CDU: „Oster-Schulbauoffensive war ein faules Ei“

Berlin. „Sanierungsmaßnahmen in den Osterferien: An mehr als 240 Berliner Schulen wird gebaut.“ Mit dieser frohen Nachricht wandte sich Bildungssenatorin Sandra Scheeres kurz vor Ostern an die Öffentlichkeit und legte eine eindrucksvolle Liste vor, aus der hervorging, was an diesen Schulen für Sanierungsarbeiten laufen. Doch eine parlamentarische Anfrage des CDU-Abgeordneten Mario Czaja belegt jetzt: Die meisten der aufgelisteten Projekte sind lange nicht abgeschlossen, viele nicht mal angefangen.

„Die von der Senatsbildungsverwaltung vollmundig angekündigte Oster-Offensive beim Schulbau ist leider ein Riesen-Bluff“, sagt Mario Czaja, stellvertretender Vorsitzender der CDU-Fraktion Berlin. In der parlamentarischen Anfrage sind zwar von den Bezirken insgesamt Arbeiten an 232 Schulen mit einem Volumen von gut 194,8 Millionen Euro angemeldet worden. Dazu kommen Maßnahmen an zehn der 40 Berliner Oberstufenzentren mit einem Gesamtvolumen von rund 13 Millionen Euro.

Keine Schulsanierung wurde in Mitte in den Osterferien fertig

Wie aus der Auflistung aber ebenfalls hervorgeht, sind von diesen insgesamt mehr als 200 Millionen Euro nur rund zehn Millionen Euro auch vollständig umgesetzt. „Es gab gar keine Oster-Schulbauoffensive, die ganze Veranstaltung war ein faules Ei“, sagt Czaja. Besonders deutlich werde dies in den Stellungnahmen aus den Bezirken, wie etwa dem Bezirk Mitte, der zwar Sanierungsmaßnahmen an neun Schulen für insgesamt 12,7 Millionen Euro auflistet, aber darauf verzichtet, Angaben zu machen, wie viele dieser Baumaßnahmen in den Osterferien umgesetzt und fertig gestellt wurden.

Stattdessen teilt das Amt mit: Die Bauprojekte befänden sich derzeit in unterschiedlichen Bearbeitungsstadien, die bereits vor den Osterferien begonnen wurden. Und weiter: „Keine der bekannt gegebenen Schulsanierungen konnte daher in den Osterferien als Gesamtbaumaßnahme fertiggestellt werden.“

Umsetzungsstand in Tempelhof-Schöneberg: drei Prozent

Ähnlich sieht es auch in Tempelhof-Schöneberg aus, in dem Bezirk, in dem die Senatorin die eigens einberufenen Pressekonferenz gemeinsam mit dem zuständigen Bezirksstadtrat Oliver Schworck (SPD) gestaltete. Von den in der Liste aufgeführten 30 Schulen sollen bis auf drei alle erst zum Jahresende fertig werden. Der Umsetzungsstand der mit 23,6 Millionen Euro veranschlagten Arbeiten beträgt laut Liste drei Prozent, tatsächlich verbaut wurde eine Summe von 742.000 Euro. Ähnlich fallen auch die Antworten aus allen anderen Bezirken aus – „und zwar unabhängig vom Parteibuch des zuständigen Stadtrats“, wie Czaja betont.

Die CDU erwarte, dass die Zusagen eingehalten werden und dass das Tempo bei Bau und Sanierung deutlich erhöht werde, sagte Czaja weiter. Um die Sanierungsarbeiten zu beschleunigen, müssten Ausschreibungsgrenzen so gestaltet werden, dass Aufträge schneller vergeben werden können und Handwerksbetriebe weniger Bürokratie haben.“

