Blaulicht-Blog: Fünf Jugendliche bei Kellerbrand verletzt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Donnerstag, den 30. Mai.

+++ Fünf Verletzte bei Kellerbrand +++

In der Ernst-Thälmann-Straße 86B in Kleinmachnow ist es in der Nacht zu einem Kellerbrand gekommen. Es wurden fünf Jugendliche verletzt. In dem Haus sollen die Jugendlichen eine Party gefeiert haben. Die Eltern sollen nicht im Haus gewesen sein. Nach Morgenpost-Informationen brannte der Elektromotor eines Laufbands, das neben der Sauna stand. Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit noch unklar.

+++ Brand in Neukölln - Anwohner können nicht Wohnungen zurück +++

Die Polizei ist am Mittwochabend zu einem Brand nach Neukölln ausgerückt. In der Karl-Marx-Straße brannte es in einer Dehnfuge zwischen zwei Gebäuden. Es gab eine große Rauchentwicklung über mehrere Etagen.

Wie die Feuerwehr mitteilte, mussten mehrere Wohnungen geräumt werden. Acht Anwohner wurden von einem Arzt betreut. Es wurden aber keine Personen verletzt. Der Schwelbrand wurde mittels Löschnägel mit Druckluftschaum gelöscht. Die Feuerwehr war mit 80 Kräften im Einsatz. Nachdem der Brand unter Kontrolle war, konnten die Anwohner nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Sie wurden in Notunterkünfte gebracht.