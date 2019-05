Berliner Polizei geht gegen Falschparker vor

Die Berliner Polizei geht verstärkt gegen das verkehrswidrige Halten und Parken auf Radwegen, Busspuren und in zweiter Reihe vor.

Berlin -. Mit einer Großkontrolle geht die Berliner Polizei in der kommenden Woche ab Montag gegen Parksünder in der Hauptstadt vor. Im Fokus stehen solche Autofahrer, die Radwege und Busspuren blockieren, weil sie dort parken oder halten. Auch Zweite-Reihe-Parker sollen verstärkt überführt werden. Die Aktion führt die Polizei gemeinsam mit den Ordnungsämtern und den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) durch. Die Schwerpunktkontrollen sollen bis kommenden Freitag andauern.

Laut Polizei soll die Aktion zu einer Steigerung der Verkehrssicherheit beitragen. Für die Kontrolle seien eine Vielzahl von Straßen ausgesucht worden, in denen Busspuren, Radwege und Schutzstreifen besondern häufig von Fahrzeugen blockiert werden, teilte die Behörde mit.

2018 wurden 7500 Falschparker bestraft

Die Kontrollwoche der Polizei hat mit der hohen Zahl von Verkehrsverstößen in Berlin zu tun: Im vergangenen wurden in der Hauptstadt 43.646 Halt- und Parkverstöße auf Radschutzstreifen und Radwegen angezeigt. Auf Busspuren waren es 26.569. Für Parken in der zweiten Reihe gab es 60.940 Anzeigen. Bei einer vergleichbaren fünftägigen Verkehrssicherheitsaktion im Oktober vergangenen Jahres wurden 7.515 Falschparker bestraft. Die Polizei ließ 370 Fahrzeuge kostenpflichtig umsetzen.

„Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass auf Radwegen und Busspuren sowie in zweiter Reihe weder kurzfristig gehalten noch geparkt werden darf. Auch auf markierten Radschutzstreifen auf der Fahrbahn darf nicht geparkt werden“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Verwarngelder würden zwischen zehn und 35 Euro kosten. Muss ein Fahrzeug umgesetzt werden, kämen Gebühren in der Höhe von 369 Euro hinzu.

Verkehrsclub veranstaltet „Falschparker-Aktionswoche“

Zeitgleich wird auch der Verkehrsclub Deutschland (VCD) eine bundesweite „Falschparker-Aktionswoche“ durchführen. Betroffenen soll mit kreativen Aktionen vor Auge geführt werden, dass ihre Verstöße nicht nur als „Kavaliersdelikt“ zu werten seien. „Die Polizei Berlin unterstützt diese Intention, appelliert aber ausdrücklich daran, auf Aktionen mit strafrechtlichem Charakter oder auf Verkehrsbehinderungen Unbeteiligter zu verzichten“, teilte die Behörde mit.