Freizeit in Berlin 10 coole City-Touren: So lernen Sie Berlin ganz neu kennen

Mögen Sie es gern romantisch? Abenteuerlich? Elegant? Oder doch lieber wild? Berlin bietet von allem reichlich - und macht es Besuchern wie Bewohnern leicht, sämtliche Facetten zu entdecken. Das fängt schon beim Fortbewegungsmittel an.

Mit der U-Bahn, dem Bus, dem Taxi durch die Hauptstadt: praktisch, aber viel zu langweilig. In Berlin ist der Weg das Ziel. Daher lohnt es sich, eine City-Tour auszuprobieren - eine spannende Erfahrung nicht nur für Touristen. Bei einer Trabi-Tour kann man DDR-Luft schnuppern, in einer Luxus-Limousine die Party auf die Straße verlegen und im Hotrod wieder zum Kind werden. Die Stadt mal anders entdecken - wir haben zehn tolle Ideen.

1. Spritzig: Mit dem Hotrod auf Tour

Hingucker: Die Flitzer von Hotrod im Regierungsviertel.

Foto: Reto Klar

Was bitteschön ist ein Hotrod? Kurz gesagt: eine motorisierte Seifenkiste. Gut zwei Meter lang und 1,13 Meter breit ist das einsitzige Gefährt, in dem man nur wenige Zentimeter über dem Asphalt hockt und über die Straßen Berlins cruisen kann - bei einer Höchstgeschwindigkeit von immerhin 88 km/h. Der Fahrspaß ist garantiert und in den lustigen Kisten wird man schnell selbst zum Fotomotiv. Hotrod-Tour Berlin hat zwei Touren im Programm: 80 Minuten für 77 Euro oder 120 Minuten für 99 Euro. Man braucht einen Führerschein der Klasse 3/B (Auto), es gilt Helmpflicht. Motor an und los!

HotRod Station, Revaler Straße 99 (Tor 3 / RAW Gelände), 10245 Berlin, Tel.: 0176 / 566 633 77. Von Montag bis Sonntag zwischen 9.30 und 23.30 Uhr. Mehr Infos: hotrod-tour-berlin.com

2. Luftig: Rikscha-Tour durch den Tiergarten

Mit der Rikscha durch Berlins grüne Lunge, den Tiergarten.

Foto: Schoening Berlin / picture alliance / Arco Images

Eine Rikscha-Tour ist mehr als eine Fahrradtour durch Berlin. Denn anstatt auf den Verkehr zu achten, kann man sich hier ganz auf das Sightseeing konzentrieren und sich ohne laut zu rufen mit seinem Mitfahrer austauschen. Viele Anbieter pimpen die Rikscha-Fahrt mit weiteren Attraktionen auf. So gibt es bei Berlin Rikscha Tours eine zweistündige Picknickfahrt (inklusive Picknickkorb: 135 Euro). Thomas Tekath, seit April 1999 mit Rikscha in Berlin unterwegs, wirbt zur Frühlingszeit mit einer romantischen Rikscha-Rundreise durch den Tiergarten (eine Stunde für zwei Personen inklusive Sekt und Schokolade 56 Euro).

3. Spektakulär: Mit dem Helikopter Berlin von oben entdecken

Faszinierend: Berlin von oben.

Foto: Air Service Berlin

Die Skyline Berlins aus der Luft genießen: Dafür braucht man keine Flügel, sondern nur ein Ticket von Air Service Berlin. Ab 99 Euro gibt es einen Helikopter-Rundflug über die Hauptstadt. Los geht’s vom Flughafen Schönefeld. Der Heli erhebt sich aus dem Stand in den Himmel und bringt seine Passagiere in wenigen Minuten hoch über die Dächer der Stadt (Flugdauer: 15 Minuten). Noch mehr Sehenswürdigkeiten gibt es bei der Tour „Berlin City“ (Flugdauer 20 Minuten, ab 198 Euro). Mit dabei sind natürlich Reichstag, Brandenburger Tor, Fernsehturm und Checkpoint Charlie.

