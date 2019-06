Brücken in Berlin: Hier geht ab Montag für Autos nichts mehr

Radweg auf der Monumentenbrücke in Kreuzberg: In das 190 Meter lange Bauwerk, dass Kreuz- und Schöneberg nördlich des Bahnhofs Südkreuz über zahlreiche S- und Fernbahngleise verbindet, dringt Wasser ein.

Berlin. Stehen und warten oder doch außen rum fahren? So oder so müssen viele Berliner Autofahrer ab dem Wochenstart deutlich mehr Zeit auf dem Weg zur Arbeit einplanen. Denn auf gleich drei Brücken geht ab Montagfrüh nichts mehr. Wegen Sanierungsarbeiten werden sie komplett für den Autoverkehr gesperrt.

Die langfristigste Einschränkung gibt es dabei auf der Wuhletalbrücke in Marzahn. Hier habe man zunehmende Rissbildung an Spannbetonfertigteilträger festgestellt, heißt es von der Senatsverkehrsverwaltung. Die Standsicherheit könne nicht gewährleistet werden. Das 95 Meter lange Bauwerk, dass die Märkische Allee über die Wuhletalstraße führt, muss vollständig gesperrt werden. Der Verkehr wird in beiden Richtungen über zwei parallel verlaufende Rampen geführt. Ampeln regeln den Verkehr. Autofahrer werden sich an diese Situation gewöhnen müssen. Die Brücke soll abgerissen und für 8,4 Millionen Euro neu gebaut werden. Der Bauarbeiten sollen aber erst 2022 starten und 2025 abgeschlossen sein.

Kleinere Maßnahmen an Monumenten- und Sellheimbrücke

Ebenfalls ab Montag ist die Monumentenbrücke gesperrt. In das 190 Meter lange Bauwerk, dass Kreuz- und Schöneberg nördlich des Bahnhofs Südkreuz über zahlreiche S- und Fernbahngleise verbindet, dringt Wasser ein. Sämtliche Gummidichtungen zwischen Brücke und Straße sollen erneuert und außerdem Korrosionsschutzarbeiten der Übergangskonstruktionen beseitigt werden. Die Baukosten belaufen sich auf etwa 85.000 Euro. Eine vergleichsweise kleine Maßnahme, sodass die Brücke am Abend des 21. Juni wieder freigegeben werden soll. Die Umleitung erfolgt bis dahin über die Kolonnen- und Yorckstraße. Fußgänger und Radfahrer sind von der Sperrung nicht betroffen.

Wegen einer dringend nötigen Fahrbahnsanierung wird auch die Sellheimbrücke in Pankow ab dem Wochenbeginn gesperrt. Hier soll der Verkehr allerdings schon ab dem 15. Juni wieder normal rollen. Bis dahin müssen Autofahrer eine etwa zehnminütige Umleitung auf sich nehmen, die vor Ort ausgeschildert ist. Rad- und Fußverkehr sowie Busse der BVG sind von der Sperrung nicht betroffen. Die Arbeiten sind notwendig, weil das 65 Meter lange Verbindungsbauwerk zwischen Karow und Blankenburg ab kommendem Jahr als Umleitung für die A114 genutzt werden soll, die dann ertüchtigt wird. Die Sellheimbrücke soll im Anschluss ab 2023 komplett abgerissen und neu gebaut werden.

Nach Elsenbrücke jetzt auch Oberbaumbrücke teilweise gesperrt

Bereits seit Anfang vergangener Woche müssen sich Autofahrer in Berlins östlicher Innenstadt mit weiteren erheblichen Verkehrseinschränkungen abfinden. Mit der Oberbaumbrücke wird derzeit eine der wichtigsten Verbindungen über die Spree zwischen Friedrichshain und Kreuzberg saniert. In beiden Richtungen ist jeweils nur ein Fahrstreifen frei. Für 700.000 Euro werden Fahrbahndecke und Brückenabdichtungen erneuert sowie die ungenutzten Straßenbahnschienen entfernt. Die Maßnahme wird in zwei Bauabschnitte aufgeteilt, die jeweils rund zehn Wochen in Anspruch nehmen sollen. Der erste Bauabschnitt umfasst die westlichen, der zweite die östlichen Fahrbahnen. Anfang November soll die Oberbaumbrücke wieder komplett freigegeben werden.

Während dieser Zeit taugt die knapp 1,3 Kilometer östlich gelegene Elsenbrücke nur bedingt als Umleitung. Bereits im vergangenen Sommer wurde ein 25 Meter langer Riss im Ostteil der Überführung entdeckt. Dieser ist seitdem gesperrt, weshalb der Verkehr zwischen Friedrichshain und Treptow in beide Richtungen einspurig über den Westteil geführt wird. Die Schäden am Bauwerk aus den Sechzigerjahren sind so gravierend, dass es ab dem kommenden Jahr abgerissen und neu gebaut werden muss. Zunächst soll der Ostteil durch eine Behelfsbrücke ersetzt werden, damit der Westteil abgebrochen und neu errichtet werden kann. Anschließend soll das Ersatzstück im Osten einem Neubau weichen. Die Arbeiten sollen insgesamt 50 Millionen Euro kosten und erst 2028 abgeschlossen sein.

Mühlendammbrücke wird ebenfalls abgerissen und neu gebaut

Auch etwas weiter westlich in Mitte müssen Autofahrer Einschränkungen in Kauf nehmen. Die Mühlendammbrücke, die als Weiterführung der Leipziger Straße die Spreeinsel mit der Gegend südlich des Alexanderplatzes verbindet, wurde Anfang vergangener Woche in Teilen gesperrt. Von vier Spuren je Richtung wurde die Fahrbahn auf drei reduziert. Die Parkplätze in der Mitte sind weg und der Gehweg wurde in Teilen eingezäunt. Mit täglich knapp 70.000 Fahrzeugen ist die Mühlendammbrücke eine der meistbefahrensten Brücken Berlins. An der Unterseite des knapp 90 Meter langen Bauwerks bröckelt der Beton. Grund ist laut Senat ein höheres Verkehrsaufkommen sowie schwerer werdende Fahrzeuge. Auch die Mühlendammbrücke ist nicht zu retten. Sie soll ab 2022 abgerissen und für mehr als 40 Millionen Euro neu gebaut werden. Eine komplette Sperrung soll es dabei nicht geben.