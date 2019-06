Noch mehr Stau durch Überbau

Berlin. Überlegungen, einzelne Abschnitte der Berliner Stadtautobahn zu überbauen, existieren schon lange. Im Mai hatte das Abgeordnetenhaus die Verkehrsverwaltung beauftragt, die Machbarkeit einer streckenweisen Deckelung von Autobahnabschnitten oder Gleisanlagen zu prüfen. Mit den Stimmen der Regierungsfraktionen SPD, Grüne, Linke und der CDU wurde ein entsprechender Beschluss im Verkehrsausschuss gefasst. Allen voran wird die A100 mit dem Autobahndreieck Funkturm in Charlottenburg als Option genannt. Doch damit könnten auf Berlins Autofahrer neue Staufallen hinzukommen.

Denn durch die Überbauung würden neue Autobahntunnel entstehen. Welche Auswirkungen das auf den Verkehrsfluss haben könnte, ist noch nicht absehbar. „In einer solchen Machbarkeitsstudie, die vorrangig Kosten und Nutzen von Großprojekten wie Autobahnüberdeckelungen in den Blick nimmt, müssten auch die verkehrlichen Folgen sowie mögliche Lösungen mitbetrachtet werden“, sagte Jan Thomsen, Sprecher der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz. „Ergebnisse dazu können noch nicht vorliegen.“

Experten fürchten negative Auswirkungen auf den Verkehrsfluss. „Vor dem Hintergrund der Sicherheitsrichtlinien zum Betreiben von Tunneln ist die Befürchtung gerechtfertigt, dass es durch die Deckelung einiger Abschnitte vermehrt zu Zufahrtssperrungen der Stadtautobahn kommt“, sagte ADAC-Sprecher Leon Strohmaier der Berliner Morgenpost. „Generell ist davon auszugehen, dass sich die Deckelungen tendenziell eher negativ auf den Verkehrsfluss auswirken, vor allem in den Stoßzeiten, wenn die Stadtautobahn ohnehin an ihre Kapazitätsgrenzen stößt.“ Mit einer Überbauung der A100 zwischen dem ICC und dem Kaiserdamm müssten, um die Sicherheitsrichtlinien einzuhalten, regelmäßig die Zufahrten von der Avus, dem Kurfürstendamm, dem Kaiserdamm und dem Spandauer Damm auf die A 100 geschlossen werden. Nur so könnten Vollsperrungen der dann neu entstandenen Tunnel vermieden werden.

Bereits seit Jahren lässt die Verkehrsregelungszentrale die Schranken herunter, wenn es auf der A100 und A111 zu voll und die Staugefahr in einem der Tunnel zu groß wird. Am häufigsten sind die Tunnel Tegel-Ortskern und Flughafen Tegel in Reinickendorf betroffen. Wird dort das Verkehrsaufkommen in südlicher Fahrtrichtung zu groß, senkt sich die Schranke an der Antonienstraße. Das war im vergangenen Jahr 448-mal der Fall. Das führt dazu, dass der Verkehr oberirdisch gelenkt werden muss. Nicht selten wird die Zufahrt Antonienstraße auch nach Unfällen geschlossen. Aber die Verkehrsströme auf der A100 werden auch über die Zufahrt Siemensdamm in Charlottenburg-Nord gelenkt. 2018 wurde die Zufahrt Siemensdamm 516-mal geschlossen, um zu verhindern, dass im Berufsverkehr noch mehr Fahrzeuge auf die stark befahrene Rudolf-Wissell-Brücke fahren. Die Zahlen werden seit Jahren von der Verkehrslenkung Berlin aufgezeichnet und ausgewertet. Im Süden wurde 2018 die Zufahrt Buschkrugallee 195-mal, der Britzer Damm 188-mal gesperrt. Alle Sperrungen erfolgten überwiegend im Berufsverkehr, wenn diese Streckenabschnitte beziehungsweise Tunnel dem Verkehrsaufkommen nicht mehr gewachsen sind.

Aufgrund von Unfällen, hohem Verkehrsaufkommen oder sonstigen Zwischenfällen musste der Tunnel Ortskern Britz 30-mal in Fahrtrichtung Norden gesperrt werden, Richtung Süden gab es ebenfalls 30 Sperrungen. Der Tunnel Flughafen Tegel musste in Richtung Norden 50-mal, in Richtung Süden 62-mal gesperrt werden, zusätzlich gab es in beide Fahrtrichtungen 261 Sperrungen einzelner Fahrstreifen. Mit 25 Schließungen im vergangenen Jahr geht es im Tunnel Tegel Ortskern geradezu beschaulich zu. 232-mal wurden einzelne Fahrstreifen für den Verkehr dicht gemacht.

Doch nicht nur die Sperrungen selbst können den Verkehr zum Stocken bringen. Darüber hinaus erfordert das Stau-Verbot eine Reduzierung der Fahrstreifen vor beziehungsweise hinter einem Tunnel. Damit sollen die Einfädel- und Spurwechselvorgänge im Tunnel minimiert oder bestenfalls ganz verhindert werden. So entsteht der Stau weit vor dem Tunnel und der Verkehr rollt dann zähflüssig durch die Röhre, das Unfallrisiko im Tunnel wird deutlich gesenkt. Als Alternative gebe es nur die Vollsperrung des Tunnels, um die Sicherheitsrichtlinien einzuhalten.

Verkehr im Britzer Tunnel wurde 1000-mal eingeschränkt

Nach Angaben des ADAC wurde der Verkehr im und vor dem Britzer Tunnel, der mit seinen 1700 Metern Länge und seiner zehn Hektar großen Tunneldecke eigentlich als Vorbild für moderne Stadtraumgewinnung gilt, im vergangenen Jahr mehr als 1000-mal eingeschränkt. „Dies kann ein Vorgeschmack darauf werden, wenn den Planungen und Arbeiten weiterer Deckelungen kein Gesamtkonzept zugrunde liegt“, sagte Sprecher Strohmaier. Dennoch würden die Vorteile der Deckelung überwiegen, so der Verkehrsexperte. Denn trotz der drohenden Einschränkungen würde dies zu einer saubereren, leiseren und lebenswerteren Stadt führen. „Wichtig wäre es, schon jetzt vermehrt Pendler in die Bahn zu locken“, so Strohmaier. Durch bessere Zubringer und mehr Parkplätze an den Bahnhöfen würden viele gar nicht erst mit dem Auto in die Stadt fahren.