Mehr Infos: Air Service Berlin, Ticket-Hotline: Tel. 030 / 5321 5321, www.air-service-berlin.de

4. Historisch: Mit der Pferdetaxe das alte Berlin schnuppern

Weckt Erinnerungen an das alte Berlin: Pferdekutsche am Brandenburger Tor.

Foto: Reto Klar

Von Tierschützern bekämpft, sind sie für viele Menschen doch immer noch Inbegriff des historischen Berlin: die Pferdedroschken, die vor allem im Bezirk Mitte zum Einsatz kommen. Mehrere Unternehmen bieten Touren zwischen 30 und 60 Minuten an, auch individuelle Rundfahrten oder Lichterfahrten bei Nacht sind möglich. Für den Tierschutz im Bezirk sollen in diesem Jahr übrigens neue Regeln sorgen: So sind Kutschfahrten bei 30 Grad im Schatten sofort einzustellen. Doch auch in lauschigerem Ambiente als auf dem Asphalt in Mitte kann man sich einmal wie Prinz und Prinzessin fühlen, etwa bei Kutschfahrten durch Britz oder durch die Wuhlheide. Romantisch gestimmte Paare wählen den Zweispänner, größere Gesellschaften den Kremser für bis zu 14 Personen.

5. Sportlich: Sightrunning mit Mike

Über Berlins Brücken geht es mit Mike’s Sightrunning.

Foto: Sven Darmer

Beim Sightseeing mit Mike beschleunigt sich der Herzschlag nicht nur wegen der vielen tollen Ausblicke auf Berlin. Denn hier erlebt man die Hauptstadt im Laufen. Ob Altstadt-Lauf, Mauertour oder Nightrun: Sightrunning-Gründer Michael Horstmann und sein Team haben jede Menge Ideen für Touren zwischen 6 und 12 Kilometern und stehen zwischen 6 Uhr morgens bis Mitternacht zur Verfügung. Gelaufen wird im Wohlfühltempo, gerne am Wasser entlang und möglichst weit weg vom Verkehr und bremsenden Ampeln. Dazu gibt es Wissenswertes und Unterhaltsames über Berlins Sehenswürdigkeiten, Anekdoten und kulinarische Tipps. Kosten: ab 32 Euro (öffentliche Tour), ab 60 Euro (private Tour).

Mehr Infos und Kontakt: Tel. 0176 / 495 668 66, www.mikes-sightrunning.de

6. Mondän: Stretchlimousinen garantieren den großen Auftritt

Macht eine gute Figur: Eine Hummer-Stretchlimousine auf dem Pariser Platz.

Foto: 360-berlin/ Jens Knappe / picture alliance

So wie eine Kutschfahrt nicht nur etwas für Hochzeitspaare ist, muss man eine Fahrt mit der Stretchlimousine keinesfalls Promis und Junggesell(inn)en-Abschieden überlassen. Im luxuriösen Ambiente, bei einem Glas Sekt und mit Blick auf die Berlin-Kulisse kommt man in Party-Laune. Oder die Limousine wird selbst zur Party-Location. Auf jeden Fall sollte man eine größere Gruppe dabei haben, dann kommt richtig Stimmung auf. Außerdem reduzieren sich die Kosten, wenn man sie durch mehrere Personen teilt: Eine Stunde (mit Chauffeur) schlägt mit rund 200 Euro zu Buche.

Anbieter (Auswahl): Limos Berlin, Berlin Limo 24, Limo 4 Stars



7. Aufregend: Berlins Verbrechern auf der Spur

Verbrechen unter der Lupe: Das ist die Spezialität von Videosightseeing.

