eine Rettungsgasse für die Einsatzkräfte bilden, teilte die Feuerwehr am Montagnachmittag mit. Am Abend war die Fahrbahn in Richtung Norden wieder freigegeben.

Der größte Schaden entstand in einem Wald bei Hennickendorf/Berkenbrück (Teltow-Fläming). Innerhalb weniger Stunden verdoppelte sich dort die Schadensfläche auf rund 50 bis 60 Hektar, wie Raimund Engel, Waldbrandschutzbeauftragter von Brandenburg, sagte. Feuerwehrleute seien vor Ort, erklärte ein Sprecher der Regionalleitstelle Brandenburg. Bekämpft werde das Feuer mit Löschfahrzeugen. Nach Angaben des Landesbetriebes Forst war es in einem Kiefernjungbestand ausgebrochen.

Das Feuer und ein Brand in der Nähe des ehemaligen Truppenübungsplatzes Jüterbog seien noch nicht unter Kontrolle, teilte der Landkreis Teltow-Fläming am Abend mit. Ein dritter Brand in der Nähe von Baruth/Mark konnte im Laufe des Tages gelöscht werden. Alle verfügbaren Feuerwehren seien alarmiert worden, hieß es. Die Einsatzleitung liege derzeit bei den Feuerwehren der Gemeinde Nuthe-Urstromtal und der Stadt Jüterbog. Hilfe komme außerdem aus dem Nachbarlandkreis Potsdam-Mittelmark. Anwohner anliegender Ortschaften wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Limsdorf/Storkow: Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen einen Brand im Wald bei Limsdorf, einem Ortsteil von Storkow.

Foto: dpa

Um die Mittagszeit war außerdem ein Feuer in einem Waldstück bei Limsdorf bei Storkow ausgebrochen. Nach Angaben des Waldbrandschutzbeauftragen waren hier etwa zwei bis drei Hektar Wald betroffen. Für das ganze Land galt die höchste Alarmstufe 5 mit einer sehr hohen Gefahr für Waldbrände.

"Erhebliches Waldbrandrisiko" - Rauchverbot im Wald unbedingt beachten

Die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz warnte am Montag vor einem "erheblichen Waldbrandrisiko" in Berlin. "Die Wetterprognosen für die kommenden Tage lassen trotz gegebenenfalls einzelner Regenfälle eine weitere Zunahme der Gefahr erwarten", heißt es in einer Mitteilung. Das Rauch- und Grillverbot im Wald sei unbedingt zu beachten.

Wer in diesen Tagen im Wald raucht, müsse mit einem Bußgeld von mindestens 100 Euro rechnen. Das Landeswaldgesetz sieht für Verstöße gegen das Rauch- und Feuerverbot sogar Bußgelder bis zu einer Höhe von 50.000 Euro vor.