Blaulicht-Blog: Unbekannte werfen sieben Grabsteine um

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Freitag, den 31. Mai.

+++ Erneut mehrere Gräber auf Friedhof geschändet +++

Ein Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung hat am Freitag mehrere Sachbeschädigungen einzelner Gräber eines Friedhofes in Weißensee angezeigt. Unbekannte haben auf dem Friedhof an der Herbert-Baum-Straße sieben Grabsteine umgeworfen und fünf Familiengräber beschädigt. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin führt die Ermittlungen.

+++ 81-Jähriger schwer verletzt +++

Ein 81-jähriger Fußgänger stürzte am Freitag auf die Fahrbahn des Müggelheimer Dammes in Müggelheim und verletzte sich schwer. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 30-jährige Frau mit einem Seat gegen 12.20 Uhr rückwärts aus einer Ausfahrt. Zeitgleich betrat der Senior die Straße vom gegenüberliegenden Gehweg. Die Frau bremste das Fahrzeug ab und kam zum Stehen, ohne den Fußgänger zu berühren. Der 81-Jährige hatte sich offenbar erschrocken und kam zu Fall. Ein Rettungswagen brachte den Verunglückten in Krankenhaus, wo ein Knochenbruch operativ versorgt werden musste.

+++ Mann erleidet Stichverletzung +++

Bei einem Streit in einer Kleingartenanlage in Reinickendorf hat ein Unbekannter einem 34-Jährigen in den Oberkörper gestochen. Zuvor hatte sich das spätere Opfer mit einer Gruppe von etwa acht Personen auf einer Feier am Donnerstagabend gestritten, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Der 34-Jährige flüchtete daraufhin aus der Anlage, wurde aber von der Gruppe gejagt und stürzte. Dabei stach einer der Täter dem Mann in den Oberkörper. Die Tatwaffe war zunächst unbekannt. Die Gruppe raubte dem Mann den Angaben zufolge das Handy sowie den Geldbeutel und flüchtete. Der Überfallene kam in ein Krankenhaus. Die Täter blieben unerkannt, das Opfer konnte sie bislang nicht konkret beschreiben

+++ Jugendliche nach Raub festgenommen+++

Drei Jugendliche sind am Donnerstagnachmittag in Biesdorf (Marzahn-Hellersdorf) festgenommen worden, weil sie zuvor einen 15- und 19-jährigen überfallen haben. In der Berunder Straße raubten sie dem 15-Jährigen die Jacke, Turnschuhe sowie Kreditkarte und Geld. Auch den 19-Jährigen raubten die Jugendlichen aus. Einer der Tatverdächtigen soll ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der Jugendliche kam in ein Krankenhaus. Das Trio flüchtete mit der Beute. Beamten fanden die Gegenständewenig später.

+++ Autos angezündet +++

In der Nacht zu Freitag erneut an zwei Orten Autos gebrannt. Gegen zwei Uhr gingen zwei geparkte Wagen in der Cottbusser Straße in Hellersdorf in Flammen auf, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Der Brand konnte zwar gelöscht, ein Ausbrennen der Fahrzeuge aber nicht verhindert werden. Zudem wurden durch die Hitze zwei weitere Autos beschädigt. Die Polizei vermutet Brandstiftung.

Gegen Mitternacht beobachtete eine Zeugin in der Naunynstraße in Kreuzberg ein Feuer an der Windschutzscheibe eines Autos. Zunächst versuchten Polizeibeamte die Flammen mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle zu bringen. Rettungskräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Das Fahrzeug wurde durch die Flammen erheblich beschädigt. Die Brandursache war bislang noch unklar. In beiden Fällen gab es keine Verletzten.

+++ Fußgänger wird von Taxi angefahren und schwer verletzt +++

Ein Fußgänger ist in Friedrichshain von einem Taxi angefahren und schwer verletzt worden. Der 36-Jährige war in der Nacht zu Freitag in der Nähe vom Berliner Ostbahnhof bei Rot über die Fahrbahn gelaufen, wie ein Polizeisprecher sagte. Dabei sei er von einem 39-jährigen Taxifahrer angefahren worden. Durch den Aufprall erlitt der Mann schwere Kopfverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Taxifahrer blieb unverletzt

+++ Waldbodenbrand in Müggelheim – Nachlöscharbeiten sind schwierig +++

Der Brand einer 10 000 Quadratmeter großen Waldbodenfläche in Müggelheim ist zwar unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten gestalten sich aber schwierig. Wie ein Feuerwehrsprecher am Freitag sagte, nimmt der torfhaltige Boden das Wasser schlecht auf. In der Nacht zu Freitag sei eine Brandwache eingerichtet worden. Bis zum Mittag sollten die letzten Glutnester gelöscht sein, hieß es weiter.

