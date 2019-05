Grünen-Landeschef: „Ein sehr, sehr wichtiger Sieg für uns“

Berlin. Auch am Tag nach der Wahl war die Freude bei den Grünen über das Wahlergebnis groß. Die Partei bemühte sich aber, die Euphorie nicht zu groß werden zu lassen. Im Interview mit der Berliner Morgenpost erklärt der Chef des Berliner Landesverbandes, Werner Graf, welche Folgen das Wahlergebnis für die Grünen und die rot-rot-grüne Koalition in Berlin hat.

Herr Graf, bundesweit hat jeder Fünfte, berlinweit fast jeder Dritte die Grünen gewählt. Überrascht sie dieses Ergebnis?

Werner Graf Es ist schon ein fantastisches Ergebnis, über das wir uns sehr gefreut haben. An der Wahlurne wurde das bestätigt, was zuvor immer mal wieder in Umfragen zu sehen war. Das ist aber auch eine riesige Verantwortung, weil die Leute damit ja auch Erwartungen verbinden. Das heißt, im Europaparlament muss jetzt deutlich mehr für den Klimaschutz geschehen und es muss mehr dafür getan werden, dass die Europäische Union humaner und weltoffener wird. Das Vertrauen muss jetzt auch mit inhaltlicher Arbeit verbunden werden. Das ist momentan das Gefühl, das uns trägt.

Welchen Anteil an dem Ergebnis haben die Diskussionen um die Fridays-for-future-Demonstrationen und das Anti-CDU-Video, das millionenfach geklickt wurde?

Der Erfolg des Videos und von Fridays for Future zeigt, dass die jungen Leute die wirklich wichtigen Themen der Zeit wieder auf die Tagesordnung setzen. Das ist großartig. Da ist zum Beispiel die Frage, wie wir unseren Planeten retten, damit zukünftige Generationen noch darauf leben können. Das hat schon eine Rolle gespielt. Es hat ja kaum eine Wahl gegeben, bei der es so wenig um Personen und so viel um Inhalte ging. Das war entscheidend.

Anders als bei anderen Wahlen, ging es dieses Mal tatsächlich um Europathemen. Fürchten Sie, dass es ein Scheinsieg für die Grünen ist, weil es bei den anstehenden nationalen und Berliner Wahlen wieder um andere Themen geht?

Das Europaparlament ist ein wahnsinnig wichtiges Parlament. Da gibt es keine Scheinsiege. Wir haben hier eine Verantwortung für Europa übertragen bekommen und wollen da nichts für Berlin ableiten. Das ist das letzte Europaparlament, das die Klimakatastrophe noch verhindern kann. Deshalb ist das ein sehr, sehr wichtiger Sieg für uns. Mit dem Begriff Scheinsieg kann ich nichts anfangen. Wir brauchen den Kontinent, um die wichtigen Probleme unserer Zeit zu lösen. Klimaschutz hört eben nicht an den nationalen Grenzen auf.

Wie geht es im Europaparlament jetzt weiter? Die Große Koalition hat die Mehrheit verloren, eine andere ist noch nicht in Sicht.

Das Europaparlament ist mit den nationalen Parlamenten nicht zu vergleichen, weil die Koalitionen da nicht so fest sind, die Verhandlungen sind immer inhaltlich geprägt. Es wird jetzt Verhandlungen um den neuen Kommissionspräsidenten geben. Wir haben immer dafür geworben, dass er aus dem Kreis der Spitzenkandidierenden kommt. Da werden wir jetzt in Verhandlungen mit den anderen Fraktionen treten. Das wird nicht so schnell gehen. Aber es gibt genügend pro-europäische Fraktionen, so dass ich glaube, dass wir da etwas Vernünftiges hinbekommen.

Was bedeutet das Ergebnis für Rot-Rot-Grün in Berlin?

Wir haben einen Koalitionsvertrag und den gilt es jetzt umzusetzen. Da geht es um Projekte des Klimaschutzes und einer weltoffenen Gesellschaft. Das Zeichen dieser Wahl ist, dass wir jetzt mit aller Kraft die Verkehrswende, die Energiewende und die Ernährungswende anpacken müssen, um dem Druck der Straße auch gerecht zu werden.

