Strand- und Freibäder zeigen sich zufrieden

Potsdam. Das Sommerwetter hat viele Brandenburger zur Abkühlung in Frei- und Strandbäder gelockt. Mehrere Bäder zeigten sich am Sonntag zufrieden mit der Besucherzahl. "Wir sind bei über 1500 Gästen", sagte der Leiter des Waldbads Templin in Potsdam, Clemens Grobmann. "Für Juni ist es sehr gut besucht." Ein Mitarbeiter des Erlebnisbades Tröbitz im Kreis Elbe-Elster, das den zweiten Saisontag offen hatte, sprach von 150 bis 200 Gästen über den Tag verteilt. Auch er zeigte sich zufrieden über die Zahl. Im Seebad Prenzlau in der Uckermark hieß es, etwa 200 Badegäste seien am Sonntag gekommen. Sonst habe das Bad schon im Mai geöffnet, wegen des kühlen Wetters sei der Start aber auf den 1. Juni verlegt worden.

( dpa )