Waldbrand Berlin - Feuer im Grunewald und in Oberhavel

Berlin. Waldbrände haben jetzt auch Berlin erreicht: An der Havelchaussee in Grunewald brannten am frühen Montagnachmittag etwa 40.000 Quadratmeter Waldboden und Unterholz.

Die Feuerwehr rückte mit 50 Einsatzkräften an, wie ein Sprecher sagte. Wenig später sei der Brand eingedämmt worden, einzelne Glutherde würden aber noch gelöscht. Wegen des Brandes war die Havelchaussee zunächst gesperrt. Die Buslinie 218 wurde umgeleitet. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

Waldbrand: Grundschul-Klasse strandet im Grunewald

Wegen des Waldbrandes musste eine sechste Klasse der Grundschule am Rüdesheimer Platz zwei Stunden lang an einer Bushaltestelle im Grunewald ausharren. Als sie dann endlich in den Bus der Linie 218 in Richtung Messe Nord/ ICC steigen, waren die 22 Schüler sichtlich erschöpft.

„Wir waren gerade an der Lieper Bucht für ein Projekt zum Thema Floßbau. Die Hitze hat uns allen sehr zu schaffen gemacht“, sagte der ehemalige Schulleiter, der die Klasse zu dem Ausflug begleitet hatte. Die Informationslage sei gut gewesen, da die Gruppe regelmäßig von einem Informationsbus der BVG auf dem Laufenden gehalten worden sei. Das Sekretariat und die Eltern sind informiert.

Feuerwehr warnt Autofahrer vor Sichtbehinderungen durch Waldbrand

Auch in Brandenburg gab es am Montagnachmittag vereinzelt Brände, etwa bei Oberkrämer im Landkreis Oberhavel. Die Feuerwehr warnte vor Sichtbehinderungen durch starke Rauchentwicklung im Bereich der Anschlussstelle Wolfslake an der A10. Autofahrer sollten die Fenster geschlossen halten und eine Rettungsgasse für die Einsatzkräfte bilden, teilte die Feuerwehr am Montagnachmittag mit.

Auch in Hennickendorf (Teltow-Fläming), brannte es in einem Waldstück. Etwa 20 Hektar Wald waren dort am Montag in Brand geraten. Feuerwehrleute seien vor Ort, sagte Raimund Engel, Waldbrandschutzbeauftragter von Brandenburg. Das Feuer sei über Kameras des Waldbrandüberwachungssystems entdeckt worden. Es handelt sich nach Angaben des Landesbetriebes Forst um einen Kiefernjungbestand. Ortschaften seien von dem Feuer nicht bedroht.

50 Einsatzkräfte waren am Montagnachmittag im Grunewald im Einsatz.

Foto: Reuters

Um die Mittagszeit war außerdem ein Feuer in einem Waldstück bei Limsdorf (Teltow-Fläming) ausgebrochen. Nach Angaben von Engel waren hier etwa zwei bis drei Hektar Wald betroffen.

