Das Rennen ums Rote Rathaus: Was die Parteien tun müssen

Berlin. Mit den Wahlen zum Europaparlament am vergangenen Sonntag ist die politische Landschaft in Berlin deutlich ins Rutschen gekommen. Der Absturz der ehemaligen Volksparteien SPD und CDU auf 14 beziehungsweise 15,2 Prozent und der gleichzeitige Erfolg der Grünen (27,8 Prozent), hat die politische Architektur in der Hauptstadt deutlich verschoben. Berlin wird grün. Gleichzeitig hat das Rennen um das Rote Rathaus begonnen.

SPD und CDU haben derzeit allerdings andere Sorgen, als nach Spitzenpersonal für die Wahl im Jahr 2021 zu fahnden. Im Vordergrund steht für beide Parteien die Frage, wie sie wieder Rückhalt in der Stadt gewinnen können. In beiden Lagern herrscht Ratlosigkeit darüber, mit welchen Themen sie künftig punkten können. Der drohende Klimawandel und die Verkehrswende scheinen die Stadt derart zu beherrschen, dass es schwer fällt, mit eigenen Schwerpunkten beim Publikum anzukommen. Vor allem in der SPD ist die Stimmung resigniert. Führende Sozialdemokraten gehen nicht mehr davon aus, die Spitzenposition in einer Koalition mit Grünen und Linken halten zu können. Kaum jemand im Landesverband erwartet, dass der Regierende Bürgermeister Michael Müller in der Lage sein könnte, das Ruder herumzureißen. Viele spekulieren auf einen Rückzug Müllers vom Landesvorsitz im Mai 2020. Und hoffen, dass dann womöglich Bundesfamilienministerin Franziska Giffey als Spitzenkandidatin antritt. Aber sicher ist all das noch nicht.

Foto: BM

Für Linke, AfD und FDP sieht es nicht viel besser aus. Sie stagnieren mehr oder weniger zwischen fünf und 15 Prozent. Selbst zum Königsmacher als kleiner Koalitionspartner einer künftigen Koalition reicht es für sie derzeit nicht. Weder die Linke mit ihrem Fokus auf soziale Sicherheit und aktuell dem Enteignungsthema noch die Freidemokraten mit ihrem Pro-Tegel-Kurs dringen bei den Wählern durch. Mit dem Abebben der Flüchtlingszahlen ist auch der AfD ihr zentrales Thema abhanden gekommen.

Einzig die Grünen schwimmen auf einer bisher nicht da gewesenen Erfolgswelle. Sie haben bei der Europawahl mehr Stimmen erhalten, als die beiden Koalitionspartner SPD und Linke zusammen bekamen. Derzeit haben sie also die besten Chancen, bei den kommenden Wahlen in Berlin im Jahr 2021 zum ersten Mal den Regierenden Bürgermeister – oder genauer: die Regierende Bürgermeisterin – zu stellen. In der Partei werden dabei vor allem zwei Namen genannt: die aktuelle Wirtschaftsministerin Ramona Pop oder die Grünen-Fraktionsvorsitzende Antje Kapek. Die beiden führten bereits die Liste für die vergangene Abgeordnetenhauswahl 2016 an und standen davor gemeinsam der Fraktion im Abgeordnetenhaus vor.

Ramona Pop und Antje Kapek gelten als mögliche Spitzenkandidatinnen

Pop gilt nach außen als aussichtsreichste Kandidatin. Sie gehört dem Realo-Flügel der Partei an und ist als Wirtschaftssenatorin zwar nicht unumstritten, aber bekannt. Kapek zählt zum linken Flügel, der die Mehrheit der Parteimitglieder hinter sich weiß. Schon bei der Vergabe der Senatorenämter hatte Kapek ihren Finger gehoben, war aber wegen der Parteiarithmetik schließlich doch nicht zum Zug gekommen.

Die Partei wird genau zu prüfen haben, wen sie als Spitzenkandidatin ins Rennen schickt – denn der zunehmende Rückhalt in ehemals bürgerlichen Stadtteilen ist keine Selbstverständlichkeit, der Erfolg längst nicht garantiert. Pop wäre daher die logische Spitzenkandidatin. Davon ließe sich allerdings die berüchtigte grüne Parteibasis nicht beeindrucken. Das bekam Ramona Pop bereits bei der Aufstellung des Spitzenteams zur Berliner Wahl 2016 zu spüren. Damals strafte sie die Parteibasis mit lediglich 60 Prozent Stimmen für die Spitzenkandidatur ab.

Während die Diskussionen darüber im Umfeld der Partei beginnen, üben sich die Funktionäre nach außen in Gelassenheit. Das Ergebnis der Europawahl habe nichts mit der Berliner Situation zu tun, heißt es. „Wir haben hier eine Verantwortung für Europa übertragen bekommen und wollen da nichts für Berlin ableiten“, sagt Parteichef Werner Graf. „Die Ergebnisse von 2016 gelten, da ändert sich jetzt erst einmal nichts.“ Es gehe darum, den Koalitionsvertrag abzuarbeiten, mehr nicht, sagt Graf. Nichts fürchtet die Partei mehr als eine frühe öffentliche Diskussion über Spitzenkandidatinnen und das Aufbrechen alter Flügelkämpfe. Zwei Jahre vor dem Wahltermin spreche man nicht über Personal, heißt bei allen Parteichefs derzeit.

