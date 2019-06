Julian Zado: "Wir kriegen zu wenig umgesetzt"

Die SPD ist in Aufruhr. Der Absturz bei der EU-Wahl bildet einen weiteren Tiefpunkt. Der stellvertretende Berliner Landesvorsitzende, Julian Zado, sagt, wie es weitergehen könnte.

Berliner Morgenpost: Herr Zado, konnten Sie sich vorstellen, dass die SPD in Berlin mal auf 14 Prozent absacken würde?

Julian Zado: Kurz vor der Wahl schwante mir Übles. Aber bis vor zwei Wochen hätte ich damit nicht gerechnet. Das ist schon ein Schock.

Aber der Negativtrend läuft doch schon lange.

Mit den Vorschlägen für eine Grundrente, einen gerechteren Mindestlohn und der Initiative für einen städtischen Mietendeckel hatten wir uns ja auf einem niedrigen Niveau stabilisiert. Deswegen ist der Abstieg in Wahlergebnissen so schlimm. So deutlich unter 20 Prozent bei einer bundesweiten Wahl, das ist besonders besorgniserregend. Wir müssen uns jetzt mit aller Kraft dagegen stemmen, durchgereicht zu werden. Unsere französischen Genossen liegen bei fünf Prozent. Dort wollen wir nicht landen, deshalb müssen wir klar machen, wofür die SPD gebraucht wird.

Lag es nur an Greta Thunberg und der Klimafrage, oder warum ist die SPD am Ende so abgestürzt?

Wir haben kein klares Profil gezeigt. Als wir in die große Koalition gegangen sind, haben wir uns vorgenommen, dass wir mehr pure erkennbare SPD-Politik durchsetzen wollen. Und darauf müssen wir uns jetzt konzentrieren: Bei der Grundrente gehen wir nicht schon mit einem Kompromiss in die Verhandlungen, sondern kämpfen für unser eigenes Konzept. Aber in der Europawahl haben wir im Wahlkampf nur gesagt: Wir finden Europa gut. Das sagen andere auch. Und die fügen dann klar hinzu, dass sie doch das eine oder andere zu verbessern haben.

Lesen Sie auch: Unruhe in der Berliner SPD - Kritik an Michael Müller wächst

Kann eine Partei, die Juso-Chef Kevin Kühnert und Thilo Sarrazin in ihren Reihen hat, überhaupt eine Politik machen, die jemand versteht?

Herr Sarrazin spielt in der Partei keine Rolle mehr. Mit seinen kruden Thesen findet er nirgendwo in der Partei Unterstützung. Er ist nur in der Partei, weil er dann mehr Aufmerksamkeit bekommt und seine Bücher besser vermarkten kann. Es stimmt aber, dass etwa die Jusos und das SPD-Wirtschaftsforum durchaus unterschiedliche Meinungen haben. So ist das in einer Volkspartei, an diesem Anspruch halten wir auch fest. Notwendig wäre aber, dieses Spektrum auf ein paar zentrale Projekte zu fokussieren, die wir umsetzen wollen und an denen eine sozialdemokratische Handschrift deutlich wird.

Die SPD ist für Klimaschutz und Kohle, für die Verkehrswende, aber auch für die Autofahrer. Sitzen Sie nicht immer zwischen den Stühlen?

Es wäre kein guter Zustand in einer parlamentarischen Demokratie, wenn es für jedes Themengebiet eine eigene Partei gäbe. Deswegen wäre es für die SPD auch falsch, jetzt allein auf dieses – wenn auch wichtige – Thema Klimaschutz zu setzen. Man muss innerhalb aller Themen einen roten Faden haben. Wir müssen für das kämpfen, wofür wir gegründet wurden. Das ist nach wie vor aktuell: eine demokratische und gerechte Gesellschaft. Wir haben aber in Deutschland eine immer ungerechtere Gesellschaft, die Unterschiede bei den Vermögen driften massiv auseinander. Die wachsende Ungleichheit ist eine Gefahr für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft.

In der Landespolitik tobt der Streit um die Verkehrspolitik. Da haben die Grünen eine klare Linie, wollen Autos möglichst aus der Stadt verdrängen. Offenbar finden die Grünen-Wähler das okay. Die SPD will so ein bisschen Verkehrswende, aber die Autos sollen ihr Recht behalten.

Die Verkehrswende ist ein gemeinsames Projekt der Koalition. Allerdings hat hier die grüne Verkehrssenatorin die Verantwortung für die Umsetzung – und da sehe ich wenig klare Linie und viel Symbolpolitik. Wir als SPD wollen den Fahrrad-Ausbau, Sicherheit für Fußgänger und einen viel besseren öffentlichen Nahverkehr. BVG und S-Bahn müssen attraktiver werden und auch günstiger, deswegen haben wir das kostenfreie Schülerticket eingeführt. Gut ausgebaute Radwege sind übrigens auch gut für die Verkehrssicherheit insgesamt. Das ist kein Kampf gegen Autofahrer.

