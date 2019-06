Deutscher Wetterdienst warnt vor Hitze in Berlin

Berliner genießen die Sonne am Maybachufer in Kreuzberg (Archivbild).

Der DWD erwartet am Montag eine starke Wärmebelastung und warnt in Berlin und Brandenburg vor Hitze.

Berlin. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine amtliche Warnung vor Hitze in Berlin herausgegeben. Die Warnung bezieht sich auf die Zeit von Montagvormittag, 11 Uhr, bis Montagabend, 19 Uhr. Dazu schreiben die Metereologen: "Am Montag wird eine starke Wärmebelastung erwartet".

Die Höchsttemperaturen liegen am Montag laut DWD zwischen 30 und 34 Grad. In der Region werde es heiter und trocken. Erst am Nachmittag komme es im Nordwesten Brandenburgs zu einer Bewölkungszunahme und in der Prignitz mit geringer Wahrscheinlichkeit zu ersten mitunter kräftigen Gewittern.

In der Nacht zum Dienstag laut DWD in der Nordwesthälfte wechselnd bewölkt, vereinzelt zum Teil kräftige Schauer und Gewitter, allmählich nachlassend. Sonst teils gering bewölkt und niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 18 und 14 Grad. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

