Waldbrände in Brandenburg: Feuerwehr kann Brände nicht löschen

Waldbrände haben am Montag in Berlin und in Brandenburg zu mehreren Feuerwehreinsätzen geführt.

Im Grunewald und in Brandenburg loderten Feuer. Auch am Dienstag brannte es noch. Neues Feuer in der Lieberoser Heide.

Berlin. In der Lieberoser Heide bei Butzen (Landkreis Dahme-Spreewald) ist am Dienstagvormittag ein weiterer Waldbrand ausgebrochen. Es brennt auf 1000 Quadratmetern, wie die Regionalleitstelle der Feuerwehr Lausitz am Dienstag auf Nachfrage mitteilte. Das Feuer ist nach Angaben des Waldbrandschutzbeauftragten Brandenburg gegen 10.30 Uhr ausgebrochen. Die Feuerwehr war am Vormittag mit 13 Fahrzeugen vor Ort. Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz hatten im August vergangenen Jahres rund sieben Hektar Waldfläche gebrannt.

Weitere Waldbrände bei Jüterbog und Hennickendorf beschäftigen die Brandenburger Feuerwehr auch am Dienstag. "Wir werden die Lage heute neu einschätzen und dann entscheiden, wo wir das Feuer vielleicht noch einmal angreifen", sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Brände in Jüterbog, Hennickendorf, Baruth/Mark und Wolflake

Bei Jüterbog (Teltow-Fläming) lodere es auf einer Fläche von 600 Hektar, bei Hennickendorf (Märkisch-Oderland) auf etwa 60 Hektar, hieß es. Ein dritter Brand in der Nähe von Baruth/Mark (Teltow-Fläming) konnte am Montag gelöscht werden.

Der bereits gelöschte Brand in einem Waldstück von Wolfslake nordwestlich von Berlin hat sich am Dienstag dagegen erneut entzündet. Am Nachmittag standen 3500 Quadratmeter in Flammen, wie die Regionalleitstelle Nordwest der Feuerwehr auf Nachfrage bestätigte.

A10 (westlicher Berliner Ring): Feuerwehr warnt vor Sichtbehinderungen

"Die Lage ist noch nicht unter Kontrolle", wie eine Sprecherin sagte. Autofahrer auf der A10 auf dem westlichen Berliner Ring müssten wegen der Rauchentwicklung mit Sichtbehinderungen rechnen. Die Feuerwehr war mit 16 Fahrzeugen und rund 50 Einsatzkräften vor Ort, wie die Sprecherin weiter sagte.

Bereits am Montag hatte es in dem Waldstück im Landkreis Oberhavel gebrannt. Am Nachmittag musste auf der A10 in beide Richtungen der Abschnitt zwischen den Raststätten Falkensee und Havelland gesperrt werden. Die Feuerwehr konnte den Brand zunächst löschen. Bei Kontrollfahrten waren dann erneut Rauchschwaden entdeckt worden.

Limsdorf/Storkow: Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen einen Brand im Wald bei Limsdorf, einem Ortsteil von Storkow.

Foto: dpa

Jüterborg und Hennickendorf: Einsatzkräfte können Feuer nicht löschen

Rund 50 Feuerwehrleute bewachten die Brände in Jüterborg und Hennickendorf über Nacht. Das Feuer zu löschen ist nach Angaben des Sprechers nicht möglich, da beide Brandorte ehemalige Truppenübungsplätze sind, auf denen alte Munition liegt und durch die Flammen explodieren könnte. "Auf dem Gelände bei Jüterbog wird schon seit Jahrhunderten geschossen, das ist viel zu gefährlich", sagte der Sprecher. "Die Lage ist nicht unter Kontrolle", sagte Kathrin Burghardt von der Stadt Jüterbog am Dienstagmittag.

Die Feuerwehrleute könnten daher nur bestimmte Flächen betreten und von dort aus löschen und die Ausbreitung der Flammen verhindern. Deshalb sollen die betroffenen Flächen jetzt kontrolliert abbrennen. "Das ist ein ganz normales Vorgehen. Da muss man einfach ein bisschen Geduld haben", sagte der Sprecher.

Brandenburg, Jüterbog: Einsatzfahrzeuge stehen in der Nacht zu Dienstag vor einem Wald, aus dem Rauch aufsteigt.

Foto: dpa

In der Nacht häuften sich in der Regionalleitstelle die Anrufe besorgter Brandenburger und Berliner, die weitere Brände entdeckt haben wollten. Tatsächlich hätten sie aber nur die beiden bereits bekannten Brände gesehen, da die Flammen in der Dunkelheit über weite Strecken zu sehen gewesen seien. "Es kann heute erneut zu einer heftigen Geruchsbelästigung kommen, eventuell sogar bis nach Potsdam und Berlin", sagte der Sprecher am Dienstag. Eine Gefahr für die Anwohner bestehe derzeit nicht. Dennoch sollten Türen und Fenster geschlossen bleiben.

