Künftiger Cottbuser Intendant Märki stellt sich vor

Potsdam/Cottbus. Der künftige Intendant und Operndirektor am Staatstheater Cottbus, Stephan Märki, präsentiert seine Pläne. Heute stellt er sich im Beisein von Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch (SPD) in Potsdam vor. Offiziell beginnt sein Amt zur Spielzeit 2020/2021, er bereitet sie aber schon vom 1. Juni dieses Jahres an vor.

Märki tritt die Nachfolge von Interims-Direktor René Serge Mund an. Das Staatstheater hofft auf ein Ende von Querelen. Eine Krise hatte sich vor rund einem Jahr daran entzündet, dass aus dem Ensemble Kritik am Führungsstil von Generalmusikdirektor Evan Alexis Christ lauter wurde. Christ musste gehen, auch Intendant Martin Schüler verließ das Haus.

Der Schweizer Märki, der 1955 in Bern geboren wurde, kennt Brandenburg gut: Er war von 1993 bis 1997 Intendant des Hans Otto Theaters in Potsdam. Von 2000 bis 2012 war er in Thüringen Generalintendant am Deutschen Nationaltheater in Weimar. Seit November 2014 ist Märki Präsident des Schweizerischen Bühnenverbands.