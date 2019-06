Rechnungshof von Berlin zieht Bilanz

Berlin. Der Rechnungshof von Berlin stellt heute seinen Jahresbericht für das Jahr 2019 vor. Das traditionell mehrere hundert Seiten starke Papier wird heute um 11 Uhr der Presse präsentiert.

Der Rechnungshof ist eine unabhängige Finanzkontrolle, die die Ausgaben und Einnahmen der Stadt überwacht und kontrolliert. Denn so schreibt es der Rechnungshof von Berlin auf seiner Internetseite: „Die finanzpolitischen Herausforderungen zur Erfüllung der vielfältigen städtischen Aufgaben, zum Abbau der finanziellen Altlasten und zur Auflösung des Sanierungsstaus sind weiterhin enorm. Die Bewältigung dieser Herausforderungen verlangt von allen Verantwortlichen große Anstrengungen sowie ein systematisches, gut strukturiertes und gesamtstädtisch koordiniertes Vorgehen.“

Rechnungshof kontrolliert Ausgaben der Stadt

Mit seinem Jahresbericht informiert der Rechnungshof Politik und Verwaltung, aber auch die Öffentlichkeit, über die finanzpolitische Entwicklung Berlins und über wesentliche Ergebnisse seiner Prüfungstätigkeit.

Im vergangenem Jahr rügte der Rechnungshof beispielsweise den zu lockeren Umgang mit Geld in manchen Verwaltungen und anderen Institutionen. So bemängelte die Kontrollinstanz zum Beispiel eine Kostenexplosion im Kombibad Gropiusstadt. Die Sanierungsmaßnahme war ursprünglich mit 438.000 Euro veranschlagt, kostete am Ende dann aber mehr als 15 Millionen Euro. Zu der Kostenexplosion hätten erhebliche Mängel bei der Bewilligung von Fördermitteln seitens der Senatssportverwaltung beigetragen, so der Bericht des Rechnungshofs aus dem Vorjahr.