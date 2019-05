Günther denkt über Monatskarten-Pflicht für Autofahrer nach

Berlin. Weniger Autos in Berlins Innenstadt, mehr Geld für den Öffentlichen Nahverkehr: Für dieses Ziel hat Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos/für die Grünen) ein verpflichtendes Bus- und Bahnticket für Autofahrer ins Spiel gebracht. Das Ticket stünde dann wie eine City-Maut für eine Abgabe, um in die Innenstadt fahren zu dürfen. "Das ist eine Idee von vielen. Es gibt noch kein Konzept", sagte Jan Thomsen, Sprecher der Senatsverkehrsverwaltung, am Freitag und bestätigte einen Bericht der "Berliner Morgenpost". Der Vorschlag sei aber spannend, weil damit ein Anreiz für den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel geschaffen werde und gleichzeitig eine alternative Finanzierungsquelle für Bus und Bahn entstehe.

( dpa )