Im Grunewald brannten am Montag 40.000 Quadratmeter Waldboden

Am frühen Montagnachmittag war auch in Berlin ein Waldbrand ausgebrochen: An der Havelchaussee in Grunewald brannten am frühen Montagnachmittag etwa 40.000 Quadratmeter Waldboden und Unterholz.

Die Feuerwehr war nach Alarmierung gegen 12.40 Uhr mit 50 Einsatzkräften angerückt, wie ein Sprecher sagte. Wenig später sei der Brand eingedämmt worden, einzelne Glutherde wurden aber noch gelöscht. Wegen des Brandes war die Havelchaussee zunächst gesperrt. Die Buslinie 218 wurde umgeleitet. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

Feuerwehrleute löschen im Grunewald einen Waldbrand.

Foto: Reuters

„Glücklicherweise war nur das Unterholz betroffen. Hätte das Feuer auf die Bäume übergegriffen und hätten die Baumkronen in Brand gestanden, wäre die Wärmestrahlung deutlich höher gewesen“, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr. In diesem Fall wäre der Funkenflug höher gewesen, und da der Wind weiter oben stärker weht, wäre das Feuer noch weiter getragen worden.

„Die Schwierigkeit bei dem Einsatz war, dass die Wasserversorgung über eine lange Strecke von mehreren Kilometern aufgebaut werden musste, weil wir im Wald nicht an jeder Ecke Hydranten haben“, so der Sprecher. Der Waldboden sei derzeit sehr trocken, weil es schon im letzten Jahr kaum geregnet hat. Man müsse nun öfter damit rechnen, dass es brennt.

Waldbrand in Berlin: Grundschul-Klasse strandet im Grunewald

Wegen des Waldbrandes musste eine sechste Klasse der Grundschule am Rüdesheimer Platz zwei Stunden lang an einer Bushaltestelle im Grunewald ausharren. Als sie dann endlich in den Bus der Linie 218 in Richtung Messe Nord/ ICC steigen, waren die 22 Schüler sichtlich erschöpft.

„Wir waren gerade an der Lieper Bucht für ein Projekt zum Thema Floßbau. Die Hitze hat uns allen sehr zu schaffen gemacht“, sagte der ehemalige Schulleiter, der die Klasse zu dem Ausflug begleitet hatte. Die Informationslage sei gut gewesen, da die Gruppe regelmäßig von einem Informationsbus der BVG auf dem Laufenden gehalten worden sei. Das Sekretariat und die Eltern sind informiert.

A10 wegen Waldbrand gesperrt - mehrere Feuer in Brandenburg

Brandenburg, Anschlussstelle Wolfslake: Blick auf einen Waldbodenbrand an der Autobahn 10 (A 10) in der Nähe der Anschlussstelle Wolfslake.

Foto: dpa

Bereits am Montag war der Brandgeruch der Waldbrände in Brandenburg auch in Berlin wahrnehmbar. Die Feuerwehr warnte vor Sichtbehinderungen durch starke Rauchentwicklung im Bereich der Anschlussstelle Wolfslake an der A10. Die Autobahn wurde am Montag zwischen den Raststätten Falkensee und Havelland gesperrt. Autofahrer sollten die Fenster geschlossen halten und eine Rettungsgasse für die Einsatzkräfte bilden, teilte die Feuerwehr am Montagnachmittag mit. Am Abend war die Fahrbahn in Richtung Norden wieder freigegeben.

Bei dem Brand bei Hennickendorf/Berkenbrück (Teltow-Fläming) hatte sich die Schadensfläche innerhalb weniger Stunden auf rund 50 bis 60 Hektar verdoppelt, wie Raimund Engel, Waldbrandschutzbeauftragter von Brandenburg, am Montag sagte. Nach Angaben des Landesbetriebes Forst war es in einem Kiefernjungbestand ausgebrochen.

Um die Mittagszeit war außerdem ein Feuer in einem Waldstück bei Limsdorf bei Storkow ausgebrochen. Nach Angaben des Waldbrandschutzbeauftragen waren hier etwa zwei bis drei Hektar Wald betroffen. Für das ganze Land galt die höchste Alarmstufe 5 mit einer sehr hohen Gefahr für Waldbrände.

"Erhebliches Waldbrandrisiko" in Berlin - Rauchverbot im Wald unbedingt beachten

Die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz warnte am Montag vor einem "erheblichen Waldbrandrisiko" in Berlin. "Die Wetterprognosen für die kommenden Tage lassen trotz gegebenenfalls einzelner Regenfälle eine weitere Zunahme der Gefahr erwarten", heißt es in einer Mitteilung. Das Rauch- und Grillverbot im Wald sei unbedingt zu beachten.

Wer in diesen Tagen im Wald raucht, müsse mit einem Bußgeld von mindestens 100 Euro rechnen. Das Landeswaldgesetz sieht für Verstöße gegen das Rauch- und Feuerverbot sogar Bußgelder bis zu einer Höhe von 50.000 Euro vor.