Das Feuer entfachte sich am Donnerstag nördlich der Gosener Landstraße, Waldboden und Unterholz standen in Flammen. Zur Brandursache gab es zunächst keine Informationen. Erst am Samstag hatte es in einem Wald an der Gosener Landstraße an mehreren Stellen gebrannt. Ob es sich jeweils um dasselbe Waldstück handelte, war zunächst unklar.

+++ Unfallbilanz vom Vatertag - Zwei Tote und 51 Verletzte +++

In Brandenburg sind bei Verkehrsunfällen an Christi Himmelfahrt zwei Menschen ums Leben gekommen, 51 weitere Personen wurden verletzt. Am Donnerstagnachmittag starb ein 48 Jahre alter Autofahrer auf der B167 bei Kunersdorf (Landkreis Märkisch-Oderland), wie ein Sprecher der Polizei am Freitag sagte. Der Mann kam aus bisher ungeklärter Ursache auf gerader Strecke mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Er erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort.

Ein 64-jähriger Radfahrer war laut Polizei am Donnerstagnachmittag in Leipe (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) ohne Fremdeinwirkungen von seinem Rad gefallen und hatte sich am Kopf verletzt. Er starb im Krankenhaus.

Insgesamt registrierte die Polizei am Vatertag 155 Unfälle, bei 42 davon sind Personen zu Schaden gekommen.

+++ Sicherheitsmitarbeiter setzt Pfefferspray ein +++

Zwei Männer sollen in der Nacht zu Freitag Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn angegriffen haben. Einer der beiden wehrte sich mit Pfefferspray. Der Bundespolizei zufolge sollen ein 20- und ein 21-Jähriger am Bahnhof Gesundbrunnen bei einem Streit die Mitarbeiter beleidigt und dann geschubst haben. Der 58 Jahre alte Sicherheitsmitarbeiter sprühte daraufhin Pfefferspray auf die Angreifer. Bundespolizisten trennten die Personen, die alle unverletzt blieben. Als die Beamten die beiden Männer und ihre Fahrräder kontrollierten, stellten sie fest, dass beide Räder kurz zuvor am Bahnhof Lankwitz gestohlen worden waren. Gegen die zwei Männer wird jetzt wegen Körperverletzung, Beleidigung und Diebstahls ermittelt, gegen den Sicherheitsmitarbeiter wegen gefährliche Körperverletzung.

+++ Mit Bierflasche gegen Kopf geschlagen +++

Am Bahnhof Ostkreuz in Lichtenberg sind am Donnerstagabend mehrere Männer in Streit geraten. Wie die Bundespolizei mitteilte, soll dabei ein 40-Jähriger einem 28-Jährigen unvermittelt mit einer Bierflasche gegen den Hinterkopf geschlagen haben, die dabei zu Bruch ging. Das Opfer erlitt eine Platzwunde und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Bundespolizisten schritten demnach ein. Der Angreifer „pustete“ 1,9 Promille.

+++ Männer bedrohen Taxifahrer und flüchten über Gleise +++

Zwei Männer haben in der Nacht zu Freitag einen Stopp des Bahnverkehrs verursacht. Bundespolizisten hatten die beiden gegen 23.30 Uhr beobachtet, wie sie am Bahnhof Ostkreuz in Lichtenberg vom Ringbahnsteig in die Gleisanlagen flüchteten. Einer der beiden, ein 21-Jähriger kehrte kurz darauf auf den Bahnsteig zurück, der zweite blieb verschwunden. Die Polizei suchte mit Hilfe eines Hubschraubers nach dem Mann, allerdings vergeblich, der Bahnverkehr musste für eine halbe Stunde gesperrt werden. Wie sich herausstellte, hatten die Männer sich von einem Taxifahrer zum Bahnhof fahren lassen. Dort sollen sie den 32-Jährigen nicht nur nicht bezahlt, sondern auch noch mit einem Messer bedroht haben, worauf sie die Flucht ergriffen. Die Beamten nahmen den 21-Jährigen, der einen Atemalkoholwert von 1,98 Promille hatte, vorläufig fest.