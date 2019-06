Unwetter in Berlin - Nach Hitze heute schwere Gewitter in Berlin erwartet

Berlin.

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor einer "starken Wärmebelastung".

Im Laufe des Donnerstags drängt eine Kaltfront die schwülwarme Luft nach Osten ab.

Dann kann es teils kräftig regnen und gewittern. Es drohen lokal Starkregen, Hagel und Sturmböen.

Im Laufe des Donnerstags wird die schwülwarme Luft mit Durchgang einer Kaltfront nach Osten abgedrängt, so die Meteorologen weiter. Ab Donnerstagmittag kommt es zu teils kräftigen Schauern und Gewittern. "Dabei lokal Starkregen, Hagel und Sturmböen wahrscheinlich", heißt es. Unwetterartige Entwicklungen mit heftigem Starkregen von mehr als 25 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit seien nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen liegen dabei zwischen 27 bis 31 Grad.

Am Freitag wird es laut DWD nach einem noch bewölkten Vormittag heiter und trocken und verbreitet sonnig bei Temperaturen zwischen 23 und 27 Grad. Am Pfingstwochenende erwarten die Berliner und Brandenburger Tageshöchsttemperaturen zwischen 19 und 23 Grad am Sonnabend sowie 21 bis 26 Grad am Sonntag bei einem Mix aus Sonne und Wolken.

Heißester Ort Deutschlands in Brandenburg

Am Montag war in Brandenburg die bislang deutschlandweit höchste Temperatur des Jahres gemessen worden. Die Messstation im Niedergörsdorfer Ortsteil Langenlipsdorf (Landkreis Teltow-Flämming) hatte 35,1 Grad angezeigt. Auch der Berliner Raum war mit um die 34 Grad unter den heißesten Deutschlands.

Im Süden und Südosten Berlins war es am Montagabend schon einmal örtlich zu teils kräftigen Gewittern gekommen. Der DWD hatte kurz zuvor eine amtliche Warnung vor Gewitter in Berlin ausgegeben. Das Gewitterband zog in nördlicher Richtung ab. In den meisten westlichen Ortsteilen blieb es zunächst trocken, später kam es örtlich zu kurzen Regenschauern.

Kachelmannwetter, der Wetterdienst von Jörg Kachelmann, twitterte: "Örtliche Privatvorstellung in Berlin aktuell, punktuell kräftig. #Gewitter". Und: "Ein paar starke Knaller rund um Altglienicke!"

Das Gewitter hatte auch Auswirkungen auf den S-Bahn-Betrieb. Der Zugverkehr der S-Bahnlinie S47 zwischen Spindlersfelde und Schöneweide wurde gegen 19.45 Uhr unterbrochen. "Grund dafür ist ein Baum im Gleis", hieß es bei der Berliner S-Bahn. Die Sperrung wurde gegen 20.45 Uhr wieder aufgehoben.

Abkühlung finden Familien in Berlin unter anderem auch auf Wasserspielplätzen.

Kein klassisches Hitzefrei in Berlin mehr

Früher galt: Ab einer gewissen Temperatur gab es Hitzefrei in Berlin. Das gilt nicht mehr, wie die Senatsbildungsverwaltung auf ihrer Website aufklärt. Demnach gibt es kein "Hitzefrei" ab einer bestimmten Temperatur mehr, sondern der Unterricht solle "den Witterungsverhältnissen angepasst stattfinden". Bei großer Hitze würden die Schulen sich deshalb oft für verkürzte Unterrichtsstunden entscheiden. Nur wo das nicht möglich sei, könne der Unterricht nach Entscheidung der Schulleitung ausnahmsweise ausfallen. Das gelte aber nicht für die Oberstufe, berufliche Schule und den Zweiten Bildungsweg.

Wetter in Berlin: Temperaturvergleich zum Vorjahr

Wetter in Berlin: Das sind die Aussichten für die kommenden Tage

Wetter am Donnerstag in Berlin: Nach heiterem Start von Westen allmähliche Bewölkungsverdichtung. Ab dem Mittag verbreitet von West nach Ost durchziehende, mitunter kräftige Schauer und Gewitter. Dabei lokal Starkregen, Hagel und Sturmböen wahrscheinlich. Unwetterartige Entwicklungen mit heftigem Starkregen von mehr als 25 l/qm in kurzer Zeit nicht ausgeschlossen. Temperaturanstieg auf 27 bis 31 Grad.

