Brände Auto in Berlin-Hakenfelde in Flammen: Brandstiftung?

Berlin. Ein Auto hat in Berlin-Hakenfelde gebrannt - die Polizei vermutet Brandstiftung. Zeugen bemerkten in der Nacht zu Mittwoch den brennenden Wagen in der Carossastraße, wie ein Sprecher am Mittwoch sagte. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Ihnen gelang es auch, ein Übergreifen der Flammen auf andere Fahrzeuge zu verhindern. Das Auto wurde durch den Brand allerdings erheblich beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Bereits Anfang der Woche hatte es an 13 verschiedenen Orten in Berlin-Steglitz gebrannt. Neben Fahrzeugen wurden unter anderem auch acht Müllcontainer sowie ein Altkleidercontainer angezündet. Am Dienstag brannten dann erneut in Steglitz Autos.