Nach der Abgeordnetenhauswahl 2016 befanden sich die drei Koalitionsparteien auf Augenhöhe, jetzt haben die Grünen mehr Stimmen bekommen, als SPD und Linke zusammen. Ändert das das Machtgefüge in der Landesregierung?

Wir haben das Ergebnis für das Europaparlament bekommen. Bei der Wahl 2016 in Berlin sind wir nicht die stärkste Kraft geworden. Mit diesem Ergebnis sind wir in die Koalition gegangen. Die Ergebnisse von 2016 gelten, da ändert sich jetzt erst einmal nichts. Aber wir wollen mit aller Kraft das Thema der Klimawende voranbringen.

Wird sich das Klima in der Koalition verschärfen, weil SPD und Linke das Ergebnis mit Sorgen zur Kenntnis genommen haben und an Bedeutung zurückgewinnen wollen?

Ich glaube, dass die Nacht für SPD und Linke bestimmt nicht schön war. Ich erwarte aber und gehe davon aus, dass wir uns jetzt um inhaltliche Themen kümmern und dass wir wieder anfangen, die Dinge umsetzen, die wir im Koalitionsvertrag verhandelt haben. Wenn wir beim Klimaschutz eine Schippe drauf legen können, ist mir das sehr recht. Es geht mir aber nicht um das Klima in der Koalition, sondern um das Klima der Welt. Da darf jetzt kein Blockieren mehr stattfinden und kein Revanchefoul mehr passieren.

Lockt Sie der Gedanke, nach diesem Ergebnis die Koalition platzen zu lassen, damit die Grünen das Rote Rathaus erobern?

Solche Gedankenspiele halte ich für Quatsch. Diese Europawahl war eine klare inhaltliche Wahl. Wir haben den Auftrag bekommen, für eine weltoffene Gesellschaft zu kämpfen und den Klimawandel noch abwenden zu können. Das sind unsere zwei Aufgaben aus dieser Wahl heraus und keine parteipolitischen Spielchen. Davon haben die Leute die Schnauze voll. Sie wollen, dass wir uns um die Probleme kümmern. Und nicht, dass wir jetzt das Regieren einstellen, weil wir ein paar Prozentpunkte vorn liegen.

In diesem Jahr stehen noch drei Landtagswahlen in Ost-Deutschland an, da könnte das Ergebnis wieder anders aussehen und die Klimadebatte wieder in den Hintergrund treten. Sehen sie das als eine Gefahr an?

Ich glaube nicht, dass dieser Zuspruch wieder so schnell abebbt, wenn man sieht, wie viele junge Menschen da auf die Straße gehen. Das Thema ist ja nicht vom Himmel gefallen. Schon bei den Landtagswahlen in Bayern im vergangenen Jahr war das wahlentscheidende Thema die Klimafrage. Die Frage nach Artenvielfalt und dem Schutz der Bienen ist eines der Topthemen. Das beschäftigt sehr viele Menschen, das wird auch so bleiben. Dass wir als Grüne im Osten schwierigere Voraussetzungen haben, das war oft so. Aber auch da holen wir auf. Da werden wir vor allem noch einmal den Rechten etwas entgegensetzen müssen.

CDU-Fraktionschef Burkard Dregger sagte nach der Wahl, den Grünen sei das Geschäft mit der Angst vor dem Klimawandel am besten gelungen, der CDU das Geschäft mit der Angst vor Terror nicht. Teilen Sie diese Wahlanalyse?

Ich würde Herrn Dregger raten, nicht immer von sich auf andere zu schließen. Es geht hier nicht um Angst, sondern darum, den Planeten zu retten. Es kann sein, dass andere nur mit Ängsten Politik machen. Die Klimakatastrophe ist real und wir wollen sie mit aller Kraft verhindern. Dass so viele Menschen auf die Straße gehen und Druck machen, macht uns keine Angst, sondern gibt uns Hoffnung, dass endlich eine große Mehrheit für eine ökologische und weltoffene Welt kämpfen will. Dass das Herrn Dregger Angst macht, kann ich verstehen.