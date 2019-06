Gayle Tufts - Eine Frau wie ein Magnet

Nach fünf Minuten mit Gayle Tufts auf dem Platz vor dem Rathaus Schöneberg ist man sicher: Sie muss ein Magnet sein. Die Entertainerin zieht Menschen an. Kurze Zusammenkünfte, unverfängliche Gespräche, die an sich nicht mehr als Smalltalk sind, und sich doch nach mehr anfühlen. Seit zwölf Jahren lebt die 58-Jährige in dem Bezirk, und es wirkt ein bisschen, als würde sie zum Inventar dieses Teils der Stadt gehören. Man kennt sich oder nicht, auch egal, jeder redet mit jedem. Tufts passt hier gut rein, gesprächig und so gar nicht menschenscheu. Wie schön auch. Wirkt die Welt doch oft so egozentrisch und anonym.

Rege Gespräche also zum Cappuccino am mobilen Kaffeewagen auf dem Marktplatz. Tufts flachst mit Barista Achim herum. Im Rentenalter wollen sie gemeinsam ein Café hier im Kiez eröffnen. Mit Brettspielen und Veranstaltungen am Nachmittag und so. Für die Alten der Gesellschaft, „die dürfen nicht vergessen werden“, ganz wichtig seien sie nämlich. Umherstehende klinken sich ein, hören zu, nicken, kommentieren. Tufts mag das. Orte wie diese, an denen junge Familien, alte Menschen und alles, was dazwischen liegt, zusammenkommen können, weil hier die Gentrifizierung noch nicht gesiegt hat.

Im Vorbeigehen werden ihr von Passanten Komplimente gemacht. Eine Frau, von ihrer gelben Jacke angezogen, kann nicht aufhören zu sagen, wie sehr sie Tufts liebt – „und Cabaret und Comedy und sowas alles“. Dabei ist sie ja Entertainerin. Egal, sie lacht laut auf, beteuert, dass sie hier garantiert niemanden bezahlt habe. Über jede der Begegnungen freut sie sich, ganz echt, widmet sich den Menschen, wach, ohne gekünstelt zu wirken. Sie fragt nach Namen, legt die Hand auf fremde Schultern, ist warmherzig. Dabei kann man die Entertainerin in Ruhe beobachten. Tufts ist ernsthaft interessiert.

Ihren Wegbegleitern hält sie dankend die Treue

Und sie ist Profi. Seit Anfang der 90er-Jahre steht Tufts nun in der Öffentlichkeit. Große Bekanntschaft erreichte sie damals im gerade gegründeten Quatsch Comedy Club, angeheuert von ihrem Freund Thomas Hermanns. Frisch in Berlin angekommen, erkannte sie im Deutschland von damals gewissermaßen eine Marktlücke. Da gab es noch keine Barbara Schöneberger, keine Ina Müller. Kaum witzige Frauen. Sie fackelte nicht lange. Zu ungeduldig, um langwierig Konzepte zu entwickeln. Impulsgesteuert und improvisationslustig. So wie ihr Mann („mein Bremer“) immer sage: „ahnungsloser Enthusiasmus“.

Tufts selbst war nie perfekt im Sinne TV-konformer Ideale. Das sagt sie über sich. „Nicht blond, nicht dünn.“ Sie konnte nicht mal Deutsch, lernte die Sprache wie Musik, erinnert sie sich. „Deutsch it up“, sagte man ihr damals, daraus entstand dann ihr Markenzeichen, das vielzitierte „Denglish“. Sie ist sich sicher: richtige Zeit, richtiger Ort, richtige Leute. Also Adriana Altaraz, Thomas Hermanns, Maren Kroymann. Namen, die sie im Gespräch immer wieder erwähnt. Treue Wegbegleiter. Es wirkt so, als würde sie, bevor sie im kommenden Jahr 60 wird („Das finde ich selbst überraschend“), intuitiv ihren Ursprüngen und Wegbereitern und -begleitern danken. Denjenigen, die „typisch deutsch“, wie sie sagt, seit Jahrzehnten treu an ihrer Seite stehen.

