Philip Morris in Berlin: Werk wird geschlossen - 950 Mitarbeiter sollen Job verlieren

Der Marlboro-Mann auf dem Werk von Philip Morris in Berlin-Neukölln: Der Standort soll geschlossen werden.

Der Tabakkonzern will das Werk in Berlin schließen. Das Aus betrifft rund 950 der 1050 Mitarbeiter. Protest der Gewerkschaft.

Tabak Philip Morris will Zigarettenproduktion in Berlin beenden

Berlin. Der Tabakkonzern Philip Morris will die Zigarettenproduktion in seinem Berliner Werk beenden. "Die Veränderung des Konsumentenverhaltens erfordert eine deutliche Reduzierung der Produktionskapazitäten", sagte der Vize-Präsident EU Manufacturing bei Philip Morris International, Mark Johnson-Hill, am Dienstag.

Der Plan ist, die Produktion zum 1. Januar 2020 einzustellen. Nach Unternehmensangaben soll es für etwa 950 der rund 1050 Mitarbeiter "faire und sozialverträgliche Lösungen" geben. Rund 75 Jobs sollen am Standort verbleiben, weitere 25 Arbeitsplätze sollen nach Dresden und Gräfelfing verlagert werden.

Philip Morris in Berlin: Gewerkschaft protestiert gegen Entlassungen

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) protestierte gegen die Entlassungen. Vize-Vorsitzender Freddy Adjan teilte mit: "Philip Morris handelt sozial unverantwortlich, wenn gute, tariflich abgesicherte Arbeitsplätze von 950 Menschen bis zum Jahresende vernichtet werden sollen. Diese Entscheidung wurde offensichtlich nicht in Deutschland, sondern in Lausanne ausschließlich nach einem Kennzahlen-Ranking auf europäischer Ebene getroffen, ohne Alternativen zu prüfen, wie trotz sinkender Nachfrage innovative Lösungen zum Erhalt der Arbeitsplätze in Berlin gefunden werden können."

Und weiter: "Es ist unverantwortlich und heuchlerisch, wenn Philip Morris seit Jahren die Leistungen und den Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – der ‚Berliner Originale‘ – betont und ein ‚verantwortungsvolles, langfristiges und stabiles Wachstum‘ proklamiert und mit einem Schlag diese Leute, die dem Unternehmen seit Jahrzehnten Milliardengewinne erwirtschaftet haben, auf die Straße setzt und ohne Not damit auch ihren Familien die Lebensgrundlage entzieht.“