Unwetter in Berlin - Starke Gewitter über Berlin - Störungen bei der S-Bahn

Unwetter in Berlin In Berlin hat es am Nachmittag Stark-Regen und ein Gewitter gegeben.

Starke Gewitter ziehen am Nachmittag über Berlin hinweg

Abfertigung in Tegel und Schönefeld erheblich verzögert.

Störungen bei S-Bahn und an den Flughäfen

Nach dem Regen wird es deutlich kühler.

Starke Gewitter haben am Donnerstagnachmittag die heißen Tage in Berlin und Brandenburg beendet. Es habe in der Hauptstadt auch mehrere Feuerwehreinsätze gegeben. Ob diese in direktem Zusammenhang mit dem Unwetter stehen, konnte ein Sprecher aber zunächst nicht sagen. Gemeldet worden seien Wasserschäden, die den Angaben zufolge noch nicht genauer benannt werden konnten.

An den Flughäfen Tegel und Schönefeld kam es zu erheblichen Verzögerungen bei der Abfertigung im Flugbetrieb. Die Berliner Feuerwehr verwies auf ihre Hinweise für Unwetterlagen.

Touristen suchen am Pariser Platz vor dem Regen Schutz.

Foto: Paul Zinken / dpa

Ampelausfälle und Störungen bei der S-Bahn

Die Verkehrsinformationszentrale wies daraufhin, dass es wegen des Wetters Probleme mit den Ampeln gebe. Mehrere seien zwischentzeitlich ausgefallen. Betroffen waren neben anderen die Kreuzungen Stromstraße / Turmstraße, Kaiserdamm / Schloßstraße, Wilhelmstraße / Anhalter Straße und Hardenbergstraße / Fasanenstraße.

Das schlechte Wetter sorgt für Probleme bei den #Ampeln: Nun hat es die Ampel Kaiserdamm/Schloßstraße getroffen. Sie ist ausgefallen. — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) (@VIZ_Berlin) June 6, 2019

Bei der S-Bahn gab es zunächst kaum Störungsmeldungen. Allerdings komme es bei der S25 wegen Blitzeinschlags in Alt-Reinickendorf zu Verspätungen und einzelnen Ausfällen, twitterte die Bahntochter. Deshalb verkehrt die S25 zwischen Teltow und Schönholz sowie zwischen Schönholz und Hennigsdorf. Fahrgäste sollen in beide Fahrtrichtungen in Schönholz umsteigen. Auch bei der S1 kam es wegen Blitzeinschlags in Waidmannslust zu Störungen.

Die Feuerwehr meldete über Twitter, dass es in der Landsberger Straße in Lichtenrade im Dach eines Wohngebäudes brenne. Die ersten Kräfte hätten die Brandbekämpfung eingeleitet. 45 Einsatzkräfte seien vor Ort. Unklar war zunächst, ob das Feuer durch das Gewitter ausgelöst wurde.

Ein Motorrad und Autos fahren über eine regennasse Straße in Berlin

Foto: dpa

Probleme gab es auch im Preußischen Landtag, dem Berliner Abgeordnetenhaus: Dort regnete es rein.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte Donnerstagmittag eine amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel herausgegeben. Sie galt zunächst bis 14.30 Uhr, wurde dann aber bis 17 Uhr Uhr verlängert. Örtlich würden Gewitter auftreten, so der DWD. Dabei gebe es Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 und 25 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit sowie Windböen mit Geschwindigkeiten um 70 Kilometern pro Stunde. Auch kleinkörniger Hagel sei möglich.

Beste Zeit, das Kind aus der Kita abzuholen, ist offenbar nicht, wenn es am Bahnhof Potsdamer Platz wie aus Kübeln reinregnet und kein #Taxi mehr zu bekommen ist. ⛈☔️#Servicetweet pic.twitter.com/n0mONRUzoX — Kathrin Mohr (@mohr_kathrin) June 6, 2019

Bereits seit dem Morgen gilt eine "Vorabinformation Unwetter vor Schwerem Gewitter", auf der Website des DWD veröffentlicht worden war. Sie gilt von 12 Uhr bis 22 Uhr. Darin heißt es: Ab dem Mittag bilden sich Gewitter, die mehr und mehr zu einer Linie zusammenwachsen und sich im weiteren Verlauf nach Osten verlagern.

Bei Kachelmannwetter war zu sehen, wie die Linie von Gewittern über Berlin zog.

Mit den Gewittern stürzt die Temperatur ab. Von bis zu 31 Grad gegen Mittag auf 18 bis 22 Grad. Nachts geht die Temperatur sogar auf 14 bis 10 Grad zurück.

Am Freitag wird es laut DWD nach einem noch bewölkten Vormittag heiter und trocken und verbreitet sonnig bei Temperaturen zwischen 23 und 27 Grad. Am Pfingstwochenende erwarten die Berliner und Brandenburger Tageshöchsttemperaturen zwischen 19 und 23 Grad am Sonnabend sowie 21 bis 26 Grad am Sonntag bei einem Mix aus Sonne und Wolken.

Heißester Ort Deutschlands in Brandenburg

Am Montag war in Brandenburg die bislang deutschlandweit höchste Temperatur des Jahres gemessen worden. Die Messstation im Niedergörsdorfer Ortsteil Langenlipsdorf (Landkreis Teltow-Flämming) hatte 35,1 Grad angezeigt. Auch der Berliner Raum war mit um die 34 Grad unter den heißesten Deutschlands.

Wetter in Berlin: Temperaturvergleich zum Vorjahr

