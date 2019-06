Waldbrand bei Jüterbog - Entspannung durch Regen, aber keine Entwarnung

Waldbrände in Brandenburg: Lage weiterhin ernst Am Mittwochabend informierte der Landkreis Teltow-Fläming über eine zweite Einsatzstelle. Bei Altesorgefeld brannten 20 Hektar Wald und Boden. Seit Montag gehen die Einsatzkräfte außerdem gegen einen Brand bei Jüterborg vor.

Jüterbog/Berlin. Beim großen Waldbrand nahe Jüterbog haben Regen und Gewitter für etwas Entspannung gesorgt. "Der Regen vom Donnerstag hat uns schon ein bisschen geholfen", sagte ein Feuerwehrsprecher am Freitagmorgen. So hätte sich das Feuer in den letzten Stunden nicht weiter ausgebreitet.

"Wir kümmern uns jetzt um die Glutnester und fahren Streife", sagte der Sprecher weiter. Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog brennt es auf einer Fläche von rund 800 Hektar. Insgesamt hat der Platz eine Fläche von etwa 9000 Hektar.

Erneuter Regen ist nach DWD-Angaben am Freitag nicht in Sicht. In der Nacht zu Sonnabend könnten demnach gebietsweise fünf bis zehn Liter pro Quadratmeter fallen und die Situation weiter entspannen. Für den Sonnabend erwartete der DWD Wind und Böen in Brandenburg. "Wenn die Feuer bis dahin nicht gelöscht sind, könnte der Wind sie erneut anfachen", sagte der DWD-Meteorologe.

Eine Entwarnung könne aber noch nicht gegeben werden, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle Brandenburg in der Nacht zu Freitag sagte. Demnach waren gegen Mitternacht noch 23 Feuerwehrfahrzeuge im Einsatz.

Der Landkreis Teltow-Fläming hatte das Feuer auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz am Donnerstag zuvor als Großschadenslage eingestuft und die vollständige Einsatzleitung übernommen. Kreisbrandmeister Tino Gausche sprach von einer "einmaligen Dimension" des Brandes. "Das hatten wir so noch nie", sagte Gausche am Donnerstag. Das Brandgebiet hatte sich zwischenzeitlich auf rund 800 Hektar ausgebreitet. Es war nach Einschätzung des Umweltministeriums der größte Waldbrand in Brandenburg seit Jahrzehnten.

Der ehemalige Truppenübungsplatz liegt im Verwaltungsgebiet von Jüterbog. Die Stadt hatte seit Anfang der Woche auch die Einsatzleitung bei dem Großbrand. Das Ausmaß sei so groß gewesen, dass die Stadt das nicht mehr leisten könne, sagte eine Sprecherin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Waldbrand in Jüterbog: Abzug von Feuerwehrleuten sorgt für Streit

Unterdessen hat der Bürgermeister von Jüterbog, Arne Raue, die 14 Feuerwehrleute der Stadt aus dem Einsatzgebiet abgezogen. Das bestätigte eine Sprecherin. Die Situation für die Einsatzkräfte sei laut Raue zu gefährlich. Untersuchungen hätten ergeben, dass auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz verschiedene Munition erprobt worden sei. "Wir wissen, dass wir alle möglichen Chemikalien in der Erde haben, wir wissen aber nicht, wie sie miteinander reagieren", sagte Raue. Er forderte die sofortige Untersuchung der Luft und der Stäube im Brandgebiet. Nach Angaben des Landkreises sind inzwischen Experten des Kampfmittelräumdienstes mit Messtechnik vor Ort.

Der Landesfeuerwehrverband Brandenburg kritisierte die Entscheidung Raues. Er könne nicht nachvollziehen, wie ein Bürgermeister seine Leute abziehen könne und die anderen die Arbeit machen lasse, sagte Verbandspräsident Werner-Siegwart Schippel. Man lasse keine Kameraden im Stich. Schippel sprach sich zudem dafür aus, zur Bekämpfung von Waldbränden Löschflugzeuge aus der europäischen Löschflugstaffel in Brandenburg zu testen. Die Entscheidung darüber liege aber beim Bund. Brandenburg ist nach Angaben des Landesforstbetriebs wegen vieler Kiefernwälder, wenig Niederschlag und leichten Sandböden in Deutschland das Land mit der höchsten Waldbrandgefahr.