Die Grünen sind vorsichtig geworden. Allzu oft lagen sie in der Vergangenheit in Umfragen vorn – und brachen dann regelmäßig zum Wahltag wieder ein. Noch immer schmerzt die Abgeordnetenhauswahl 2011. Ein Jahr vor dem Wahltermin lag die damalige Spitzenkandidatin und ehemalige Bundesverbraucherschutzministerin Renate Künast mit weit über 30 Prozent an Zustimmung in den Umfragen vorn. Nach einem missglückten Wahlkampf landete die Partei am Ende aber doch wieder nur bei 17,6 Prozent. Das bedeutete Rang drei hinter SPD und CDU – und ein weiterer Platz auf der Oppositionsbank, weil der damalige Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit die Koalitionsverhandlungen mit den Grünen platzen ließ und sich für eine Große Koalition entschied. So etwas soll sich nicht wiederholen. Auch als Lehre aus dem damaligen Debakel hat die Partei einen Generationswechsel vollzogen. Mit Werner Graf und Nina Stahr sowie Silke Gebel als zweiter Fraktionschefin neben Antje Kapek hat die Partei drei frische Gesichter in Spitzenpositionen gewählt. Ein klarer Vorteil gegenüber SPD, CDU und Linken, bei denen weitgehend die altbekannten Gesichter dominieren. Auch da sehen sich die Grünen derzeit im Vorteil.

Für die CDU ist das Rote Rathaus in weite Ferne gerückt

Für die CDU ist das Rote Rathaus dagegen in weite Ferne gerückt. Mit nur noch 15,2 Prozent der Wählerstimmen rangiert die Partei zwar noch auf Platz zwei in der Wählergunst – aber weit abgeschlagen und jenseits ihres Anspruchs, eine bürgerliche Mehrheit in der Stadt zu repräsentieren. Vor allem im Vergleich zum Bundesdurchschnitt fällt das Ergebnis desaströs aus. In Berlin erreicht die Union nur noch etwa halb so viel Zustimmung wie im Bund.

Verantwortlich dafür sind vor allem personelle Querelen. So überraschte der Spandauer Bundestagsabgeordnete Kai Wegner die Partei im März mit seinem Coup, gegen die Parteivorsitzende Monika Grütters anzutreten. Die Kulturstaatsministerin, immerhin bundesweit bekannt, gab nach nur wenigen Tagen auf und trat gar nicht mehr auf dem Parteitag an. „Kai Wegner erreicht das Herz der Partei, aber niemanden darüber hinaus“, kommentierte ein Parteifunktionär Wegners Volte. In der Partei umstritten ist Fraktionschef Burkard Dregger. Waghalsige Alleingänge haben in den vergangenen Wochen zu Kopfschütteln bei vielen Parteifreunden geführt. So irritierte er die Berliner CDU mit seiner Aussage, im Fall eines erfolgreichen Volksentscheids zu Wohnungsenteignungen werde eine Landesregierung mit CDU-Beteiligung das nicht ignorieren können und diesen Willen auch ausführen müssen. Nach massiver Kritik aus den eigenen Reihen korrigierte er seine Aussage im Nachgang.

Nach der Europawahl am vergangenen Sonntag erntete Dregger erneut Kritik. Die Grünen hätten das Geschäft mit der Angst besser verstanden als die CDU, kommentierte er den spektakulären Wahlsieg der Partei in Berlin. Die Grünen hätten demnach mit der Angst vor dem Klimawandel mehr Menschen erreicht als die CDU mit ihrem Versuch, Angst vor Terror zu schüren, so Dregger. Für viele in Fraktion und Partei ist das ungeschickte Agieren des Fraktionschefs Teil des Problems. Zumal er zuvor bereits die Partei irritierte, als er gemeinsam mit Monika Grütters die umstrittene Entlassung des Leiters der Stasiopfer-Gedenkstätte Hohenschönhausen, Hubertus Knabe, verteidigte.

Weite Teile der CDU sind sich einig darin, dass weder Monika Grütters noch Burkard Dregger als Spitzenkandidat für die kommende Abgeordnetenhauswahl 2021 in Frage kommen. Auch der neue Parteivorsitzende Kai Wegner schließt es bislang aus, als Spitzenkandidat anzutreten. In den kommenden Monaten wollen die Christdemokraten deshalb nun nach einem Spitzenkandidaten suchen. Dabei spielen auch taktische Überlegungen eine Rolle. Wenn die SPD mit der derzeitigen Bundesfamilienministerin Franziska Giffey ins Rennen geht – wer eignet sich dann am besten als Gegenkandidat bei der Union, fragen sich Parteistrategen. Dann könnte ein Mann der richtige Kandidat sein – vielleicht Mario Czaja, der ehemalige Sozial- und Gesundheitssenator, vielleicht ein Kandidat von außen. So wie in Bremen, wo der Unternehmer Carsten Meyer-Heder die Wahl gewonnen hat – zum ersten Mal seit 73 Jahren vor der SPD.