Wie es sich auf der anderen Seite der Mauer lebte

Die Schau „Ost-Berlin. Die halbe Hauptstadt“ im Ephraim-Palais in Mitte widmet sich der Alltagskultur in der DDR.

Berlin liebt sein Gestern, manchmal mehr als sein Heute. Und von allen Gestern liebt es das wilde West-Berlin wohl am meisten, die widerständige Insel im tristen SED-Staat. Der alte Westen war Glamour und Schmutz, KaDeWe und „Risiko“, Rolf Eden und David Bowie. Aber wie lebten die Menschen auf der anderen Seite der Mauer? Dieser Frage nähert sich die Ausstellung „Ost-Berlin. Die halbe Hauptstadt“ an.

Die Schau im Ephraim-Palais soll mittels Originalgegenständen, Fotos, Film- und Tondokumenten das soziale und kulturelle Leben in der einstigen DDR-Hauptstadt abbilden. 30 Jahre nach dem Mauerfall. Und fünf Jahre, nachdem die Schau „West:Berlin“ den bundesdeutschen Part der geteilten Stadt beleuchtete.

Zwar müssen Politik und Repression in einer Schau zum Leben in einem Überwachungsstaat zwangsläufig eine Rolle spielen, im Fokus aber sind Wohnen und Konsum, Mode und Freizeit, Kultur und Subkultur von den 60er-Jahren bis zu Wende.

Ost-Berlin als Eldorado der Subkultur

„Von Ost-Berlin gab es lange Zeit nur ein schwarz-weißes Bild“, sagt Jürgen Danyel, Historiker und stellvertretender Direktor des Zentrums für Zeithistorische Forschung (ZZF) in Potsdam, der Kurator der Ausstellung. „Einerseits galt Ost-Berlin als Hauptstadt einer Diktatur, Ort der Macht und der politischen Rituale. Viele, die aus dem Westen in den Osten kamen, haben sich über wehende Fahnen und optimistische Losungen vor bröckelnden Fassaden gewundert.“

„Die Stadt fungierte in der Erinnerung als eine Art Stellvertreter für die DDR“, sagt er. Auf der anderen Seite werde Ost-Berlin inzwischen als Eldorado der Subkultur und einer DDR-Boheme gefeiert. Zwischen beiden Polen gebe es immer noch eine ganze Gesellschaft zu entdecken – deren Spuren einem überall in Berlin begegnen. Denn die SED-Diktatur ist zwar lange überwunden, aber Ost-Berlin ist von Mitte bis Marzahn noch immer allgegenwärtig.

„Die Häuser, die Straßen, alle Überbleibsel aus Ost-Berlin sind heute Projektionsflächen für Erfahrungen“, sagt Danyel. „Und es gilt, diese Erfahrungen aus der alten Stadt in der neuen zu erzählen. Mit der gleichen Selbstverständlichkeit, mit der West-Berliner an das Leben in der Inselstadt oder die Torte im ,Café Kranzler‘ zurückdenken, sollten sich auch Ost-Berliner an ihre Lebensgeschichte in der ,halben Hauptstadt‘ erinnern können.“

Dem Alltag Raum geben

Nach der Wende galten Möbel, Architektur und Mode aus dem Osten als Überbleibsel einer dunklen Ära, bevor sich die Sehnsucht nach Aufarbeitung in den 2000er-Jahren in Form einer skurrilen Ostalgie-Welle Bahn brach. In Abendsendungen wie der „DDR-Show“ verklärte man den SED-Staat zum Kuriositätenkabinett, zum muffigen, aber doch drolligen Trabi-Land.

Heute nähert man sich dem Osten ernsthafter. In Kunst und Kultur erwacht gerade ein Interesse daran, die DDR und ihre ehemaligen Bewohner nicht nur als Studienobjekte zu sehen, sondern auch dem Alltag Raum zu geben. Auch die „Ost-Berlin“-Schau fügt sich in diese Entwicklung ein. Wie kam es dazu?