Wir setzen uns in Bewegung. Oder Moment, sie will doch noch kurz verweilen, dreht sich um die eigene Achse. Man muss doch schließlich wissen, wo man ist, was da mal war. Sich erinnern, erinnert werden. Das gewohnte Deutsch mit all den englischen Wörtern dazwischen ist übrigens nicht nur Pose, kein Stilmittel für die Bühne, keine antrainierte Rolle. Sie spricht konsequent so. Jetzt referiert sie also genau so noch eben Historisches: John F. Kennedy habe hier damals bei seiner berühmten „Ich bin ein Berliner“-Rede vor 12.000 Menschen gestanden. Und da, sie zeigt mit dem Finger nach oben, sehe man Reste der originalen Lautsprecher noch immer an den Masten. Die große Straße da hinten, benannt nach Martin Luther, die sei in der Weimarer Republik wie der Broadway gewesen. Unterhaltungsmeile. Tanzpaläste, Kino, Bordelle. Vergnügen bis hoch zum Ku’damm.

Klein und groß können die Details sein, die Tufts faszinieren. Jedenfalls stellt sie sich ab und an mit beiden Beinen auf den Boden, sagt sie: Wenn sie das Gefühl hat, die Dinge im Kopf würden zu wild umherfliegen. Und dann versucht sie, ausschließlich im Moment zu sein. Schätzt dann wieder, was so selbstverständlich scheint, und guckt sich um. Sie vermutet, ihr unstillbares Interesse an dem, was sie umgibt, überall, könnte auch kulturell bedingt sein, sagt: „Wir Amerikaner haben kaum eigene Geschichte, und unser Land an sich ist noch nicht sehr alt.“

Sie ist in der Arbeiterstadt Brockton, Massachusetts, geboren und aufgewachsen. „Stellen Sie sich Cottbus am Meer vor“, sagt sie gerne, auch auf der Bühne. Vater Barmann, Mutter Supermarktkassiererin. Und sie, das schwarze oder besser vielleicht „the shining“ Schaf der Familie – die Einzige, die „ausbrach“. Niemand sprach dort von Europa oder dachte daran, auf Universitäten zu gehen. Tufts schon. Bereits mit vier – so sagt sie – wusste sie: „Ich habe keine Wahl.“ Sie musste auf die Bühne, raus in die Welt. Da gibt es weitaus schlimmere Schicksale. Zunächst in New York, mit Stipendium Schauspiel studierend, später dann Berlin. Bis heute unverändert.

Als 2010 ihre Mutter starb, verschwand „das letzte Band“ in die Heimatstadt, auch weil ihre Mutter sie gehen ließ. Tufts zitiert ihre Worte von damals mit mildem Lächeln in den Augen, so wie sie selbst jetzt, als sie sie zitiert: „Geh zu deinem Mann, geh nach Hause!“

Es ist Zeit für ein Foto. Der Rasen ist feucht. Ohne zu murren, legt sie sich hin. „Ich trage ja Jeans…“ Hörbar niest ein Hund, ein mitfühlendes „bless you“ von ihr da auf der Wiese. Es dauert drei Sekunden und Tufts, der Magnet, tollt mit dem Tier. Er jault vor Freude, sie lacht. Gute Energie, die hier fließt.

Unterwegs in Schöneberg: Gayle Tufts mit Reporterin Paulina Czienskowski

Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost

Manchmal nervt das ja. Allein die Vorstellung, dass jemand ständig gut gelaunt ist, so wie es hier nun bis jetzt scheint. Aber – und das ist wichtig, um Tufts in ihrer Person wahrhaftig zu zeigen – sie ist bei alldem immer auch ziemlich nachdenklich. Sie ist Zwilling, erwähnt sie beiläufig. Bedeutet: entweder … oder. „Es wird immer hügelig sein bei mir.“ Um das zu überleben, brauche man Humor, Bachblütentropfen und gute Freunde. Gerade war sie für zwei Wochen auf der Insel Föhr. „Digital Detox“, ohne Laptop und Smartphone, dafür mit Büchern und Natur. „Unplug“, Stecker ziehen, nennt sie das. Das habe Seele und Hirn gut getan. „Das, was derzeit in der Welt passiert, kann man nur portioniert konsumieren.“ 24/7 Trump und Weltpolitik ertrage ja niemand. Überall sei politischer Wahnsinn! Und der höre einfach nicht auf, mache keine Pause! Man kann die Ausrufezeichen förmlich umherfliegen sehen, als sie das, nun mit etwas erhitztem Gemüt, sagt. „Gibt es eigentlich ein Limit??!! Offenbar nicht…“ Sie schüttelt den Kopf, zählt die Eklats Trumps auf. Rechtsruck, Länder ohne Regierung. Chaos.