Die Hauptthemen in Berlin sind ja Wohnen und Mieten. Die SPD regiert hier seit Jahrzehnten. Wenn der Youtuber Rezo gesagt hätte, wählt die SPD nicht, sie hat bei Mieten nichts hingekriegt, können Sie dem doch nichts entgegenhalten.

Doch, denn wir haben mit der Mietpreisbremse schon vor fünf Jahren angefangen, den ungehemmten Mietanstieg zu stoppen. Das wurde von der Union verwässert, und deshalb kämpfen wir auch für einen noch effektiveren Mieterschutz. Aber: Natürlich haben wir ein Glaubwürdigkeitsproblem. Wir kriegen zu wenig umgesetzt. Das kritisiere ich auch. Wir kriegen es nicht hin, die Verwaltung zu digitalisieren. Wir haben den Wohnungsbau nicht so in Gang gebracht, wie wir müssten. An Kitas und Schulen machen sich zu viele Eltern Sorgen, dass ihre Kinder nicht gut betreut werden. Schlimm ist, dass man den Leuten nicht sagen kann, in fünf Jahren wird alles besser. Dann ist die Grundschule vorbei.

Klingt ja schlecht für die SPD.

Gesundbeten lassen sich die Probleme nicht: Wir haben nach Jahren der Konsolidierungspolitik nicht schnell genug umgesteuert, als die Stadt wieder wuchs. Zur Wahrheit gehört aber auch: Keine Partei in Berlin setzt sich jetzt schon seit Jahren für Investitionen und mehr Wohnungsbau zu bezahlbaren Preisen ein. Dass der nicht kommt, ist doch noch am wenigsten Schuld der SPD. Vor allem die Linkspartei trägt dazu nichts bei, weil sie eine andere Auffassung hat.

Sie haben den Mietendeckel zwar nicht erfunden, aber als einer der ersten propagiert. Warum hat niemand vor Ihnen den Hebel gefunden?

Die Mietenkrise ist nicht schon seit zehn Jahren auf dem Niveau von heute. Inzwischen haben wir aber eine Mietpreisspirale, die bisherigen Maßstäbe sprengt. Jede Mieterhöhung macht die nächste möglich, weil die Vergleichsmiete steigt. Leute finden keine Wohnungen mehr und werden verdrängt. Das hat auch dramatische Folgen, auch psychologische. Deshalb muss Politik auch radikalere Antworten suchen.

Das passiert ja. Die Linken und auch Teile ihrer Partei wollen große Wohnungsunternehmen enteignen. Da hat die SPD keine richtige Position.

Die SPD schlägt das radikalste Mittel vor. Wir wollen eine Mietenregulierung, die bis vor einem Dreivierteljahr in Deutschland undenkbar gewesen wäre, aber rechtlich zulässig und dringend notwendig ist. Die Wohnungskonzerne haben die Maßstäbe der sozialen Marktwirtschaft verlassen. Sie versuchen, sich die prekäre Situation in der Stadt zunutze zu machen, um den Leuten den letzten Cent aus der Tasche zu pressen. Deswegen werden wir mit dem Mietendeckel ein Instrument einführen, das wirklich Mieterhöhungen stoppt und die Mietpreisspirale unterbricht. Das wäre schnell umsetzbar und kostet den Staat kein Geld. Verhältnismäßig wäre es auch, weil die Situation in der Stadt dramatisch ist.

Haben Sie die Hoffnung, dass die Leute 2021 wieder SPD wählen, wenn Sie den Mietendeckel einführen?

Politik funktioniert nicht so einfach. Aber wir müssen an ein paar konkreten Projekten deutlich machen, dass es mit uns den Menschen besser geht und die Zustände in der Gesellschaft besser werden. Das reicht bis in die Mittelschicht. Die Mietenkrise betrifft ja auch sehr viele Menschen mit durchaus gutem Einkommen. Deswegen: Ja, der Mietendeckel kann unser Glaubwürdigkeitsproblem in Berlin lösen. Wenn die Leute uns wählen sollen, müssen wir Sachen hinkriegen.

Braucht man da neue Köpfe an der Spitze? Kann man das mit Michael Müller an der Spitze der SPD und des Senats schaffen?

Wir müssen uns alle in der SPD hinterfragen. Wir müssen deutlich machen, dass wir verstanden haben, dass es so nicht weitergeht. Und dass wir jetzt einen Plan entwickeln für einen Neustart.