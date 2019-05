Union-Präsident Zingler erlebt Schlusspfiff auf Toilette

Der Präsident des 1. FC Union Berlin, Dirk Zingler, ist in der Geschäftsstelle An der alten Försterei zu sehen.

Berlin. Die letzten Minuten vor dem lange ersehnten ersten Bundesliga-Aufstieg seines 1. FC Union Berlin konnte Dirk Zingler nicht mehr von der Tribüne aus mitansehen. Stattdessen verfolgte der Club-Präsident den Schlusspfiff zum 0:0 gegen den VfB Stuttgart an einem ungewohnten Ort. "Meine Frau war auf der Damentoilette, ich war auf der Herrentoilette", berichtete der langjährige Chef des Fußball-Clubs aus Köpenick am Montagabend. "Und dann haben wir uns davor getroffen."

Auch nach den ersten Feierlichkeiten konnte Zingler sein Glück kaum fassen. "Ich habe 40 Jahre lang auf diesen Tag gewartet. Aber wenn es dann soweit ist, fühlt es sich komisch an", sagte der Unternehmer gerührt. Zingler führt den Club seit 2004 als Präsident und erlebte in seiner ersten Zeit in dieser Funktion auch eine Saison in der Oberliga mit. "Das ist surreal, ich fasse es gar nicht", sagte er. Nach dem 2:2 im Hinspiel reichte Union ein torloses Unentschieden im zweiten Duell mit dem Bundesliga-Dritten aus Stuttgart zum Aufstieg ins Oberhaus.