Wetter am Freitag in Berlin: Im Osten anfangs noch wolkig bis stark bewölkt, sonst heiter und trocken. Ab dem Mittag verbreitet sonnig. Ansteigende Temperatur auf 23 bis 27 Grad. Schwacher Wind.

Das Bundesamt für Bevölkerungschutz und Katastrophenhilfe empfiehlt, sich bei Hitze entsprechend zu verhalten, um einen Sonnenstich und Hitzeschlag vorzubeugen.

Hitze in Berlin: Diese Tipps helfen:

für ausreichende Getränkevorräte sorgen

mindestens 2-3 Liter am Tag trinken - ideal sind Mineralwasser oder verdünnte Fruchtsäfte

einem eventuellen Mineralverlust des Körpers zum Beispiel durch salzhaltige Lebensmittel ausgleichen

für sportliche Aktivitäten möglichst die frühen Morgen- oder Abendstunden nutzen

leichte, lockere und blickdichte Kleidung tragen

sich vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Tragen Sie unter freien Himmel eine leichte Kopfbedeckung und nutzen Sie ausreichend Sonnencreme

auf andere achten. Kinder sollten sich nicht zu lange im Freien unter direkter Sonneneinstrahlung aufhalten und immer genügend Sonnencreme sowie eine den Körper bedeckende leichte Kleidung und Kopfbedeckung tragen. Das gilt ebenso für ältere Menschen

auf Symptome eines Hitzeschadens bei sich und anderen achten

Die besten Tipps zum Abkühlen in Berlin:

1. Britzer Garten

Der 90 Hektar große Britzer Garten in Berlins Süden wurde 2002 unter die zehn schönsten Gärten Deutschlands gewählt. Der Landschaftspark bietet neben einer Seenlandschaft mit Bachläufen auch Wiesen und Themengärten sowie Blumenbeete. Außerdem werden hier regelmäßig Feste, Workshops und Konzerte veranstaltet. Der Britzer Garten ist somit ein geeigneter Ort für Leute, die Schatten und Natur wollen. Allerdings muss man für den Besuch regulär 3 Euro Eintritt bezahlen. Der Park hat täglich von 9 bis zum Anbruch der Dunkelheit geöffnet. (Adresse: Sangerhauser Weg 1, 12349 Berlin)

2. Jungfernheide

Der Volkspark Jungfernheide ist mit rund 146 Hektar nach dem Großen Tiergarten der zweitgrößte Park in Berlin. Da dieser teilweise noch aus naturbelassenen und dichten Waldbestand besteht, kann man sich hier gut im Schatten aufhalten. Der Volkspark verfügt über Spiel- und Liegewiesen sowie einem Freibad, Rudermöglichkeiten, Hochseilgarten und Wildgehege. Unternehmen kann man hier viel, auch ohne sich in der direkten Sonne aufzuhalten. (Adresse: Heckerdamm 260, 13627 Berlin)

3. Amerika Gedenkbibliothek

Wer sich bei so warmen Temperaturen lieber nicht draußen aufhalten möchte, für den empfiehlt sich die Amerika Gedenkbibliothek. Der Vorteil ist, dass der Lesesaal klimatisiert ist. Bei angenehmer Raumtemperatur können die Besucher entspannt ihre Lektüre lesen. Eintritt muss man dafür keinen zahlen. (Adresse: Blücherplatz 1, 10961 Berlin)

4. Wärmeflasche umfunktionieren

Für alle, die bei dem Wetter im Büro arbeiten, müssen kreativ werden, um für Abkühlung zu sorgen. Unser Tipp: Eine Wärmflasche umfunktionieren, indem man sie mit Wasser befüllt und dann kurze Zeit in den Kühlschrank legt. Danach einfach auf die Füße oder Beine legen und der Körper kann etwas abkühlen.

5. Nasses Laken in der Nacht

Auch in der Nacht bleibt es in Berlin oft noch tropisch warm. Für diejenigen, die auch in der Nacht kühle Luft mögen, haben wir noch einen simplen Trick: Einfach ein nasses Bettlaken nehmen und vor das offene Fenster hängen. Die einströmende Luft wird auf diese Weise gekühlt und sorgt für angenehmere Temperaturen im Schlafzimmer.

Hier gibt es Tipps für Haustiere:

