Konzert: Bryan Adams live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Bryan Adams wird am 20. Juni ein exklusives Konzert in Berlin spielen

Bryan Adams spielt am 20. Juni 2019 ein exklusives Konzert in Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Show.

Mercedes-Benz Arena Bryan Adams live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Seit mehr als vier Jahrzehnten begeistert Bryan Adams Millionen Fans weltweit mit seiner unverwechselbaren Musik. Seine Hitsingles wie "Summer of '69" und "Everything I Do" entwickelten sich zu Rockhymnen. Bryan Adams ist einer der letzten Vollblut-Rocker, dessen Konzerte Adrenalin pur sind.

Jetzt gibt es eine neue Gelegenheit den Kanadier mit seiner Band live in Berlin zu bewundern. Seine „Shine A Light-Tour"-Tour führt Bryan Adams am 20 Juni für ein exklusives Konzert in die Hauptstadt. Im Gepäck hat Adams für seine Berliner Fans Songs aus seinem aktuellen Album „Shine A Light“ und eine Auswahl seiner größten Hits.

Wo wird Bryan Adams in Berlin auftreten?

Die Show finden in der Mercedes-Benz Arena (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von Bryan Adams in in der Mercedes-Benz Arena sind noch Karten erhältlich. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 75,40 Euro).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Donnerstag (20. Juni) um 18.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Foto: Manuel De Almeida / picture alliance / dpa

Welche Songs wird Bryan Adams in in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei seinem Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielte Bryan Adams bei seinem Konzert am 9. Mai in New Orleans:

Ultimate Love Can't Stop This Thing We Started Run to You Shine a Light Heaven Go Down Rockin' It's only Love This Time Cloud Number Nine You Belong To Me Summer of '69 (Everything I Do) I Do It for You Somebody I'll Always Be Right There The Only Thing That Looks Good on Me Is You Cuts Like a Knife I Could Get Used to This I Fought the Law Straight From the Heart All for Love

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Bryan Adams live in der Mercedes-Benz Arena, Donnerstag, 20. Juni 2019, Einlass gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.