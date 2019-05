Unfallbilanz vom Vatertag: Zwei Tote und 51 Verletzte

Potsdam. In Brandenburg sind bei Verkehrsunfällen an Christi Himmelfahrt zwei Menschen ums Leben gekommen, 51 weitere Personen wurden verletzt. Am Donnerstagnachmittag starb ein 48 Jahre alter Autofahrer auf der B167 bei Kunersdorf (Landkreis Märkisch-Oderland), wie ein Sprecher der Polizei am Freitag sagte. Der Mann kam aus bisher ungeklärter Ursache auf gerader Strecke mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Er erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort.

Ein 64-jähriger Radfahrer war laut Polizei am Donnerstagnachmittag in Leipe (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) ohne Fremdeinwirkungen von seinem Rad gefallen und hatte sich am Kopf verletzt. Er starb im Krankenhaus.

Insgesamt registrierte die Polizei am Vatertag 155 Unfälle, bei 42 davon sind Personen zu Schaden gekommen.