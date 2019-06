Ein Toter und ein Schwerverletzter bei Unfällen auf A12

Ein Polizeifahrzeug an einer Unfallstelle.

Storkow. Bei zwei schweren Unfällen auf der Autobahn 12 sind am Montag ein Mensch getötet und ein weiterer schwer verletzt worden. Zwischen der Anschlussstelle Fürstenwalde West und Storkow (Oder-Spree) fuhr nach Polizeiangaben ein 49-jähriger Fahrer mit seinem Auto an einem Stauende auf einen Lastwagen auf. Ein Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Autobahn war während der Bergungsarbeiten in Richtung Berlin für etwa drei Stunden gesperrt.

Wenige Stunden später ereignete sich zwischen Briesen (Oder-Spree)und Fürstenwalde Ost der nächste Unfall auf der A12. Ein 36-jähriger Lastwagenfahrer krachte mit seinem Lkw in einen stehenden Sattelzug. Der Mann wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. In beiden Fällen ist nach Polizeiangaben die Unfallursache noch unklar.