„Das hätte man in den 90er-Jahren nicht gedacht, dass wir mal in solchen Zeiten leben werden.“ Nach dem Mauerfall habe es diese Begeisterung gegeben, es ohne Krieg geschafft zu haben, den Kalten Krieg zu beenden. Welcome Demokratie! Hasselhoff sang „I’ve been looking for freedom!“ – „Vielleicht hätten wir schon damals wissen müssen, dass das, was mit dem Soundtrack von ihm beginnt, nicht gut ausgehen kann.“ Sie lacht, und man sieht sie in Gedanken vor sich, wie sie genau diese Zeile als humoristische Zynikerin in ihrem Bühnenprogramm zum Besten gibt. Das Publikum amüsiert sich.

Tufts ist politisch. 2017 hat sie auch deshalb die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen, um Einfluss zu haben in dem Land, in dem sie seit Jahrzehnten lebt, arbeitet und Steuern zahlt. Mitgestalten will sie. Sie findet: „Es herrscht, und zwar in der ganzen westlichen Welt, zu viel ‚wir‘ und ‚die anderen‘.“ Der Spaziergang findet kurz vor der Europawahl statt, ihre erste Stimmabgabe in Deutschland. Sie ist aufgeregt. Und sie glaubt, dass wir uns alle dringend Basisfragen stellen sollten: Was ist Kapitalismus, was Rassismus? Wie wollen wir leben? Wo sind wir in dieser Welt? Man müsse im Gespräch bleiben, Lösungen für den Planeten finden. „Gegen Angst und Einsamkeit kämpfen.“

Plötzlich entdeckt sie einen Zeppelin

Wir laufen ein Stück. Sie will unbedingt einen Schlenker machen, um zu schauen, ob wieder geheiratet wird. Wird es. Mittlerweile alle 15 Minuten, sagt sie. „Ein Burst of Love, der sich da jedes Mal auf einen überträgt!“, sagt sie schwärmerisch. „Yaaaay“, ruft sie ganz amerikanisch aus. Diese heitere Kulisse bricht die Schwere unseres Gesprächs. Im Volkspark, am Brunnen vorbei, posiert Tufts nun noch für ein, zwei Motive vor der Kamera. Plötzlich reißt sie ihren Blick nach oben und schreit wie ein aufgeregtes Mädchen: „Guck mal!“ Meine Güte, ja, ein Zeppelin, wieso?! „Sind wir bekifft und wissen nichts davon?!“ Sie lacht.

Tufts hat diese erfrischend wache Art, saugt alles um sich herum ungefiltert auf. Registriert Details, kommentiert zwischen ihren Sätzen, was sie sieht, schmunzelt drüber und kommt zurück zum Thema. Sie lässt sich „berieseln“, sagt sie. Damit grenzt sie sich, möchte man meinen, von jener Masse ab, die mit Vorliebe die Nase ins Smartphone gesteckt, die Welt erlebt – oder eben nicht erlebt. „Dadurch verlernen wir intuitives Handeln, vergessen, was Nähe, Distanz, Mitdenken im öffentlichen Raum bedeutet.“

Mittlerweile sitzen wir auf einer Bank mit Blick auf Rathaus und Standesamt, wo man nebenbei das Treiben ständig wechselnder Hochzeitsgesellschaften beobachten kann. Tatsächlich macht jener „Burst of Love“, von dem sie eben sprach, einem gute Gefühle. Man lächelt unweigerlich mit. Junge Frauen mit Ballkleidern, top gestylt auf 15 Zentimeter hohen Stilettos, grinsend. Männer in Anzügen, die den Gästen ein mal ein Meter große Pizzen zur Stärkung bringen. Zu jedem hat Tufts etwas Freundliches zu sagen. Vorhin erzählte sie von einer Idee: statt Fitnessuhr ums Handgelenk eine Uhr, die Freude, Spaß, Menschlichkeit und sowas alles digital zählt. Also: Wie oft warst du heute nett? Wie oft hast du gelächelt? Heute schon jemandem geholfen oder dir selbst etwas Gutes getan? Minuspunkte gibt es fürs Fluchen und Aggressivität.

