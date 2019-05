Saisonende für Wiede: Füchse wollen Meisterparty verhindern

Berlin. Die Füchse Berlin wollen in der Handball-Bundesliga bei Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt einen vorzeitigen Titelgewinn verhindern. "Das ist ein unfassbar wichtiges Spiel für sie. Die werden total heiß sein", glaubt Kapitän Hans Lindberg vor der Partie des vorletzten Spieltages am Mittwoch (18.30 Uhr). "Das ist auch eine kleine Motivation für uns. Wir können noch ein wenig Stress machen", so Lindberg weiter.

Mit einem oder zwei Punkten könnten die Füchse selbst der Teilnahme an einem europäischen Startplatz für die kommende Saison näherkommen. "Das wird verdammt schwer, aber wir wollen alles tun, um unser Ziel zu erreichen", sagt Trainer Velimir Petkovic. "Es wäre eine Katastrophe, wenn wir Europa nicht schaffen."

Aktuell sind die Füchse Fünfter - punktgleich mit Melsungen und zwei Zähler vor dem Bergischen HC, der in Ludwigshafen patzte. "Der Druck ist deshalb nicht mehr ganz so groß", glaubt der Trainer. Ein Verein aus dem Trio verpasst die Teilnahme am EHF-Pokal.

In Flensburg wird es für die Füchse vor allem darum gehen, an die gute Leistung aus dem Spiel gegen die Löwen anzuknüpfen. "Dieses hohe Niveau müssen wir wieder erreichen", fordert deshalb Lindberg.

In den letzten beiden Spielen müssen die Berliner allerdings auf Nationalspieler Fabian Wiede verzichten. Der Rückraumspieler hat sich an der Schulter verletzt, wie eine MRT-Untersuchung am Montag ergab. "Aber das ist ja schon symptomatisch für unsere ganze Saison bisher", findet Lindberg.