Unwetter in Berlin In Berlin hat es am Nachmittag Stark-Regen und ein Gewitter gegeben.

Starke Gewitter haben am Donnerstag die heißen Tage in Berlin und Brandenburg beendet. An den Flughäfen kam es zu Verzögerungen.

Starke Gewitter sind am Nachmittag über Berlin hinweggezogen

Abfertigung in Tegel und Schönefeld erheblich verzögert

Störungen bei S-Bahn und an den Flughäfen

Nach dem Regen wird es deutlich kühler

Berlin. Starke Gewitter haben am Donnerstagnachmittag die heißen Tage in Berlin und Brandenburg beendet. Es gab in der Hauptstadt auch mehrere Feuerwehreinsätze. Ob diese in direktem Zusammenhang mit dem Unwetter stehen, konnte ein Sprecher aber zunächst nicht sagen. Gemeldet worden seien Wasserschäden, die den Angaben zufolge noch nicht genauer benannt werden konnten.

An den Flughäfen Tegel und Schönefeld kam es zu erheblichen Verzögerungen bei der Abfertigung im Flugbetrieb. Kurz nach 17 Uhr meldete die Flughafengesellschaft, dass die Vorfeldabfertigung an den Flughäfen in Tegel und Schönefeld wieder aufgenommen werde. Es komme aber weiter zu Verzögerungen. "Bei zu starkem Wind dürfen wir nicht mit allen Fahrzeugen abfertigen. Das ist gesetzlich geregelt", ergänzte ein Sprecher.

So wurde beispielsweise eine Easyjet-Maschine, die eigentlich in Tegel landen sollte, nach Schönefeld umgeleitet. Aufgrund fehlender Treppen, Bussen und Bodenpersonal konnten die Passagiere das Flugzeug dort aber nicht verlassen, wie eine Passagierin berichtete. "Wir stehen also - und fliegen womöglich in zwei Stunden zurück nach Tegel", hieß es weiter.

So, in #Tegel ist kein Platz mehr zum Landen, sagt der Pilot, deswegen jetzt #Schönefeld. Nur: Hier gibt es keine Treppen, Busse und kein Bodenpersonal. Wir stehen also - und fliegen womöglich in 2h zurück nach Tegel. Sagt der Pilot. @berlinairport #ezy5508 @easyJet — Steffi Dobmeier (@sdobmeier) June 6, 2019

Zuvor hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter ausgegeben. Die Warnung für Berlin galt bis 17 Uhr. Beim DWD hieß es: "Es treten örtlich Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 km/h sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 Liter pro Quadratmeter und 25 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit und kleinkörnigen Hagel.

Touristen suchen am Pariser Platz vor dem Regen Schutz.

Foto: Paul Zinken / dpa

Die weitere Vorhersage des DWD: Mit den Gewittern am Abend Abkühlung auf 18 bis 22 Grad. Abseits von Schauern und Gewittern schwacher bis mäßiger Wind. In der Nacht zum Freitag im äußersten Osten der Region anfangs noch starke, vereinzelt unwetterartige Gewitter, die nach Polen abziehen. Sonst gebietsweise schauerartig verstärkter Regen, im weiteren Verlauf von Westen nachlassend, anschließend Bewölkungsrückgang. Abkühlung auf 14 bis 10 Grad.

Am Freitag im Osten anfangs noch wolkig bis stark bewölkt, sonst viel Sonnenschein, trocken. Höchstwerte zwischen 23 Grad in der Uckermark und 27 Grad in der Elbe-Elster-Niederung. Schwacher Wind, im Tagesverlauf von Nordwest auf Ost bis Südost drehend.

Das starke Gewitter am Donnerstagnachmittag in Neuenhagen bei Berlin.

Foto: Thomas Peise

Ampelausfälle und Störungen bei der S-Bahn

Die Verkehrsinformationszentrale wies daraufhin, dass es wegen des Wetters Probleme mit den Ampeln gebe. Mehrere seien zwischenzeitlich ausgefallen. Betroffen waren neben anderen die Kreuzungen Stromstraße / Turmstraße, Kaiserdamm / Schloßstraße, Wilhelmstraße / Anhalter Straße und Hardenbergstraße / Fasanenstraße.

Bei der S-Bahn gab es zunächst kaum Störungsmeldungen. Allerdings kam es bei der S25 wegen Blitzeinschlags in Alt-Reinickendorf zu Verspätungen und einzelnen Ausfällen. Zwischenzeitlich verkehrte die S25 zwischen Teltow und Schönholz sowie zwischen Schönholz und Hennigsdorf.Gegen 17 Uhr wurde der reguläre Betrieb wieder aufgenommen. Auch bei der S1 kam es wegen Blitzeinschlags in Waidmannslust zu Störungen. Die S26 verkehrt zwischen Teltow und Nordbahnhof, ebenfalls wegen eines Blitzeinschlags in Waidmannslust.

Die Feuerwehr meldete über Twitter, dass in der Landsberger Straße in Lichtenrade in einer Ausdehnung von 40 Quadratmetern das Dach eines Wohngebäudes brannte. 45 Einsatzkräfte waren vor Ort. Nach Einschätzung der Einsatzkräfte sei der Brand sehr wahrscheinlich durch einen Blitzeinschlag verursacht worden, erklärte der Sprecher. Eine Person wurde in Sicherheit gebracht.

Nach einem Blitzeinschlag brannten ca. 40 qm Dachkonstruktion eines Wohngebäudes. 1 Person wurde durch unsere Kräfte der #BF und #FF in Sicherheit gebracht. Der #Brand wurde unter Verwendung von 8 PA und 2 C-Rohren bekämpft.#EStuK#WirRettenBerlin pic.twitter.com/TZBFoIbCQA — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 6, 2019

Gewitter in Berlin: Eindrücke aus den sozialen Netzwerken

Im Berliner Abgeordnetenhaus regnete es rein

Wasserschaden im Rathaus Mitte

Ein kräftiger #Regenschauer und schon kommt das Wasser im Erdgeschoss des #RathausMitte von der Decke geflossen - Im Erdgeschoss - wie groß muss dann das Loch im elften Stock sein, dass es bis hier runter geht? 😱 #Wasserschaden #Regen #facilitymanagement #Berlin #Mitte pic.twitter.com/ewaZSZsW5I — Andi B. (@Andi_Baerlin) June 6, 2019

Land unter an den Yorckbrücken in Schöneberg

Der Potsdamer Platz unter Wasser

Beste Zeit, das Kind aus der Kita abzuholen, ist offenbar nicht, wenn es am Bahnhof Potsdamer Platz wie aus Kübeln reinregnet und kein #Taxi mehr zu bekommen ist. ⛈☔️#Servicetweet pic.twitter.com/n0mONRUzoX — Kathrin Mohr (@mohr_kathrin) June 6, 2019

"Unwetter" in Schöneberger Badezimmer

Heißester Ort Deutschlands in Brandenburg

Am Montag war in Brandenburg die bislang deutschlandweit höchste Temperatur des Jahres gemessen worden. Die Messstation im Niedergörsdorfer Ortsteil Langenlipsdorf (Landkreis Teltow-Flämming) hatte 35,1 Grad angezeigt. Auch der Berliner Raum war mit um die 34 Grad unter den heißesten Deutschlands.

Abkühlung finden Familien in Berlin unter anderem auch auf Wasserspielplätzen.

Wetter in Berlin: Temperaturvergleich zum Vorjahr

Grafik vergrößern

