Das sind die Berliner Reaktionen auf den Nahles-Rücktritt

Andrea Nahles hat am Sonntag ihren Rücktritt von allen Parteiämtern angekündigt.

SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles tritt von ihren Spitzenämtern zurück. So reagiert die Berliner SPD.

Berlin. SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles tritt von ihren Spitzenämtern zurück. "Die Diskussion in der Fraktion und die vielen Rückmeldungen aus der Partei haben mir gezeigt, dass der zur Ausübung meiner Ämter notwendige Rückhalt nicht mehr da ist", schrieb Nahles am Sonntag an alle SPD-Mitglieder.

An dieser Stelle sammeln wir Berliner Reaktionen auf den Nahles-Rücktritt:

Iris Spranger, stellvertretende Vorsitzende der Berliner SPD, kommentierte: „Ich finde den Schritt von Andrea Nahles richtig, sie hat damit die richtigen Konsequenzen gezogen. Man kann nach so viel Kritik nicht einfach weitermachen. Es ist auch vernünftig, von beiden Positionen zurückzutreten, damit kann sich die Partei nun neu aufstellen. Wir werden in aller Ruhe überlegen, wen wir als Parteivorsitzenden wählen wollen. Wir werden das in allen Landesverbänden diskutieren.“

Julian Zado, stellvertretender SPD-Landesvorsitzender: „Andrea Nahles hat immer alles gegeben für die SPD. Sie hat die Verantwortung für Fehler übernommen, die auch andere gemacht haben. Ich respektiere sie dafür sehr und danke ihr für ihren Einsatz als Parteivorsitzende. Eine Partei, die für Solidarität eintritt, sollte auch miteinander solidarisch umgehen. Ich werde mich deshalb nicht öffentlich an Personaldebatten beteiligen. Wir sollten uns jetzt voll darauf konzentrieren, was wir anders machen wollen. Ich meine: Wir sollten dafür kämpfen, wofür die SPD gegründet wurde, nämlich soziale Gerechtigkeit in allen Themen von der Klimapolitik bis zur Digitalisierung.“