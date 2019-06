Pfingsten: ADAC warnt vor Staus - auch Berliner brauchen Geduld

Am Pfingstwochenende werden viele Staus erwartet (Archivbild).

Der ADAC warnt vor langen Staus am bevorstehenden Pfingstwochenende. Vor allem Freitag und Sonnabend muss mehr Zeit eingeplant werden.

Stauprognose 2019 An Pfingsten drohen Staus - auch Berliner brauchen Geduld

Ein verlängertes Pfingstwochenende in Bayern, Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern oder Nordrhein-Westfalen? Reiseliebhaber müssen dafür mehr Zeit einplanen. Laut ADAC werden an den bevorstehenden Pfingsttagen lange Staus erwartet.

Besonders am Freitag, 7. Juni, sowie am Sonnabend, 8. Juni, werden die größten Verkehrsstörungen – insbesondere am Vormittag und frühen Nachmittag – vermutet. Berliner, die Pfingsten im Westen oder Süden verbringen wollen, sollten sich daher auf längere Fahrtzeiten einstellen.

ADAC-Stauprognose 2019 - Das sind die besonders belasteten Strecken:

Großräume Berlin, Köln, Hamburg, München

Fernstraßen zur Nord- und Ostsee

A 1 Hamburg – Bremen – Dortmund – Köln

A 1/A 3/A 4 Kölner Ring

A 2 Oberhausen – Dortmund – Hannover – Berlin

A 3 Oberhausen – Frankfurt – Würzburg – Nürnberg – Passau

A 4 Kirchheimer Dreieck – Erfurt – Dresden

A 5 Hattenbacher Dreieck – Frankfurt – Karlsruhe – Basel

A 6 Kaiserslautern – Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A 7 Hamburg – Flensburg

A 7 Hamburg – Hannover – Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

A 8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

A 9 Berlin – Nürnberg – München

A 10 Berliner Ring

A 61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

A 81 Stuttgart – Singen•A 93 Inntaldreieck – Kufstein

A 95/B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

A 99 Umfahrung München

Etwas ruhiger wird es auf den Straßen dagegen am Pfingstsonntag, 9. Juni, und am Pfingstmontag, 10. Juni. Erst am Dienstag, 11. Juni, rechnet der ADAC gegen Nachmittag mit einem lebhaften Heimreiseverkehr und folglich wieder mit vielen Staus.