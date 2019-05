BER: Piloten sollen leiser fliegen, sonst drohen hohe Kosten

Die Flughafengesellschaft will mit einem bundesweit einmaligen Verfahren am BER Anreize für weniger Fluglärm schaffen.

Mit einem bundesweit einmaligen Pilotprojekt will die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB) dafür sorgen, dass Anrainer des künftigen Großflughafens BER in Schönefeld von Fluglärm entlastet werden. Das bisher branchenübliche Verfahren, das Flugzeugtypen in verschiedene Lärmklassen eingeordnet und dazu Lärmentgelte festgelegt, soll komplett abgeschafft werden.

Lärmwerte werden individuell erfasst

Stattdessen sollen am BER nach seiner Eröffnung die tatsächlich verursachten Lärmwerte von jedem einzelnen An- und Abflug erfasst und individuell abgerechnet werden, sagte FBB-Chef Engelbert Lütke Daldrup am Freitag. „Wir werden künftig genauer hinschauen und mit unserem neuen Lärmentgeltsystem Anreize für die Airlines schaffen, damit diese ihre Piloten anweisen, laute Flugverfahren zu vermeiden“, sagte Lüdtke Daldrup.

Je lauter ein Flugzeug ist, desto teurer wird es

Der Flugzeugtyp spiele dagegen künftig keine Rolle mehr, betonte der Flughafenchef. Je nachdem, wie viel Lärmemissionen verursacht werden, sollen so pro An- und Abflug 40 bis 7500 Euro fällig werden. Noch deutlich teurer soll es werden, wenn das laute Flugverfahren, das der Pilot durch Anflugwinkel und Schub beeinflussen kann, in den sensiblen Flugrandzeuten zwischen 5.30 Uhr und 23.30 Uhr zur Anwendung kommt.

„Das ist ein Pionierprojekt, das es so in Deutschland und möglicherweise auch weltweit noch nicht gibt“, sagte Lüdtke Daldrup weiter. Am BER, der, wie der Flughafenchef BER erneut versicherte, termingerecht im Oktober 2020 an den Start gehen werde, solle von Anfang an und konsequent das Prinzip gelten: „Wer leiser fliegt, zahlt weniger“.

Es wird noch mehr Messpunkte geben

Möglich werde diese Art der Abrechnung durch moderne Lärmmesstechnik am Boden. Zusätzlich zu den bereits heute vorhandenen 15 Messpunkten an den Flugkorridoren sollen weitere sechs installiert werden, um das Verfahren zu verfeinern. Die Anschaffungskosten für die sechs zusätzlichen Meßstellen dafür sind überschaubar: Pro Messstelle werden 20.000 bis 25.000 Euro investiert, teilte die FBB auf Nachfrage mit.

Dass das Verfahren tatsächlich funktioniere und am Flughafen Schönefeld erprobt werden konnte, habe man einer „Fluggesellschaft mit progressiver Umweltidee“ zu verdanken, so Lüdtke Daldrup. Den Namen wolle er aus wettbewerbsrechtlichen Gründen jedoch nicht nennen. Wie die Berliner Morgenpost aus Branchenkreisen erfuhr, soll es sich dabei um die britische Fluggesellschaft Easyjet handeln.