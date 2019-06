Al-Quds-Marsch in Berlin: Polizei erwartet 2000 Teilnehmer bei antisemitischem Marsch

Am Sonnabend findet in Berlin wieder der antisemitische Al-Quds-Marsch statt. Initiativen rufen zum Gegenprotest auf.

Berlin. Am Sonnabend zieht der antisemitische Al-Quds-Marsch erneut über den Kurfürstendamm. Die Polizei erwartet 2000 Teilnehmer. Ein Verbot ist laut Innenverwaltung nicht möglich. Ein breites Bündnis aus Zivilgesellschaft und Politik ruft zu Gegenprotesten auf. Bislang wurden zwei Gegenveranstaltungen angemeldet.

Antisemitische Äußerungen und Sprechchöre

Der Al-Quds-Tag, ausgerufen erstmals 1979 vom iranischen Revolutionsführer Ayatollah Khomeini, steht in der Kritik, als antisemitische und islamistische Propagandaveranstaltung zu fungieren. Aufgerufen wird zur „Befreiung“ Jerusalems (arab. „Al-Quds“) und des „Landes der Palästinenser“ von den „blutrünstigen Zionisten“. Noch immer folgen jedes Jahr, vor allem in arabischen Ländern, Hunderttausende Menschen dem Aufruf Khomeinis. Seit den 1980er-.Jahren finden Veranstaltungen auch in Deutschland statt.

Im vergangenen Jahr nahmen etwa 1600 Menschen am Marsch in Berlin teil, die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS) und das Jüdische Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus (JFDA) dokumentierten zahlreiche antisemitische Äußerungen und einen Hitlergruß aus der Demonstration heraus, außerdem wurden Flaggen und Symbole der libanesisch-schiitischen Hisbollah gezeigt.

Wie berichtet, hatte der Zentralrat der Juden zum Protest gegen die Al-Quds-Demonstration am Samstag in Berlin aufgerufen. Die Demonstration sei antisemitisch und eine islamistische Propagandaveranstaltung gegen Israel, teilte der Zentralrat am Montag mit.

Bündnis fordert Verbot des Marsches und der Hisbollah

Das „Bündnis gegen den Quds-Marsch“, das von allen im Berliner Abgeordnetenhaus vertretenden Parteien außer der AfD unterstützt wird, bezeichnet die Demonstration als „Lautsprecher der islamistischen Diktatur im Iran“ und forderte die Bundesregierung und den Berliner Senat auf einer Pressekonferenz auf, deutlich gegen Antisemitismus und Islamismus vorzugehen und den Marsch sowie die Hisbollah zu verbieten. Die beteiligten Organisationen übten zudem harsche Kritik am rot-rot-grünen Senat. Es fehle eine klare Strategie gegen Islamismus in Berlin, so der Vorwurf.

Jörg Rensmann vom Mideast Freedom Forum Berlin sagte: „Hinter dem jährlichen antisemitischen Aufmarsch in Berlin anlässlich des sogenannten Quds-Tages wie auch hinter der Terrororganisation und kriminellen Vereinigung Hisbollah steht das iranische Regime. Wer den globalen Antisemitismus glaubwürdig bekämpfen will, sendet mit einem Komplettverbot der Hisbollah ein Signal an ein Regime in Teheran, das niemals Partner einer werteorientierten Außenpolitik sein kann.“

Bundespräsident spricht sich für Verbot aus

Unterstützt wird das Bündnis unter anderem vom Zentralrat der Juden, dem Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg, verschiedenen Parteijugenden, der Jüdischen Studierendenunion Deutschland (JSUD) und dem jüdischen Sportverband Makkabi Deutschland. Auch Bundespräsident Walther Steinmeier sprach sich am Freitag laut „Tagesschau“ in einem Telefonat mit Joseph Schuster, dem Präsidenten des Zentralrats der Juden, für ein Verbot der Demonstration aus und nannte Antisemitismus einen „Angriff auf uns alle, auf unsere Demokratie und unsere offene Gesellschaft“.

Das Bündnis hat für morgen eine Kundgebung ab 15 Uhr am George-Grosz-Platz angemeldet, außerdem wird es ab 12 Uhr eine antifaschistische Demonstration vom U-Bahnhof Wilmersdorfer Straße geben. Innensenator Andreas Geisel (SPD), der an der Gegenkundgebung am George-Grosz-Platz teilnehmen wird, sagte, der Al-Quds-Marsch sei eine der „widerlichsten Versammlungen, die es in Berlin gibt“, der politische Wille zum Verbot sei da. Neben Geisel werden unter anderen die Bundestagsabgeordnete Petra Pau, sowie Anne Helm (beide Linke) und Burkard Dregger (CDU) aus dem Berliner Abgeordnetenhaus als Redner erwartet.

Lorenz Korgel, Antisemitismusbeauftragter des Landes Berlins, betonte am Freitag, dass antisemitische Botschaften und Hass auf Israel in den vergangenen Jahren immer wieder Bestandteile des Al-Quds-Marsches gewesen seien und rief zur Teilnahme an den Gegenprotesten auf: „Ich würde mich freuen, am Samstag viele Demokratinnen und Demokraten zu treffen, die sich dem Gegenprotest anschließen.“ Außerdem erklärte er, er vertraue darauf, dass die Polizei auf Einhaltung der Auflagen dringt, die den Al-Quds-Marsch in ihren antisemitischen Auswüchsen begrenzten. Er plane selbst an der Kundgebung teilzunehmen.

Strenge Auflagen statt Verbot

Wie berichtet, hält die Innenverwaltung auch dieses Jahr an ihrem Kurs fest und setzt nicht auf ein Verbot der Demonstration, sondern auf strenge Auflagen. Es sei davon auszugehen, dass ein Verbot der Veranstaltung nicht vor dem Verwaltungsgericht standhalten werde, erklärt Martin Pallgen, Sprecher der Innenverwaltung. „Ein Rechtsstaat muss rechtsstaatlich handeln“, sagte Pallgen weiter.

Versammlungs- und Meinungsfreiheit gelte auch für die, die den Rechtsstaat ablehnen. So sei es verboten, Fahnen und Banner zu verbrennen, zu Gewalt aufzurufen und Parolen zu skandieren, die ehrverletzend seien. Es sei auch nicht erlaubt, für die Hisbollah oder ihr nahe stehende Organisationen zu werben. Im Einsatz seien auch Dolmetscher, die der Polizei Verstöße melden sollen.