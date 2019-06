Mutmaßliche Dealer attackieren Mann mit Glasflasche

Berlin. Mutmaßliche Drogendealer sollen in Friedrichshain-Kreuzberg einen 31-Jährigen mit einer Glasflasche angegriffen haben. Zwei Männer hätten dem Mann am Sonntagmorgen auf der Oberbaumbrücke Drogen zum Kauf angeboten, teilte die Polizei mit. Dies habe der Mann abgelehnt und sei daraufhin von einem der vermeintlichen Dealer an der Schulter gepackt und seines Handys beraubt worden. Daraufhin habe der 31-Jährige den Angreifer "zu Boden" gebracht und sein Mobiltelefon zurückgefordert, hieß es.

Ein Zeuge berichtete, der zweite mutmaßliche Drogenhändler habe sich daraufhin dem 31-Jährigen mit einer abgebrochenen Flasche genähert und damit "vergeblich" in Richtung des Kopfes des 31-Jährigen gestochen. Anschließend habe er den 31-Jährigen mit der Flasche am Bein verletzt und sei dann mit dem anderen Tatverdächtigen geflüchtet. Die Polizei nahm die zwei Männer im Alter von 18 und 20 Jahren in der Nähe fest. Auch das bei dem Zwischenfall entwendete Handy tauchte wieder auf: Der Zeuge entdeckte es in einem Fahrradkorb.