Wetterdienst warnt vor Hitze in Berlin: 35 Grad in der Hauptstadt

Berlin. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine amtliche Warnung vor Hitze in Berlin herausgegeben. Die Warnung bezieht sich auf die Zeit von Montagvormittag, 11 Uhr, bis Dienstagabend, 19 Uhr. Dazu schreiben die Meteorologen: "Am Montag wird eine starke Wärmebelastung erwartet".

Die Höchsttemperaturen liegen am Montag laut DWD zwischen 30 und 35 Grad. In der Region werde es heiter und trocken. Erst am Nachmittag komme es in der Prignitz, in der Nacht auch im Fläming und im Ruppiner Land einzelnen starken Gewittern mit Starkregen (15 Liter pro Quadratmeter), kleinkörnigen Hagel und Sturmböen um die 70 km/h.

Weiter heißt es beim DWD: "In der Prignitz eng begrenzt schwere Gewitter (Unwetter) mit heftigem Starkregen über 25 l/qm innerhalb kurzer Zeit, Hagel um 3 cm und teils schweren Sturmböen zwischen 85 und 100 km/h (Bft 9-10). Mit geringer Wahrscheinlichkeit auch in Südbrandenburg und im Berliner Raum einzelne Gewitter."

Lesen Sie auch: Waldbrand an der Havelchaussee

Hitze in Berlin: Hauptstadt wärmer als Mallorca und Ibiza

Berlin erreicht am Montag höhere Werte als die Mittelmeerinseln Mallorca (bis zu 32 Grad, in Palma de Mallorca nur bis zu 28) und Ibiza (bis 24 Grad). Auf beiden Inseln ist es zudem teils bewölkt, auch in dieser Hinsicht sind Freunde des Sonnenscheins in der deutschen Hauptstadt besser bedient. Laut "Unwetterzentrale", ein Dienst der Meteogroup, war am Montag der heißeste 3. Juni seit Aufzeichnungsbeginn.

"Man sollte genug trinken und exzessiven Sport auf die kühleren Abendstunden verlegen", sagte Meteorologe Robert Noth vom Deutschen Wetterdienst am Montag. In der Prignitz könne es am Abend zu schweren Gewittern mit Starkregen, Hagel und Sturmböen kommen. Auch in Teilen des Havellandes und des Ruppiner Landes seien Gewitter möglich. Eine leichte Abkühlung werde am Dienstag erwartet. Mit Regen sei dann erst wieder am Donnerstag zu rechnen.

Wetter in Berlin: Am Dienstag wird es etwas kühler

"Am Dienstag macht die Hitze eine kleine Pause, die Temperaturen steigen auf 25 bis 30 Grad - im Vergleich zu Montag eine kleine Abkühlung", sagte Noth. Die höchsten Temperaturen werden demnach in Südbrandenburg erwartet. In Berlin rechnet er mit bis zu 28 Grad.

Am Mittwoch sehe es ähnlich aus - mit Temperaturen von bis zu 34 Grad. Normalerweise liege die Mitteltemperatur Anfang Juni bei 22 bis 23 Grad. "Da liegen wir jetzt deutlich drüber", erklärte der Wetterexperte.

Für Donnerstag deute sich eine von Westen kommende Regen- und Gewitterfront an. Auch in Brandenburg und Berlin sei daher vielerorts mit Gewittern und schauerartigen Niederschlägen zu rechnen. Durch diese Wetterlage kühle sich die Temperatur auch wieder etwas ab - auf etwa 25 Grad am Freitag. "Das ist für Anfang Juni völlig normal."

Lesen Sie auch: Saisonstart: Diese sechs Berliner Freibäder öffnen jetzt

Das Bundesamt für Bevölkerungschutz und Katastrophenhilfe empfiehlt, sich bei Hitze entsprechend zu verhalten, um einen Sonnenstich und Hitzeschlag vorzubeugen.

Hitze in Berlin: Diese Tipps helfen:

für ausreichende Getränkevorräte sorgen

mindestens 2-3 Liter am Tag trinken - ideal sind Mineralwasser oder verdünnte Fruchtsäfte

einem eventuellen Mineralverlust des Körpers zum Beispiel durch salzhaltige Lebensmittel ausgleichen

für sportliche Aktivitäten möglichst die frühen Morgen- oder Abendstunden nutzen

leichte, lockere und blickdichte Kleidung tragen

sich vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Tragen Sie unter freien Himmel eine leichte Kopfbedeckung und nutzen Sie ausreichend Sonnencreme

auf andere achten. Kinder sollten sich nicht zu lange im Freien unter direkter Sonneneinstrahlung aufhalten und immer genügend Sonnencreme sowie eine den Körper bedeckende leichte Kleidung und Kopfbedeckung tragen. Das gilt ebenso für ältere Menschen

auf Symptome eines Hitzeschadens bei sich und anderen achten

Sonntag gab es erstmals über 30 Grad in Berlin in diesem Jahr

Blauer Himmel und strahlender Sonnenschein: In Berlin ist am Sonntag zum ersten Mal in diesem Jahr die 30-Grad-Marke geknackt worden. Am Nachmittag seien an verschiedenen Messstationen schon 30,5 Grad gemeldet worden, wie Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes in Potsdam sagten. Bis zum frühen Abend sollte es noch wärmer werden.