Feuerwehr über Katwarn: Brandgeruch im Westen Berlins

Der Auswirkungen des Waldbrandes in Jüterbog waren am Dienstag auch im Westen Berlins wahrnehmbar. Per Warn-App "Katwarn" meldete die Berliner Feuerwehr: "Durch einen Brand im Bereich Jüterbog kommt es zu leichter Verrauchung und Brandgeruch im Westen von Berlin. Schalten Sie Rundfunk und Fernsehen an. Informieren Sie sich über alle verfügbaren Medien. Bitte schließen Sie sofort Fenster und Türen. Schalten Sie Lüftungs- und Klimaanlagen ab."

Die "Katwarn"-Meldung im Original.

Foto: Katwarn

Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr fährt in Graben - Totalschaden

Brandenburg, Brieselang: Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr steht nach einem Unfall neben der Landstraße 201.

Foto: dpa

Ein Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr ist am Dienstag auf der Rückfahrt von einem Waldbrand-Einsatz auf der Landstraße L201 zwischen Brieselang und Altbrieselang im Graben gelandet.

Vier Feuerwehrleute seien vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion West am Dienstag auf Anfrage. Sie seien aber nicht schwer verletzt worden. Mit Blaulicht hatte das Feuerwehrfahrzeug mehrere Autos überholt und war in den Graben geraten, als eine 69-Jährige zum Überholen ausscherte. An dem Fahrzeug mit einem Wert von etwa 450.000 Euro sei Totalschaden entstanden.

Das Einsatzfahrzeug war unterwegs zurück von einem Waldbrand bei Wolfslake. Die Straße von Falkensee musste wegen der Bergungsarbeiten in beide Richtungen gesperrt werden.

Im Grunewald brannten am Montag 40.000 Quadratmeter Waldboden

Am frühen Montagnachmittag war auch in Berlin ein Waldbrand ausgebrochen: An der Havelchaussee in Grunewald brannten am frühen Montagnachmittag etwa 40.000 Quadratmeter Waldboden und Unterholz.

Die Feuerwehr war nach Alarmierung gegen 12.40 Uhr mit 50 Einsatzkräften angerückt, wie ein Sprecher sagte. Wenig später sei der Brand eingedämmt worden, einzelne Glutherde wurden aber noch gelöscht. Wegen des Brandes war die Havelchaussee gesperrt. Die Buslinie 218 wurde umgeleitet. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

Feuerwehrleute löschen im Grunewald einen Waldbrand.

Foto: Reuters

„Glücklicherweise war nur das Unterholz betroffen. Hätte das Feuer auf die Bäume übergegriffen und hätten die Baumkronen in Brand gestanden, wäre die Wärmestrahlung deutlich höher gewesen“, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr. In diesem Fall wäre der Funkenflug höher gewesen, und da der Wind weiter oben stärker weht, wäre das Feuer noch weiter getragen worden.

„Die Schwierigkeit bei dem Einsatz war, dass die Wasserversorgung über eine lange Strecke von mehreren Kilometern aufgebaut werden musste, weil wir im Wald nicht an jeder Ecke Hydranten haben“, so der Sprecher. Der Waldboden sei derzeit sehr trocken, weil es schon im letzten Jahr kaum geregnet hat. Man müsse nun öfter damit rechnen, dass es brennt.

"Erhebliches Waldbrandrisiko" in Berlin - Rauchverbot im Wald beachten

Die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz warnte am Montag vor einem "erheblichen Waldbrandrisiko" in Berlin. "Die Wetterprognosen für die kommenden Tage lassen trotz gegebenenfalls einzelner Regenfälle eine weitere Zunahme der Gefahr erwarten", heißt es in einer Mitteilung. Das Rauch- und Grillverbot im Wald sei unbedingt zu beachten.

Wer in diesen Tagen im Wald raucht, müsse mit einem Bußgeld von mindestens 100 Euro rechnen. Das Landeswaldgesetz sieht für Verstöße gegen das Rauch- und Feuerverbot sogar Bußgelder bis zu einer Höhe von 50.000 Euro vor.