„Heute betrachten wir das Leben im Osten mit größerer Gelassenheit und einem differenzierteren Blick als noch vor einigen Jahren“, sagt Danyel. „Man hat langsam erkannt, dass der Wunsch nach Erinnerung bei den meisten Menschen im Osten nichts damit zu tun hat, dass sie sich die DDR zurückwünschen. Die materiellen Spuren von Ost-Berlin werden wie eine Retro-Mode wahrgenommen“, sagt Danyel. Doch gerade im Alltag von Ost-Berlin erkenne man viel Eigensinniges, man merke, dass die Menschen ihre Lebensumstände mit Fantasie, Pragmatismus und Widerspruch gestaltet haben. „Die Stadt bot dafür erstaunlich viele Freiräume und Nischen“, sagt Danyel.

Entdeckungsreise in die Vergangenheit

Um diese zu erkunden, komme man in der Ausstellung erst einmal an wie ein historischer Tourist: Betritt man das Ephraim-Palais, steht man auf einer großen Karte von Ost-Berlin, muss sich orientieren, bevor man durch den Ost-Alltag streift. Manche Ausstellungsgegenstände habe man etwa auf Flohmärkten oder Online-Börsen gefunden; viele Objekte seien auf den ersten Blick unspektakulär, zum Beispiel eine Sitzbank, die Unter den Linden stand – geschaffen vom Kunstschmied Fritz Kühn.

Ein Schlüsselobjekt der Ausstellung, erzählt Danyel, ist eine alte, verwitterte Rakete aus dem Vergnügungspark im Plänterwald: einerseits Symbol für den sozialistischen Fortschrittsglauben, andererseits für den Verfall nach der Wende. In einem Raum darf man den alten Osten noch einmal in Bewegtbild an sich vorbeiziehen sehen: Für „20 Pfennig“ kann man sich einen Fahrschein kaufen und eine Bahnfahrt erleben, von den Neubaugebieten am Stadtrand bis zum Rosenthaler Platz. Die Filmsequenz, die man zu sehen bekommt, wurde um 1989 während einer Straßenbahnfahrt aufgenommen.

Ein neuer Blick auf Berlin

In einem Essayband zur Schau nähern sich Autoren wie Marion Brasch, Mark Reeder und Stefanie Thalheim Ost-Berlin in „30 Erkundungen“ an, im Begleitprogramm stellen auch Schüler und Studenten ihre Perspektive auf den Osten dar. Denen, erzählt Danyel, waren oft ganz andere Themen wichtig als den Historikern. Im besten Fall solle man nach der Ausstellung hinausgehen in die Stadt, sich fragen, woran man sich erinnert und erinnern will, wie viel Platz Ost-Berlin im Heute bekommen soll – und das frei von Nostalgie.

Wappenteller zur 750-Jahr-Feier Berlins 1987.

Foto: Oliver Ziebe, Berlin / Stiftung Stadtmuseum Berlin

„Mein Lieblingsobjekt der Ost-Berlin-Ausstellung stammt ausgerechnet aus dem Westen“, sagt Hanno Hochmuth vom Zentrum für Zeithistorische Forschung (ZZF) in Potsdam und Co-Kurator der Ausstellung. „Zur 750-Jahr-Feier 1987 stellte die oberfränkische Winterling Porzellan-AG einen Schmuckteller her, der 20 West- und Ost-Berliner Bezirkswappen zeigt. Anders als bei den Feierlichkeiten im Ostteil wurde die andere Hälfte der geteilten Stadt nicht ausgespart. Allerdings fehlen auf dem Teller die drei neu geschaffenen Ost-Berliner Bezirke Marzahn, Hohenschönhausen und Hellersdorf. Sie wurden in West-Berlin nicht anerkannt – ein kleines Detail, das einem erst auf den zweiten Blick ins Auge fällt.“

Ephraim-Palais: „Ost-Berlin. Die halbe Hauptstadt“. Postraße 16, Mitte, bis Sbd. 9.11., Di., Do.–So. 10–18 Uhr, Mi. 12–20 Uhr, Tel. 24 00 21 62. Karten kosten 7 Euro. Veranstaltungen und alle Events unter www.stadtmuseum.de