Saisonstart: Diese sechs Berliner Freibäder öffnen jetzt

Der Sommer kündigt sich dieses Wochenende an – am Sonntag werden bis zu 31 Grad in Berlin erwartet. Passend zu dem guten Wetter eröffnen am 1. Juni sechs Freibäder in der Hauptstadt, wo man sich abkühlen kann. Darüber hinaus veranstaltet das Sommerbad Wilmersdorf ein Kinderfest.

Sommerbad Pankow Das Freibad verfügt neben einer Liegewiese über einen separaten FKK-Bereich, eine Beachsportanlage sowie einen Imbiss. Für das Badevergnügen sorgen ein 50-Meter-Schwimmbecken, ein Erlebnisbecken mit Strömungskanal, ein Sprungturm sowie eine Highspeed-Rutsche und zwei weitere Rutschen, auch ein Kinder-Planschbecken gehört dazu. (Öffnungszeiten: 1.06. bis 1.09. 2019, täglich von 8 bis 20 Uhr. Preis: regulär 5,50 Euro, ermäßigt 3,50 Euro. Adresse: Wolfshagener Straße 91-93, Pankow)

Sommerbad Neukölln Für die Schwimmer gibt es ein 50-Meter-Schwimmbecken sowie eine Sprunganlage. Außerdem verfügt das Freibad über ein Mehrzweckbecken mit Nichtschwimmerbereich, eine 83-Meter-Rutsche, ein Baby-Becken, einen Wasserpilz und eine Liegewiese mit einem Kinderspielplatz sowie einen Imbiss. (Öffnungszeiten: 1.06. bis 1.09., täglich von 8 bis 20 Uhr. Preis: 5,50 Euro, ermäßigt 3,50 Euro. Adresse: Columbiadamm 160, Neukölln)

Sommerbad Mariendorf Das Freibad bietet neben einem normalen Schwimm- und Sprungbecken auch für Nichtschwimmer einen Bereich mit Wasserpilz, Rutsche und Planschbecken. Auf der Liegewiese gibt es außerdem einen Spielplatz mit Buddelkasten und Tischtennisplatten sowie Fußballtoren und ein Volleyballnetz. Verpflegung gibt es im Restaurant und am Imbiss. (Öffnungszeiten: 1.06. bis 1.09. Mo - Do 10 bis 18 Uhr, Fr - So bis 19 Uhr. Preis: 5,50 Euro, ermäßigt 3,50 Euro. Adresse: Rixdorfer Straße 130, Mariendorf)

Sommerbad am Insulaner Dieses Sommerbad verfügt sowohl über ein Schwimmbecken und eine Sprunganlage als auch einen Nichtschwimmerbereich mit einer Rutsche und einem Baby-Becken. Außerdem gibt es einen Spielplatz mit Buddelkasten, Klettergerüst und Tischtennisplatten. (Öffnungszeiten: 1.06. bis 1.09, täglich von 7 bis 20 Uhr. Preis: 5,50 Euro, ermäßigt 3,50 Euro. Adresse: Munsterdamm 80, Steglitz)

Kinderbad Monbijou In Mitte eröffnet am Sonnabend das Kinderbad im Monbijoupark. Auf der Liegewiese können die Kleinen Spielen und Toben. Zum Abkühlen gibt es ein Kinderbecken. Das Sommerbad ist behindertengerecht.(Öffnungszeiten: 1.06. bis 1.09., täglich von 11 bis 19 Uhr; Preis: 5,50 Euro, ermäßigt 3,50 Euro; Adresse: Columbiadamm 160, Neukölln)

Sommerbad Humboldthain Das Sommerbad am Humboldthain bietet sportlich ambitionierten Schwimmern eine geleinte Sportbahn im 50-Meter-Schwimmbecken. Darüber hinaus gibt es eine Sprunganlage, eine Rutsche sowie ein Planschbecken. Für die Kinder gibt es einen Spielplatz und Ausruhen kann man sich auf der Liegewiese. (Öffnungszeiten: 1.06. bis 1.09. Mo 10 - 19 Uhr, die anderen Tage bereits ab 9 Uhr. Preis: 5,50 Euro, ermäßigt 3,50 Euro. Adresse: Wiesenstraße 1, Gesundbrunnen)

Kinderfest im Sommerbad Wilmersdorf Am Sonnabend, den 1. Juni, findet im Sommerbad Wilmersdorf das Kinderfest statt. Anlass der Feier ist der Verkaufsbeginn des Super-Ferien-Passes. Dieser bietet Preisvorteile in der Ferienzeit bei sportlichen und kulturellen Angeboten und kostet 9 Euro. Veranstaltet wird das Kinderfest vom Sommerbad Wilmersdorf zusammen mit dem JugendKulturService und weiteren Partnern. Neben dem Badespaß gibt es jede Menge Aktionen, die einen Vorgeschmack auf die Angebote des Ferienpasses geben sollen. Das Kinderfest startet um 11 Uhr und endet um 18 Uhr. Kinder, die am Sonnabend ihren Ferienpass an der Kasse des Bades kaufen, haben bereits an diesem Tag freien Eintritt, ansonsten beläuft sich der Eintritt regulär auf 5,50 Euro und ermäßigt auf 3,50 Euro. (Öffnungszeiten: Mo - So 7 bis 19 Uhr. Bis 15.9. Preis: 5,50 Euro, ermäßigt 3,50 Euro. Adresse: Forckenbeckstr. 14, Wilmersdorf )

Neben den sechs Sommerbädern, die an diesem Wochenende eröffnen, haben 20 weitere Frei- und Strandbäder in Berlin ihren Betrieb bereits aufgenommen. Zu den Strandbädern zählen: das Strandbad Wannsee, Jungfernheide, Friedrichshagen, Wendenschloss, Grünau, Lübars, Halensee, Plötzensee sowie Orankensee und Weißensee. Die anderen Sommerbäder befinden sich an der Seestraße (Wedding), in Spandau Süd, in Gropiusstadt und in Lichterfelde. Die Eröffnung des Sommerbades in Marzahn (Platsch) verschiebt sich aus technischen Gründen um eine Woche und wird auf den 8. Juni verschoben. Das Sommerbad in Staaken-West hat ebenfalls noch nicht geöffnet – hier startet die Saison ab dem 20. Juni. Die Öffnungszeiten und Preise sowie weitere Informationen zu den Sommerbädern lassen sich auf der Internetseite der Berliner Bäderbetriebe (www.berlinerbaeder.de) einsehen.