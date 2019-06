150 Menschen bei Protest gegen Lebensmittelverschwendung

Berlin. Rund 150 Menschen haben nach Veranstalterangaben am Sonntag in Berlin gegen Lebensmittel- und Ressourcenverschwendung protestiert. Aktive des Freiwilligen Ökologischen Jahrs (FÖJ) aus ganz Deutschland sowie einige Unterstützer zogen am Vormittag vom Gendarmenmarkt über das Ernährungsministerium zum Umweltfestival am Brandenburger Tor. Mit Plakaten, auf denen "Stop the Waste, Start the Taste" oder "Foodshaming - Nein, danke" stand, forderten sie die Bundesregierung dazu auf, die Lebensmittelverschwendung in Deutschland einzudämmen.

Die FÖJ-ler forderten mit der Aktion ein Gesetz nach französischem Vorbild, das Betrieben verbietet, noch genießbare Lebensmittel zu entsorgen oder ungenießbar zu machen. Außerdem sollen Unternehmen verpflichtet werden, Lebensmittel an wohltätige Organisationen zu spenden.

In Deutschland landen jährlich fast 13 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll, wie neue Berechnungen der Universität Stuttgart für das Jahr 2015 zeigen. Mehr als die Hälfte davon schmeißen private Haushalte weg. Die Regierung verfolgt das Ziel, dass aus dem Einzelhandel und bei Haushalten bis 2030 nur noch halb so viel Essen im Müll landen soll wie bisher.

Die Demonstration war Teil der Aktionstage des FÖJ zum Thema Lebensmittelverschwendung. Bereits am Samstag besuchten die jungen Erwachsenen Workshops dazu.

Das Freiwillige Ökologische Jahr ist analog zum Freiwilligen Sozialen Jahr ein Freiwilligendienst im Umwelt- und Naturschutz für junge Erwachsene zwischen 16 und 26 Jahren.