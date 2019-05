13-Jährige von Nachbarn fremdfeindlich beleidigt

Berlin. Ein 13 Jahre altes Mädchen ist in Berlin-Lichterfelde vermutlich von ihrem Nachbarn fremdenfeindlich beleidigt worden. Sie soll am Montagnachmittag mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg des Hindenburgdamms unterwegs gewesen und von einem ihr entgegenkommenden Mann beschimpft worden seien, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bei dem Mann soll es sich nach Polizeiangaben um einen 58-jährigen Bewohner aus dem Nachbarhaus handeln. Warum der Mann das Mädchen beleidigte, war noch unklar. Der für politische Straftaten zuständige polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

( dpa )