Hitze in Berlin: Warteschlangen vor Prinzenbad

Viele Berliner nutzten das schöne Wetter für einen Badeausflug. An mehreren Schulen in Berlin gab es hitzefrei. Vor dem Prinzenbad in Kreuzberg mussten Besucher zeitweise anstehen. Bereits am Sonnabend hatten fünf weitere Freibäder eröffnet, darunter das Sommerbad Neukölln und das Kinderbad Monbijou in Mitte.

An einer nicht ausgewiesenen Badestelle am Jungfernheideteich in Charlottenburg starb nach Polizeiangaben am Samstag ein Junge nach einem Badeunfall. An den ausgewiesenen Badestellen blieb es am ersten Badewochenende nach Angaben der DLRG jedoch ruhig. Nach Angaben von Matthias Oloew von den Berliner Bäderbetrieben besuchten am Wochenende 66.000 Menschen die Berliner Sommerbäder.

Der Himmel ist blau und die Sonne zeigt sich in ihrer vollsten Pracht. Am letzten Wochenende wurden in Berlin tagsüber über 30 Grad gemessen und auch die Nächte waren tropisch. Der Sommer ist jetzt offiziell in der Hauptstadt angekommen und auch in der kommenden Woche werden heiße Temperaturen in Berlin erwartet. Die einen freuen sich darüber und wollen jede freie Minute in der Sonne verbringen, die anderen suchen mühevoll nach einem kühlen Ort, weil ihnen die Hitze zu viel ist. Die Sommerbäder rechnen mit hohen Besucherzahlen. Die Berliner Morgenpost stellt Ihnen fünf Tipps vor, wie man sich die heißen Temperaturen in Berlin erträglicher machen kann.

Die besten Tipps zum Abkühlen in Berlin:

1. Britzer Garten

Der 90 Hektar große Britzer Garten in Berlins Süden wurde 2002 unter die zehn schönsten Gärten Deutschlands gewählt. Der Landschaftspark bietet neben einer Seenlandschaft mit Bachläufen auch Wiesen und Themengärten sowie Blumenbeete. Außerdem werden hier regelmäßig Feste, Workshops und Konzerte veranstaltet. Der Britzer Garten ist somit ein geeigneter Ort für Leute, die Schatten und Natur wollen. Allerdings muss man für den Besuch regulär 3 Euro Eintritt bezahlen. Der Park hat täglich von 9 bis zum Anbruch der Dunkelheit geöffnet. (Adresse: Sangerhauser Weg 1, 12349 Berlin)

2. Jungfernheide

Der Volkspark Jungfernheide ist mit rund 146 Hektar nach dem Großen Tiergarten der zweitgrößte Park in Berlin. Da dieser teilweise noch aus naturbelassenen und dichten Waldbestand besteht, kann man sich hier gut im Schatten aufhalten. Der Volkspark verfügt über Spiel- und Liegewiesen sowie einem Freibad, Rudermöglichkeiten, Hochseilgarten und Wildgehege. Unternehmen kann man hier viel, auch ohne sich in der direkten Sonne aufzuhalten. (Adresse: Heckerdamm 260, 13627 Berlin)

3. Amerika Gedenkbibliothek

Wer sich bei so warmen Temperaturen lieber nicht draußen aufhalten möchte, für den empfiehlt sich die Amerika Gedenkbibliothek. Der Vorteil ist, dass der Lesesaal klimatisiert ist. Bei angenehmer Raumtemperatur können die Besucher entspannt ihre Lektüre lesen. Eintritt muss man dafür keinen zahlen. (Adresse: Blücherplatz 1, 10961 Berlin)

4. Wärmeflasche umfunktionieren

Für alle, die bei dem Wetter im Büro arbeiten, müssen kreativ werden, um für Abkühlung zu sorgen. Unser Tipp: Eine Wärmflasche umfunktionieren, indem man sie mit Wasser befüllt und dann kurze Zeit in den Kühlschrank legt. Danach einfach auf die Füße oder Beine legen und der Körper kann etwas abkühlen.

5. Nasses Laken in der Nacht

Auch in der Nacht bleibt es in Berlin oft noch tropisch warm. Für diejenigen, die auch in der Nacht kühle Luft mögen, haben wir noch einen simplen Trick: Einfach ein nasses Bettlaken nehmen und vor das offene Fenster hängen. Die einströmende Luft wird auf diese Weise gekühlt und sorgt für angenehmere Temperaturen im Schlafzimmer.

Das Wetter in Berlin - immer aktuell