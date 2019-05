Umweltfestival: Straße des 17. Juni wird Europas größte Ökomeile

Das Umweltfestival findet am 2. Juni am Brandenburger Tor statt. Außerdem seht die Fahrradsternfahrt auf dem Programm.

„Tu was, Mensch!“ - Das ist das diesjährige Motto des Berliner Umweltfestivals am Brandenburger Tor. Am Sonntag, den 2. Juni geht Deutschlands größter Ökomarkt und umweltfreundliches Volksfest in die 24. Runde (Eintritt ist kostenlos). Anlass ist wie jedes Jahr der Internationale Tag der Umwelt. Dieser soll mit viel Spaß, Information, Musik und Bioessen auf dem Umweltfestival gefeiert werden.

Die Straße des 17. Juni verwandelt sich in Europas größte Ökomeile. Rund 250 Aussteller informieren die Besucher über nachhaltige Entwicklung sowie Ökolandbau, Klimaschutz, Umwelt- und Naturschutz und umweltfreundliche Mobilität. Bei den Infoständen werden Unternehmen aus dem Umweltbereich, Biobauern sowie Umweltverbände, Vereine und Initiativen vertreten sein - darunter Amnesty International sowie die autofrei leben! e.V., Berliner Tiertafel e.V., Greenpeace e.V. Berlin und die Heinrich-Böll-Stiftung. Der Ökomarkt bietet Produkte aus fairem Handel und Essen aus biologischem Anbau. Das nachhaltige Angebot reicht von einer veganen Ernährungsberatung über ökologische Bücher aus Graspapier bis hin zu weiteren innovativen grünen Produkten.

Fahrradsternfahrt: Mehr als 100.000 Menschen erwartet

Außerdem findet wie jedes Jahr im Juni die Fahrradsternfahrt der Partnerorganisation ADFC am großen Stern statt. Es ist die weltweit größte Fahrrad-Demonstration - mehr als 100.000 Menschen werden erwartet. Protestiert wird hier für bessere Bedingungen für den Fahrradverkehr und die gleichberechtigte Nutzung des Fahrrades als Verkehrsmittel.

„Bio aus Brandenburg: erleben und genießen“ - unter dem Motto steht der Bio Erlebnis Bauernhof. Auf dem 2000 Quadratmeter großen Areal können die Besucher sich Hühner, Schweine und Bienen angucken und bei Mitmachangeboten Kartoffeln selber ernten und Apfelsaft pressen.

Bühnenprogramm mit Live-Musik

Das Bühnenprogramm reicht von Live-Musik über ein Umweltquiz bis hin zu einer Großstadtdschungel Rallye. Nachwuchskünstler und erfahrene Musiker werden auf der Bühne am Brandenburger Tor und am Sowjetischen Ehrenmal auftreten. Den Auftakt macht das Duo Anne und Ingmar mit Pop und Soul Classic Musik. Zu den weiteren Künstlern zählen die Zwillinge aus Prag unter ihrem Namen „20 Minutes“ sowie der Berlin Beat Club mit Musik aus den 60er und 70er Jahren. Bei der Großstadtdschungel Rally kann man die Stadtnatur entdecken und sein Wissen über Berlins Pflanzen und Tiere testen.

Projekte werden ausgezeichnet

Besondere und nachhaltige Projekte sollen auf dem Umweltfestival geehrt und ausgezeichnet werden. Zum siebten Mal verleiht die GRÜNE LIGA Berlin e.V. wie jedes Jahr den Großen Preis des Umweltfestivals. Damit sollen innovative, umweltfreundliche und alltagstaugliche Ideen, Produkte oder Dienstleistungen für eine nachhaltige Zukunft und ehrt besondere Leistungen und Engagement im Natur- und Umweltschutz gewürdigt werden. Außerdem wird Bundesumweltministerin Svenja Schulze den Förderpreis verleihen. Das NABU-Projektes „Gemeinsam Boden gut machen“ wird unterstützt von der Alnatura Bio-Bauern-Initiative. Ausgezeichnet werden landwirtschaftliche Betriebe, die sich an biologischen Landbau anpassen. Deutschlandweit konnten bereits über 11.000 Hektar auf ökologische Landwirtschaft umgestellt werden.