Gerade als sie beginnt, von der erfrischenden Positivität eines durchschnittlichen Amerikaners zu sprechen, von dem Unterschied, wie ein Deutscher auf die Frage „Wie geht’s?“ antwortet („Na ja, muss ja…“) und wie ein Amerikaner („Great!“), steigt vor uns aus Zufall ein Englisch sprechender Taxifahrer aus, winkt und ruft strahlend: „Hey, how you doing?“ – „Great!“ Eine alte Dame setzt sich zu uns, macht eine kurze Pause, bevor sie weiterläuft. Als sie wieder weg ist, sagt Tufts: „Genau sie können uns die Geschichten erzählen, damit gewisse Dinge nicht wieder passieren.“ Zeitzeugen dürften nicht einfach ignoriert und weggentrifiziert werden. Durchmischung, Austausch, Kommunikation – so wichtig für die Gesellschaft.

2020 werde übrigens das Jahr dafür, ist Tufts sicher. Eine neue Dekade. Eine gute Schnapszahl! „Denn es ist Zeit für ehrliche Kommunikation – auf allen Ebenen.“ In ihren Shows, sagt sie, sei auch immer nur die Wahrheit. Und die kann lustig und niederschmetternd sein. „Durch die Wahrheit jedenfalls kriegen wir die besten Geschichten.“ Sollte Tufts irgendwann nicht mehr auf Bühnen stehen wollen, könnte man sie sich gut als Trainerin für die Gesellschaft vorstellen. Lifecoach für die Welt. Eine Frau, die dem Kollektiv wieder etwas uneitle, intuitive Menschlichkeit nahebringen könnte. Aufeinander zu gehen, einander grüßen, Unbekannten zulächeln, ganz ohne Hintergedanken. Respekt. Komplimente geben.

Ich verabschiede mich, als hätte man Hunderte Karmapunkte in den vergangenen anderthalb Stunden gemacht. Gäbe es die Gute-Laune-Uhr, würde sie heute wohl den Highscore erreichen.

Zur Person:

Leben Gayle Tufts wurde 1960 in Brockton, Massachusetts geboren. Im Jahr 1984 kam sie erstmals nach Berlin. Als sie am Bahnhof Zoo eintraf und Freunde in einer der typischen palastartigen Wohnungen West-Berlins besuchte, wusste sie: Da will ich mal leben! 1991 zog die Entertainerin dann nach Berlin und blieb. 2017 nahm sie die deutsche Staatsbürgerschaft an, weil sie die Zukunft des Landes, in dem sie lebt, arbeitet und Steuern zahlt, mitgestalten will. Mit ihrem Mann und Manager Lutz Gajewski wohnt Tufts in Schöneberg.

Karriere Tufts studierte zwischen 1978 und 1982 Schauspiel in New York. Von 1988 bis 1994 arbeitete sie in der Tanzfabrik Berlin als Performerin, Regisseurin und Lehrerin. Anfang der 90er-Jahre war sie dann erstmals im Fernsehen zu sehen: Ihr Freund Thomas Hermanns ließ sie im gerade gegründeten Quatsch Comedy Club auftreten. Tufts entwickelte seither unzählige Bühnenprogramme, mit denen sie sich in Deutschland einen Ruf als singende „Miss Amerika“ erspielte. Ihr Markenzeichen: „Denglisch“, ein Gemisch aus Deutsch und Englisch. Neben ihren Shows schrieb sie fünf Bücher. Im Mai 2020 wird sie mit neuer Show im Schillertheater zu sehen sein.

Der Spaziergang Die Tour begann am Rathaus Schöneberg und führte in den angrenzenden Park.