Foto: McPHOTO/C. Ohde / picture alliance / blickwinkel

Eine normale Stadtrundfahrt war gestern. Heute sind multimediale Themenfahrten angesagt. Bei der Krimitour „Berlin - Hauptstadt des Verbrechens“ taucht man ab in Berlins Unterwelt und begegnet verruchten Gestalten - zumindest auf dem Monitor. Der Krimibus fährt die Schauplätze berühmter Kriminalfälle ab, per Einspielfilm lernt man Mörder, Erpresser, Tresorknacker und Brandstifter kennen, die Geschichte geschrieben haben. Das Ganze wird live moderiert. Der Anbieter hat auch noch andere Thementouren im Angebot, etwa „Filmstadt Berlin“, „Babylon Berlin“, „Hauptstadt der Revolte - die 68er“, „Die Goldenen Zwanziger“ und „Food Tour - Berliner Genussgeschichten“. Die Krimitour kostet ab 17,50 Euro.

Zeitreisen Veranstaltungs- und Projektmanagement, Tel. 030 / 440 244 50, mehr Infos: www.videosightseeing.de

8. Ostalgisch: Trabi-Tour mit Zeitzeugen

Markus Wiehler (l.) und Falko Hennig von „Eastsideseeing“, hier mit ihrem Trabi am Frankfurter Tor.

Foto: Eastsideseeing

Kiezkultur und Berliner Geschichte hautnah von Zeitzeugen vermittelt: Das ist das Programm von Falko Hennig und Markus Wiehler von „Eastsideseeing“. Beide sind vor dem Mauerfall in den Westen geflüchtet und berichten gern von ihren Erlebnissen und Erfahrungen, am liebsten natürlich bei ihrer Tour „Osten spezial“ im Trabi. Artist Markus Wiehler, Jahrgang 1968, nutzte 1988 bei einem Auslandsengagement in Paris die Chance zu flüchten. Die Liebe zu seiner Heimatstadt führte ihn zurück nach Berlin. Falko Hennig, Jahrgang 1969, liebt die Freiheit, Bücher - und Berlin. Er arbeitet seit Anfang der 1990er Jahre als Stadtführer.

Kontakt: Markus Wiehler, Tel. 0172 / 391 92 57. berlin@eastsideseeing.de, www.eastsideseeing.com

9. Entspannt: Boots-Hopping auf Spree und Landwehrkanal

Die „Spreediamant“ der Reederei Riedel vor der Oberbaumbrücke.

Foto: Reederei Riedel

Hop-on-hop-off: Dieses Prinzip gibt es nicht nur bei City-Bustouren, sondern auch für Schiffsfahrten. Mit einem Ticket der Reederei Riedel kann man 24 Stunden lang Berlin vom Wasser aus entdecken - für 24 Euro. Mühelos schippert man so nach Friedrichshain, Kreuzberg, Charlottenburg und Mitte, fernab von Stau und Stress. Und auch hier gilt: Der Weg ist das Ziel. Die Wasserstadt Berlin bietet dem Bootsreisenden fantastische Ausblicke. 6,6 Prozent der Berliner Gesamtfläche sind mit Wasser bedeckt, 600 Brücken überspannen die Gewässer. Hier geht es zum Fahrplan.

Mehr Infos zu Hop-on-hop-off bei der Reederei Riedel gibt es hier.

10. Lustig: Mit dem Segway über den Asphalt

Berlin mit Fun-Faktor: Segway-Fahrer am Gendarmenmarkt.

Foto: Matthias Toedt / picture alliance / ZB

Segway fahren ist zwar nicht mehr der letzte Schrei, macht aber immer noch höllisch viel Spaß - davon zeugen die vielen Segway-Tourer in Berlin. Wer den - korrekt ausgedrückt - selbstbalancierenden Personentransporter mal selbst ausprobieren möchte, kann das zum Beispiel bei der Segway Szene-Tour durchs Scheunenviertel tun (eineinhalb Stunden für 35 Euro, über segtour Berlin) oder bei einer gemütlichen Abendtour (drei Stunden für 79 Euro, über Robot City Segway Touren).

Anbieter (Auswahl): Segtour Berlin, 2wheelTours Berlin, Seg2go, Robot City Segway Touren