Polizeischüler wegen „Sieg Heil“-Rufen verurteilt

Ein Polizeimeister auf Probe und zwei Polizeianwärter wurden wegen Sieg-Heil-Rufen verurteilt. Die drei Männer gingen in Berufung.

Zwei Polizeianwärter und ein Polizeimeister auf Probe sollen bei einem Spiel von Alba Berlin gegen die Skyliners aus Frankfurt in der Merceds-Benz-Arena „Sieg-Heil“-Rufe skandiert haben. Die drei Männer im Alter von 28 und 26 Jahren wurden zur Geldstrafen verurteilt. Das Urteil ist noch nichts rechtskräftig. Alle drei Polizisten gehen in Berufung. Zuerst berichtete die „taz“ darüber.

Der Vorfall ereignete sich bereits am 27. April im vergangenen Jahr, wurde aber erst jetzt bekannt. Der Prozess gegen die drei Männer fand am 16. Mai vor dem Amtsgericht in Tiergarten statt. Nach Informationen der Berliner Morgenpost wurde der 28 Jahre alte Polizeimeister auf Probe zu 40 Tagessätze von 60 Euro verurteilt und die beiden 28-jährigen und 26-jährigen Polizeimeister zu jeweils 40 Tagessätze von 30 Euro verurteilt.

Der Vorfall soll sich am Ende des zweiten Viertels im Alba-Fanblock ereignet haben. Einer der Männer soll erst „Sieg“, die anderen beiden „Heil“ gerufen haben. Die drei Polizisten streiten das ab.

Sozialarbeiter erstattet Anzeige nach Spiel

Die „taz“ zitiert in ihrem Bericht einen Sozialarbeiter, der die Situation im Fanblock von Alba beobachtet haben soll. „Schräg gegenüber von unseren Plätzen fielen meiner Kollegin und mir sieben Männer auf, die kurz nach Spielbeginn einen schwarzen Spieler der gegnerischen Mannschaft mit Affengeräuschen beleidigten“, zitiert die Zeitung den Sozialarbeiter. Als die „Sieg-Heil“-Rufe ertönten, habe der Mann noch im Stadion Anzeige erstattet. Bei der Kontrolle fand die Polizei auf den zwei Handys der Männer Inhalte mit rechtem Gedankengut.

Eine Polizistin erklärte vor Gericht, dass die Männergruppe bereits in der Vergangenheit in rechten Kontexten aufgefallen sein soll. Auch die Staatsanwaltschaft sah es demnach als erwiesen an, dass die „Sieg-Heil“-Rufe tatsächlich gefallen waren. Bislang äußerte sich die Polizei auf Mediennachfragen nicht zu dem Fall.