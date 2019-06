Die Zauberin, die die Lottozahlen schon vorher kennt

Die Berlinerin Johanna Lux ist Spross einer Magier-Familie. Als eine von nur wenigen Frauen verdient sie ihr Geld in diesem Metier.

Berlin. Johanna Lux lässt Tassen verschwinden und zaubert 100-Euro-Scheine aus dem Ärmel. Auf ihr Kommando „hex-hex“ lösen sich in Kitas aber auch bunte Kleider auf. Für Aufsehen sorgte die Weddingerin, als sie vor einer Fernsehkamera mal eine Prognose für die Lottozahlen wagte. „Allerdings konnte ich nicht sagen, für welche Ziehung“, so Lux augenzwinkernd.

Ob große Gala in Wien oder Firmenevent in Dresden, ob Show auf der MS „Queen Mary“ oder Soloabend im Theater am Wandlitzsee: Johanna Lux scheint ihr Publikum mit Magie und weiblichem Charme zu verzaubern. „Ich hoffe, es klingt nicht zu überheblich. Aber da, wo ich hinkomme, bin ich immer das Highlight!“

Um die 80 Tricks, die jeweils nochmals variieren, hat die Illusionskünstlerin drauf. Als Vorstandsmitglied im Magischen Zirkel Berlin hält sie auch Kontakt zu anderen Zauberern, unter anderem zum Magischen Zirkel in Potsdam.

Der Zylinder ist nur ein Blickfang

Rund 80 Magier haben sich in der Hauptstadt zusammengeschlossen, darunter nur acht Frauen. 20 Berliner Zauberer machten ihr Hobby den Angaben nach zum Beruf.

Aus ihrem hohen Zylinder zaubert Johanna Lux übrigens keine Häschen oder dergleichen. „Der Hut soll nur ein Blickfang sein. Damit auf Partys oder Messen alle wissen: Jetzt kommt die Zauberin“, erklärt Lux, deren Zylinder schon ihr Großvater trug.

„Magie und Zauberkunst wurden mir in die Wiege gelegt. Schon meine Uroma war Zauberin, und meine Mutter ist es immer noch“, sagt die studierte Diplomingenieurin, die das Bühnen-Metier seit Jahren hauptberuflich ausübt. „Zu Hause waren wir fünf Geschwister, die beschäftigt werden wollten. Meine Mama schaffte das mit ihrer Zauberei. Irgendwann sprang der Funke auf mich über“, erinnert sich die gebürtige Darmstädterin.

Überraschende Geldvermehrung im Bioladen

Bei ihrem ersten Auftritt sei sie aus einem mit einem Vorhängeschloss gesicherten Sack gestiegen. Dann berichtet Johanna Lux etwas unvermittelt vom „Zauber-Seminar Geldvermehrung“ bei einem Berliner Berufskollegen. Das neu erworbene Wissen habe sie im Bio-Laden um die Ecke gleich angewendet und damit beim Kassierer für einen echten Wow-Effekt gesorgt.

Aus einem Fünf-Euro-Schein machte sie mal eben einen Fünfziger. Natürlich nur aus Jux, beteuert Johanna Lux. „Ich würde niemals Leute übers Ohr hauen. Das gehört zum Ehrenkodex unseres Berufs“, so die zweifache Mutter. An ihrem Beruf liebe sie den direkten Draht zum Publikum und dessen unmittelbare Reaktion.

Ihre Arbeit, die sie manchmal auch im Duo mit einer Kollegin aus Schweden ausübt, verlange Kreativität, Empathie und Spontanität. Das Publikum und sein Humor unterscheide sich kaum nach Ost und West, Nord und Süd. „Aber Frauen lehnen sich schon eher zurück und genießen, während Männer Tricks und Magie hinterfragen“, plaudert Johanna Lux aus ihrem Bühnenalltag.

Auftritte werden akribisch vorbereitet

Zur Berufsausübung selbst gehörten natürlich auch Buchhaltung, Steuerkram, Marketing und ständige Weiterbildung. Das alles erledigt die energische Frau in Personalunion. Ein Kunststück in eigener Sache sei, alle Auftritte akribisch genau vorzubereiten, Abläufe einzustudieren und Requisiten zurechtzulegen. Schließlich sei beinahe jede Show anders.

„Sie müssen auch wissen: Zauberer sind echte Nerds, die permanent Zauberutensilien anschaffen und sich überall zurechtlegen“, so Lux, die zuletzt auch einen Auftritt in Gebärdensprache absolvierte. Ihr Mann und die Kinder würden es mit Fassung tragen.

Die Frau, die mit doppeltem Boden und Zauberstäben manchmal die Gesetze der Physik auszuhebeln scheint, war 17-jährig mit der Familie aus Hessen nach Fredersdorf-Vogelsdorf im Landkreis Märkisch-Oderland gekommen. „Aus familiären Gründen“, wie Johanna Lux knapp erklärt. „Mein Uropa war Berliner.“

Entspannung in der Landschaft der Mark

Landschaft und Mentalität der Märker waren für Johanna Lux als Jugendliche gewöhnungsbedürftig. „Heute finde ich diesen Landstrich superschön, besonders die Seen östlich der Hauptstadt. Ich spüre hier draußen die Jahreszeiten viel intensiver als in Berlin oder früher in meiner alten Heimat“, schwärmt die Mittdreißigerin.

Am Oberstufenzentrum Märkisch-Oderland in Strausberg hatte sie eine kaufmännische Ausbildung absolviert und später studiert. „Zauberer ist schließlich kein Ausbildungsberuf.“ Zeitweise arbeitet sie in einem Landschaftsarchitekturbüro. Die Mutter der Wahl-Berlinerin lebt nach wie vor in Fredersdorf-Vogelsdorf.

„Dort finden regelmäßig konspirative Zaubertreffen statt. Meine Mama tritt bis heute als ‘Zauberin Christella’ auf.“ Mutter und Tochter sind auch gern im Märkischen unterwegs, im Britzer Garten in Berlin oder im Viktoriapark. An Werktagen peilt Johanna Lux zukünftig verstärkt Messejobs an. „Meine Auftritte konzentrieren sich sehr auf die Wochenenden und auf Freitagabend. Ich arbeite eben dann, wenn andere feiern.“