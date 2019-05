Auf dem Mariannenplatz steht jetzt ein Trinkbrunnen

Berlin. Auf sein Hauptprodukt lässt Jörg Simon nichts kommen: Berlins Trinkwasser sei überaus schmackhaft, sehr erfrischend und erfülle zudem allerhöchste Qualitätsstandards, versicherte der Vorstandschef der Berliner Wasserbetriebe (BWB) am Montag auf dem Mariannenplatz in Kreuzberg. Direkt vor dem Eingang zum Kunsthaus Bethanien hat er zuvor gemeinsam mit Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) einen neuen Wasserspender in Betrieb genommen.

Aus der dunkelblauen Säule wird nun den Sommer über ununterbrochen das kühle Nass sprudeln – und das für alle Durstigen auch noch kostenlos.

Das an historische Vorbilder angelehnte Modell Kaiserbrunnen ist aber nur einer von inzwischen 90 Trinkwasserspendern, die die Wasserbetriebe in den vergangenen Monaten in ganz Berlin aufgestellt haben. Bis Jahresende sollen es mindestens 100 Anlagen sein. Über weitere 60 bis 70 Brunnen wird laut Simon gerade mit den Bezirken gesprochen, die entsprechende Standorte vorschlagen können.

Senat gibt eine Million Euro für das Projekt

Finanziert wird das Programm nicht etwa aus dem Geld der Gebührenzahler, sondern aus Steuermitteln. Eine Million Euro hat der Senat dafür bereits bereitgestellt. Weitere 1,5 Millionen Euro sollen im nächsten, noch nicht verabschiedeten Doppelhaushalt 2020/21 folgen.

Für Wirtschaftssenatorin Pop ist das sinnvoll ausgegebenes Steuergeld. Wer Berliner Trinkwasser trinkt, lebe nicht nur gesund, sondern leiste auch einen Beitrag zum Klimaschutz, so die Grünen-Politikerin. Die Trinkbrunnen seien dabei ein einfaches und sinnvolles Mittel, um unsere Umwelt zu schonen. Denn das Wasser sei regional verfügbar und müsste nicht über Tausende Kilometer hinweg mit dem Lkw durchs Land gefahren werden.

Auch werde eine Menge Plastikverpackung eingespart und zudem die spätere Belastung der Natur mit Mikroplastik vermieden. „Natürlich trinke auch ich Berliner Wasser frisch aus der Leitung, am liebsten gekühlt und aufgesprudelt aus den Trinkwasserspendern in der Senatsverwaltung“, sagte Pop. Ziel von Senat und Abgeordnetenhaus sei, „das gute Berliner Trinkwasser stadtweit verfügbar zu machen“. Davon würden vor allem in den immer heißer werdenden Sommern nicht nur viele Berliner profitieren, sondern auch die Bienen und andere Insekten in der Stadt.

Pop appellierte an die Berliner und die Besucher der Stadt, die Brunnen nicht als Aschenbecher oder Kaugummiablage zu nutzen. Kontrolle und Wartung der Wasserspender wird dabei von den Berliner Wasserbetrieben übernommen. Den vergleichsweise hohen Investitionsaufwand – jede Brunnenanlage kostet im Durchschnitt rund 10.000 Euro – begründete Simon unter anderem mit teils umfangreichen Tiefbauarbeiten. „Nicht überall stehen uns Anschlüsse an das Trinkwassernetz zur Verfügung. Und wir können das ungenutzte Wasser nicht einfach im Boden versickern lassen“, sagte der Chef der Wasserbetriebe. Daher müssten in der Regel auch Anschlüsse an die Kanalisation gebaut werden.

Berlin verfügt über fast 19.000 Kilometer Rohrleitungen und Abwasserkanäle

Die Berliner Wasserbetriebe liefern nach eigenen Angaben jährlich aus neuen Wasserwerken rund 223 Kubikmeter Trinkwasser, in sechs Klärwerken werden etwa 252 Millionen Abwasser gereinigt. Dazwischen liegen fast 19.000 Kilometer Rohrleitungen und Abwasserkanäle, so viele wie in keiner anderen Stadt in Deutschland. Mit etwa 63.000 Proben entlang des gesamten Wasserkreislaufs werde die Qualität des Berliner Trinkwassers zuverlässig gesichert. „Es gibt kein Lebensmittel, das besser kontrolliert wird“, betonte Simon.

Um das auch als „Berliner Rohrperle“ gewürdigte Wasser noch populärer in der Stadt zu machen, veranstalten die Wasserbetriebe am heutigen Dienstag erstmals einen „Tag des Trinkwassers“. Von 10 bis 18 Uhr können die Berliner am Mariannenplatz in Kreuzberg, aber auch auf dem Alexanderplatz in Mitte und an der Wilmersdorfer Straße in Charlottenburg kostenlos frisches Berliner Wasser zapfen (etwa in wiederverwendbaren azurblauen Glasflaschen) und sich über dessen Gewinnung informieren.

Mit dabei sein werden dann auch Vertreter von a tip: tap e.V. (auf deutsch: Ein Tipp: Leitungswasser). Der Verein hatte sich 2009 in Neukölln gegründet, als es in der gesamten Stadt nur noch 15 öffentliche Trinkwasserspender gab. „Heute sind es über 90“, sagte Mitinitiator Samuel Höller stolz. Der Verein kümmerte sich auch darum, dass sich die Berliner in Kneipen und Spätis kostenlos Wasser abfüllen können. 520 sogenannte Refill-Stationen gibt es inzwischen.

Die Initiative ist inzwischen bundesweit tätig, etwa in Karlsruhe und Gelsenkirchen. Das nächste Berliner Projekt wird in Kürze in Moabit gestartet. Nach dem Vorbild des Gebiets rund um den Mariannenplatz sollen weite Teile des Mitte-Ortsteils zum „Wasserkiez“ werden, in dem unter anderem mit Hilfe der Brunnen möglichst auf Wasserflaschen aus Plastik verzichtet wird. Der Verein hofft, dass die neuen Wasserspender künftig so ausgestattet werden, dass sie nicht nur von Mai bis September, sondern das ganze Jahre über sprudeln.