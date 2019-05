Antisemitischer Al-Quds-Marsch in Berlin wird erlaubt

Auch in diesem Jahr wird der antisemitische Al-Quds-Marsch in Berlin wieder stattfinden. Allerdings unter strengen Auflagen.

Berlin. Auch in diesem Jahr wird der antisemitische Al-Quds-Marsch wieder stattfinden. Die Innenverwaltung sieht keine Chance, die Demonstration zu verbieten. Stattdessen werde der Marsch mit harten Auflegen belegt, hieß es auf Nachfrage der Berliner Morgenpost aus der Innenverwaltung. Innensenator Andreas Geisel (SPD) wird an einer Gegenkundgebung zum Al-Quds-Marsch in Charlottenburg teilnehmen.

Fahnen verbrennen ist verboten

Es sei verboten, Fahnen und Banner zu verbrennen, zu Gewalt aufzurufen und Parolen zu skandieren, die ehrverletzend seien. Es sei auch nicht erlaubt, für die Hisbollah oder ihr nahe stehende Organisationen zu werben. „Der politische Wille ist da“, sagte der Sprecher der Innenverwaltung Martin Pallgen.

Allerdings gehe man davon aus, dass ein Verbot der Veranstaltung nicht vor dem Verwaltungsgericht standhalten werde. „Ein Rechtsstaat muss rechtsstaatlich handeln“, sagte Pallgen weiter. Versammlungs- und Meinungsfreiheit gelte auch für die, die den Rechtsstaat ablehnen. Damit hält die Innenverwaltung an dem Kurs der Vorjahre fest.

Zentralrat fordert strikte Auflagen

Der Zentralrat der Juden hatte zum Protest gegen die anti-israelische Al-Quds-Demonstration am Sonnabend in Berlin aufgerufen. Die Demonstration sei antisemitisch und eine islamistische Propagandaveranstaltung gegen Israel, teilte der Zentralrat am Montag mit. Es sei unverständlich, dass diese Demo Jahr für Jahr genehmigt werde. Der Zentralrat forderte strikte Auflagen und eine konsequente Ahndung bei Verstößen.

Antisemitische Sprechchöre

Im vergangenen Jahr nahmen knapp 1600 Menschen an dem Al-Quds-Marsch teil. Sie forderten ein eigenständiges Palästina und griffen Israel in Sprechchören an. Am Al-Quds-Tag, der am Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan liegt, ruft der Iran jedes Jahr zur Eroberung Jerusalems auf.

Der Tag war 1979 vom islamistischen iranischen Revolutionsführer Ayatollah Chomeini ins Leben gerufen worden und wird seitdem in der arabischen Welt für Massenaufmärsche genutzt. Die Polizei beschlagnahmte Fahnen mit Bezug zur Terrororganisation Hisbollah und dokumentierte „Kindermörder Israel“-Sprechchöre. Auch ein Hitlergruß wurde dokumentiert.

Bürger sollen eine Kippa tragen

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hat die Bundesbürger aufgerufen, am kommenden Sonnabend Kippa zu tragen. Damit setze man ein wichtiges Zeichen der Solidarität mit Juden und trete ein für die uneingeschränkte Religionsfreiheit und gesellschaftliche Vielfalt, sagte Klein den Zeitungen der Funke Mediengruppe, zu der auch die Berliner Morgenpost gehört. „Ich rufe alle Bürgerinnen und Bürger in Berlin und überall in Deutschland auf, am kommenden Samstag, wenn in Berlin beim „Al-Quds-Tag“ wieder in unerträglicher Weise gegen Israel und gegen Juden gehetzt wird, Kippa zu tragen.“ Klein rief zugleich dazu auf, an der Demonstration in Berlin gegen den „Al-Quds-Tag“ teilzunehmen.